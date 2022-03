Instagram supprime l’une de ses applications les plus connues, même si personne ne la manquera

Quatre ans après son lancement, Instagram élimine IGTV et intègre toutes ses fonctions au sein de l’application officielle.

Google n’est pas la seule entreprise technologique qui décide de supprimer une de ses applications lorsqu’elle détermine qu’elle n’est plus d’actualité, puisque nous venons d’apprendre qu’Instagram, le réseau social le plus populaire de Meta, vient d’annoncer qu’il supprimerait l’une de ses applications sont mieux connues, même si aucun d’entre nous ne le manquera. Nous parlons, comme vous l’avez peut-être déjà deviné, d’IGTV.

IGTV fait déjà partie de l’histoire

Dans un récent article sur son blog d’entreprise pour les créateurs de contenu, Instagram a confirmé qu’il supprimait l’application IGTV autonome quatre ans après son lancement en raison de son manque de popularité et parce que bon nombre de ses fonctionnalités ont déjà été intégrées à l’application Instagram officielle. , comme nous l’avions prévu il y a quelques mois.

« Dans le cadre de nos efforts pour rendre la vidéo aussi facile à découvrir et à créer que possible, nous mettons fin à la prise en charge de notre application autonome pour IGTV. »

Comme indiqué dans ce post, la suppression d’IGTV vise à simplifier à la fois la création et la découverte de vidéos en les plaçant toutes au même endroit, qui n’est autre que l’application principale d’Instagram.

Ainsi, à partir de maintenant, les utilisateurs pourront voir des vidéos en plein écran dans l’application Instagram et, en plus, très bientôt, nous aurons également de nouvelles façons de partager à la fois des vidéos normales et des Reels.

Instagram a également confirmé que les publicités vidéo In-Stream, anciennement connues sous le nom de publicités IGTV, ne seront plus disponibles et que les créateurs de contenu qui monétisent actuellement avec ces publicités recevront « un paiement mensuel temporaire basé sur les revenus récents ».

Mais ce n’est pas tout, car dans cette publication, Instagram indique également que, bientôt, les créateurs de contenu auront plus d’options pour obtenir des revenus publicitaires, puisque selon les mots des responsables du célèbre réseau social :

« En plus des bonus, plus tard cette année, nous commencerons à tester une nouvelle expérience publicitaire sur Instagram, qui permettra aux créateurs de tirer des revenus des publicités affichées sur leurs bobines. »

