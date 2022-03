4 webcams bon marché avec lesquelles vous pouvez surveiller votre bureau à distance

Ces quatre propositions vous aideront à surveiller votre bureau ou votre entreprise aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Lorsque vous êtes propriétaire d’un commerce ou propriétaire d’une entreprise avec des bureaux, assurer la sécurité de l’ensemble du complexe est toujours une priorité. La technologie met à notre disposition des articles pour pouvoir le faire par nous-mêmes, nous parlons de webcams de surveillance qui peuvent parfaitement couvrir tous vos besoins. Nous vous invitons à découvrir 4 propositions à un prix très intéressant et grâce auxquelles vous pourrez surveiller tout ce qui se passe dans votre entreprise ou dans votre bureau avec toutes les garanties. bien que si vous voulez économiser sur l’achat d’un appareil photo et que vous n’utilisez pas votre téléphone portable, vous pouvez transformer votre téléphone en webcam.

Caméras et loi : que dois-je savoir ?

L’Agence espagnole de protection des données, dans sa résolution R/00818/2012, détermine que le traitement des images dans les lieux publics ne peut être effectué que par les forces et corps de sécurité de l’État, sauf autorisation administrative. Autrement dit, avec une caméra de surveillance privée, vous ne pouvez pas enregistrer la rue. En fait, les sanctions en cas d’infraction à la réglementation sont généralement assez importantes.

Désormais, la loi permet de placer une caméra à l’extérieur de son entreprise et de la diriger vers l’intérieur, c’est-à-dire d’enregistrer le moins d’espace de rue possible, conformément au principe de proportionnalité. Gardez à l’esprit que les enregistrements ne peuvent jamais collecter de l’audio, uniquement des images. Une fois cette mise en garde faite, ces 4 propositions de caméras sont idéales pour surveiller votre entreprise et peuvent être la solution parfaite. De plus, ils ne vous coûteront pas beaucoup d’argent.

4 caméras de surveillance utiles pour votre entreprise ou votre bureau

Caméra à 360 degrés

Nous commençons avec une caméra qui a la particularité d’enregistrer à 360º, elle peut donc être une bonne proposition pour les tâches de surveillance au sein du bureau. Si vous vous souvenez de ce que vous venez de lire, une caméra à 360° donnera une vue globale de la rue, vous encourrez donc un problème juridique. Il a la particularité d’être capable de suivre une personne qui s’approche de l’angle de vue de la caméra, de manière à ce qu’elle ne la perde jamais de vue.

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’une caméra complète adaptée à l’extérieur, il peut donc être judicieux de surveiller un très grand espace tel qu’un entrepôt industriel ou le parking de notre entreprise. Il offre une qualité 1080, bien plus que suffisante, et vous pouvez sauvegarder les enregistrements à la fois sur une carte physique et dans un espace virtuel fourni par le fabricant. Comme si cela ne suffisait pas, il est compatible avec les appareils Alexa. Ne manquez pas les recommandations de cartes microSD que vous pouvez utiliser dans votre appareil photo.

chambre extérieure

C’est une autre proposition similaire à la précédente, bien que dans ce cas nous n’ayons pas la possibilité de faire pivoter la caméra. Sa batterie rechargeable permet jusqu’à 4 mois d’utilisation sans avoir à toucher quoi que ce soit, et la qualité est de 1080. La chose la plus intéressante à propos de cet appareil photo est peut-être qu’il dispose de 2 LED qui s’allument automatiquement lorsque les conditions d’éclairage ne sont pas les plus approprié. . Vous pouvez également enregistrer en mode vision nocturne. L’appareil photo dispose d’un emplacement pour insérer une carte microSD jusqu’à 128 Go et peut également enregistrer des images dans le cloud sans aucun problème. Pour le prix qu’il a, c’est une bonne idée pour les enregistrements en extérieur. N’oubliez pas qu’en ayant une vision nocturne, vous pouvez l’utiliser pour surveiller votre navire lorsque le dernier employé le quitte.

Caméra Xiaomi Mi 360°

Peu de choses peuvent être dites sur le fabricant chinois Xiaomi, tout produit qu’il fabrique est toujours synonyme de qualité, et cette caméra 360° ne fait pas exception. Cette caméra regorge de choses que les gens aiment, par exemple, son angle de vue vertical de 108°, l’enregistrement en mode nuit avec une clarté totale et, surtout, que vous avez de nombreuses possibilités pour pouvoir la placer. Du dessus d’une table à accrocher à un mur ou même au plafond. Il est capable de détecter les mouvements et toutes les images et enregistrements sont envoyés directement sur votre téléphone portable.

Caméra de surveillance Wi-Fi intérieure

Nous terminons avec une proposition pour les intérieurs et pour les poches qui recherchent une solution économique. Nous sommes face à une caméra capable d’enregistrer à 1080, vision nocturne et compatibilité avec Alexa. Comme dans tous les modèles, vous pouvez enregistrer les enregistrements avec une carte microSD, ou bénéficier de 15 jours d’accès gratuit au cloud fourni par le constructeur. Gardez à l’esprit que cet appareil photo n’a pas de batterie, vous devrez donc avoir une prise à proximité pour le faire fonctionner.

La surveillance de votre entreprise ou de votre bureau peut passer par certaines de ces caméras de surveillance, des solutions économiques et efficaces qui offrent une sécurité supplémentaire. En aucun cas, l’investissement ne dépasse 50 euros, un prix totalement abordable pour toutes les bourses.

De plus, ces caméras offrent une bonne qualité d’image, vous pouvez donc contrôler tous les mouvements qui se produisent dans votre entreprise ou votre entreprise et ainsi vivre quelque chose de plus paisible. N’oubliez pas qu’il est de votre devoir de respecter la loi sur la protection des données.

