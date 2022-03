Voici le sévère avertissement du fondateur de Telegram : "ne vous fiez pas à tout ce que vous lisez"

Le fondateur de Telegram nous prévient qu’ils ne peuvent pas vérifier toutes les informations publiées sur leurs chaînes concernant le conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Telegram est la deuxième application de messagerie instantanée la plus populaire au monde, après WhatsApp, avec plus de 500 millions d’utilisateurs actifs par mois et l’une de ses caractéristiques les plus remarquables est ses canaux de diffusion, qui en ces temps peuvent atteindre partager des informations qui ne sont pas complètement fiables .

En ce sens et en plein conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, Pavel Durov lui-même, fondateur de Telegram, a lancé un sévère avertissement sur sa chaîne officielle : « ne vous fiez pas à tout ce que vous lisez ».

Le PDG de Telegram nous conseille de ne pas faire confiance à ce que l’on lit sur les chaînes de sa plateforme

Le fondateur de Telegram a partagé une série de messages sur sa chaîne officielle dans lesquels il déclare que les chaînes Telegram deviennent une source d’information « non vérifiée » concernant le conflit qui se déroule sur le sol ukrainien, puisque sa plateforme de messagerie ne peut pas vérifier la véracité des publications de toutes ses chaînes.

Pour cette raison, dans ces messages, Pavel Durov demande aux utilisateurs de sa plateforme de « se méfier de toute donnée diffusée sur Telegram en ce moment » et affirme qu’il ne souhaite pas que Telegram devienne un outil pour « exacerber les conflits et inciter à la discorde interethnique ». « .

En fait, le PDG de Telegram a même déclaré, le 27 février, envisager la possibilité de « restreindre partiellement ou totalement le fonctionnement des chaînes Telegram dans les pays impliqués pendant la durée du conflit », mais a récemment fait marche arrière sur cette éventuelle mesure, expliquant que de nombreux utilisateurs leur ont demandé de ne pas fermer les chaînes Telegram pendant la durée du conflit, car celles-ci sont leur seule source d’information.

