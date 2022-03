Android 13 vous permettra de contrôler le niveau de luminosité de la lampe de poche de votre mobile

Comme vous n’avez pas toujours besoin de la même intensité de la lampe torche mobile, Android 13 vous permettra de la régler facilement.

Bien que de nombreux mobiles n’aient pas encore reçu la mise à jour correspondante vers Android 12, la nouvelle version du système d’exploitation est déjà en plein développement. Cela nous permet de découvrir au fur et à mesure les nouvelles fonctionnalités qu’Android 13 intégrera, par exemple le fait qu’il nous permettra de régler le niveau de luminosité de la lampe torche du smartphone.

Comme l’a rapporté Mishaal Rahman dans Esper, Google travaille à l’intégration d’un outil qui offre différents niveaux d’intensité lors de l’utilisation du flash LED du terminal. Si vous possédez un mobile Samsung, cette possibilité ne vous surprendra pas du tout, puisqu’il est déjà possible de modifier l’intensité de la lampe torche des smartphones de la firme sud-coréenne.

La lampe de poche mobile recevra une grande amélioration avec Android 13

Rahman a révélé qu’Android 13 comportera deux nouvelles API liées aux lampes de poche : « getTorchStrengthLevel » et « turnOnTorchWithStrengthLevel ». Le premier indique le niveau de luminosité de la lampe de poche ou du flash LED, tandis que le second est chargé d’établir ce niveau du niveau 1 -le minimum- à un niveau supérieur déterminé par le matériel.

Cela diffère totalement des possibilités que les applications avaient auparavant, car elles ne pouvaient utiliser que l’API « setTorchMode », c’est-à-dire qu’elles ne pouvaient accéder qu’au flash LED allumé ou éteint.

Cependant, Rahman lui-même précise que tous les appareils avec Android 13 ne permettront pas d’ajuster l’intensité de la lampe de poche. En résumant les données techniques fournies par le blog, il semble qu’une mise à jour du matériel de la caméra sera également nécessaire.

Par conséquent, connaissant ces informations, il est possible que seul le Google Pixel 6 puisse profiter de cette fonctionnalité intéressante. Bien qu’il ne soit pas disponible pour tous les utilisateurs, c’est une bonne nouvelle que Google implémente une fonction aussi utile qui est activée depuis un certain temps sur les téléphones mobiles d’autres marques, telles que Samsung et Apple.

