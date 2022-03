TikTok menace YouTube et Instagram : l’application chinoise permettra de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes

TikTok continue de rallonger la durée des vidéos, qui peut déjà être de 10 minutes. Devraient-ils craindre YouTube et Instagram ?

TikTok est le réseau social le plus influent du moment, s’élevant même comme l’application la plus téléchargée de 2021. Après avoir conquis le domaine des vidéos courtes, TikTok menace YouTube et Instagram en autorisant le téléchargement de vidéos jusqu’à 10 minutes.

Cela a été vérifié par certains utilisateurs, qui ont vu comment l’application propose désormais de créer des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes. Comme l’a expliqué un porte-parole de l’entreprise à The Verge, cette croissance de la durée des vidéos peut encore élargir les possibilités artistiques des créateurs du monde entier. Sans aucun doute, TikTok est la plateforme sociale la plus créative du moment.

TikTok autorise désormais les vidéos de 10 minutes

TikTok a commencé comme une application pour éditer et publier de courtes vidéos. C’est ainsi que la plateforme est devenue célèbre, avec des créations qui pouvaient durer 1 minute tout au plus. Cependant, la stratégie de TikTok a changé en juillet 2021, lorsqu’elle a étendu cette durée maximale à 3 minutes.

Après avoir conquis le marché des vidéos courtes, TikTok a décidé d’augmenter la limite de durée des vidéos à 10 minutes. « Aujourd’hui, nous sommes ravis de commencer à déployer la possibilité de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes, ce qui, nous l’espérons, débloquera encore plus de possibilités créatives pour nos créateurs du monde entier », a déclaré un porte-parole de TikTok à The Verge.

Cette croissance des vidéos s’inscrit dans les stratégies du service numérique pour enrichir « l’expérience TikTok » de ses millions d’utilisateurs. La nouveauté est maintenant disponible dans le monde entier, à la fois pour Android et iOS. Si ce n’est pas encore une option sur votre smartphone, vous n’aurez plus qu’à patienter quelques jours pour le recevoir. Bien sûr, vous devez maintenir l’application TikTok à jour.

Bien sûr, les vidéos de 10 minutes semblent être un bon moyen pour les utilisateurs de passer encore plus de temps sur TikTok. Cependant, cela peut devenir une arme à double tranchant, car cela peut également fatiguer les téléspectateurs devant des vidéos aussi longues, déjà habituées à ce que la plupart durent environ 3 minutes au maximum.

Ce qui est clair, c’est que cette décision de l’entreprise constitue une menace directe pour YouTube et Instagram, qui a également une section pour les vidéos à long terme. Il est curieux que YouTube ait également créé sa propre alternative à TikTok, appelée Shorts, pour se plonger pleinement dans le monde des courtes vidéos.

Ce qui est clair, c’est que ces trois plateformes numériques ne se contentent pas de régner sur leur territoire et vont encore plus loin pour tenter d’étendre leur domaine. TikTok va-t-il tenter sa chance sur des vidéos de 10 minutes ? On verra dans les mois à venir.

