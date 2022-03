OnePlus 10 Pro, premières impressions : le nouveau OnePlus est-il à la hauteur de ses rivaux ?

Cela a pris plus de temps que prévu, mais le OnePlus 10 Pro est enfin prêt à faire ses débuts mondiaux.

Dans le cadre du Mobile World Congress 2022, la société chinoise en a profité pour annoncer que son nouveau smartphone phare débarquerait sur le marché international à la fin de ce mois de mars, atteignant l’Amérique du Nord, l’Inde et plusieurs pays européens.

Précisément lors du salon du téléphone, nous avons eu l’occasion de regarder de plus près le nouveau OnePlus 10 Pro et de passer quelques minutes à utiliser le nouvel appareil. Pas de quoi faire une analyse approfondie, mais assez pour avoir quelques premières impressions avant leur arrivée officielle en Espagne.

Un design plus épuré qui fait la part belle aux caméras

La face avant du OnePlus 10 Pro est pratiquement indiscernable de celle des dernières générations de la série « Pro » sortie par OnePlus. Toute sa partie avant est occupée par un grand écran de 6,7 pouces de diagonale, incurvé sur ses côtés et avec un trou situé dans son coin supérieur gauche.

L’écran utilise la technologie Fluid AMOLED et a une résolution Quad HD+. De plus, il adopte le système LTPO 2.0 qui permet de faire varier dynamiquement le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 hertz pour économiser de l’énergie. C’est le même système que l’on retrouve dans d’autres appareils du conglomérat BBK Electronics, comme le realme GT 2 Pro ou l’OPPO Find X5 Pro.

Se trata de un panel de alta calidad, y eso salta a la vista desde el minuto uno, Los colores son vivos, la nitidez sobresaliente y el nivel de brillo máximo parece más que suficiente para poder visualizar el panel en exteriores bajo la incidencia de la lumière du soleil.

Les plus grands changements par rapport à la génération précédente se trouvent à l’arrière de l’appareil. Cette année, OnePlus met plus que jamais en avant le module caméra en haut à gauche, avec un format carré qui présente les trois capteurs en forme de « L » allongé.

Ledit module a une finition en céramique et il se courbe sur le côté du châssis d’une manière similaire à ce que nous avons vu l’année dernière avec les modèles de la famille Samsung Galaxy S21. Bien sûr, le sceau de Hasselblad ne pouvait pas manquer, une société spécialisée dans la photographie qui, une fois de plus, participe au développement du système d’appareil photo pour donner à OnePlus la possibilité d’affiner le logiciel.

Comme nous avons pu le voir, il est très probable que le OnePlus 10 Pro n’atteindra le marché mondial qu’en couleurs verte et noire. Les deux ont une finition mate lisse sur le dos.

Les dernières nouveautés de Qualcomm avec les dernières nouveautés d’Android

Comment pourrait-il en être autrement, le OnePlus 10 Pro est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, la dernière génération du chipset de référence de la société américaine.

Il est accompagné jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Tout cela se traduit par des performances qui, à première vue, semblent excellentes, avec la rapidité qui définit OnePlus depuis des années, et une fluidité difficile à battre grâce à l’écran 120 Hz.

Tout cela est pris en charge par OxygenOS 12, la dernière version du système d’exploitation de la marque, basée sur Android 12. À son tour, ce logiciel est basé sur ColorOS 12, et la vérité est que les similitudes avec la couche de personnalisation OPPO sont plus que raisonnables.

De nombreux éléments de l’interface système sont partagés avec le logiciel OPPO, y compris le tiroir de l’application de lancement, les notifications et le panneau des paramètres rapides, ou certaines des applications préinstallées.

À ce stade, il n’est plus surprenant que les logiciels d’OPPO et de OnePlus soient pratiquement identiques. Cependant, OnePlus a confirmé qu’il continuerait à utiliser OxygenOS sur ses appareils à partir de maintenant, après avoir annulé son projet de créer un système d’exploitation unifié pour ses mobiles et ceux d’OPPO.

A noter que le OnePlus 10 Pro que nous avons pu tester correspond à la version globale qui sera commercialisée fin mars en Europe, en Amérique du Nord et en Inde. Par conséquent, son logiciel ne doit pas être trop différent de celui qui sera présent dans les modèles qui arriveront enfin entre les mains des consommateurs.

Il est encore tôt pour parler plus en profondeur de la qualité de ses caméras, de son autonomie ou de ses performances. Heureusement, tout semble indiquer que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour savoir quel sera le prix de l’appareil sur le marché mondial, et déterminer si le dernier né de OnePlus est toujours une alternative à considérer au sein du haut de gamme premium. segment.

