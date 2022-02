Nouveaux Honor Magic 4 et Honor Magic 4 Pro : 100W de puissance et le meilleur de Qualcomm pour le dernier Honor

Toutes les caractéristiques, spécifications et prix du nouveau Honor haut de gamme. Seul le modèle le plus puissant arrivera en Espagne.

Honor vient de présenter ses deux nouveaux smartphones, les Honor Magic 4 et Honor Magic 4 Pro.Le haut de gamme du constructeur chinois se renouvelle avec des écrans incurvés, d’énormes modules caméra arrière et la puce la plus puissante fabriquée par Qualcomm.

Nous connaissons déjà toutes ses caractéristiques et ses prix, ainsi que sa disponibilité. Seul le modèle le plus puissant, le Honor Magic 4 Pro, aura sa place sur le marché espagnol. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau Honor haut de gamme.

Honor Magic 4 et Magic 4 Pro, toutes les infos

Fiche de fonctionnalités Caractéristiques Honneur Magie 4 Honneur Magic 4 Pro Dimensions 74,7 mm X 163,6 mm X 9,1 mm 74,7 mm X 163,6 mm X 9,1 mm Écran Résolution OLED Full HD + de 6,81 pouces et 120 Hz Résolution OLED Full HD + de 6,81 pouces et dynamique 120 Hz Processeur Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1 RAM 8 Go 8 Go Système opératif Interface utilisateur magique 6.0 sur Android 12 Interface utilisateur magique 6.0 sur Android 12 Espace de rangement 256 Go 256 Go appareils photo 50 MP principal + 50 MP grand angle + téléobjectif 8 MP 50 MP principal + 50 MP grand angle + 64 MP téléobjectif + capteur TOF La batterie 4 800 mAh et charge rapide de 66 W 4 600 mAh et charge rapide de 100 W Les autres 5G, Wi-Fi 6, GPS, NFC, USB Type-C 5G, Wi-Fi 6, GPS, NFC, USB Type-C prix de départ Pour déterminer A partir de 1099 euros

Dans les deux cas, on retrouve des dalles OLED incurvées de 6,81 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, même si ce n’est que dans le modèle Pro que cet écran vient se courber dans ses 4 coins. Ils bénéficient également de certifications telles que HDR10+ et IMAX ENHANCED, qui garantissent une excellente qualité d’image.

À l’intérieur du nouveau Honor se trouve le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, la puce la plus puissante développée par la firme nord-américaine. Il sera très probablement le roi du haut de gamme au cours de cette année 2022, jusqu’à ce qu’il doive se battre avec le nouveau A16 Bionic d’Apple. Les mobiles Honor arrivent en une seule version, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le dos de ces Honor est marqué par un énorme module circulaire qui abrite ses caméras, très similaire à ce que nous avons vu dans le Huawei Mate40 Pro, un frère pas trop éloigné. Nous rencontrons des capteurs principaux de 50 mégapixels, ainsi que des capteurs grand angle qui atteignent la même résolution.

La triple caméra du frère plus modeste se termine par un téléobjectif de 8 mégapixels, tandis que la version supérieure intègre un téléobjectif de 64 mégapixels et un capteur TOF qui mesurera la profondeur des scènes.

Sa technologie de charge rapide est impressionnante, alors que le Honor Magic 4 intègre une batterie de 4 800 mAh et une charge de 66W, le modèle Pro atteint une puissance de 100W. Dans ce cas, il reste à 4 600 mAh, mais une charge aussi rapide compense largement. Bien sûr, nous parlons d’appareils 5G.

Prix ​​et disponibilité

Le seul modèle qui arrivera en Espagne sera le Honor Magic 4 Pro, qui aura un prix de départ de 1 099 euros dans sa seule version, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il sera disponible mi-mai.

Honor présente également une smartwatch et des écouteurs

La firme asiatique a également présenté une montre intelligente, la Honor Watch GS 3, et ses nouveaux écouteurs sans fil, les Honor Earbuds 3 Pro.La nouvelle smartwatch chinoise est livrée avec un écran AMOLED de 1,43 pouces et une résolution de 466×466, un capteur de fréquence cardiaque, 100 différents modes sportifs et résistance à l’eau, entre autres caractéristiques. Nous ne connaissons pas beaucoup de détails, ni les prix ou la disponibilité.

Los Honor Earbuds 3 Pro, por otro lado, cuentan con un diseño que recuerda mucho a los AirPods Pro. Prometen un sonido de alta calidad, 6 horas de reproducción sin interrupciones y una carga que permite recuperar el 65% de la batería en solo 10 minutes. Encore une fois, aucun détail sur sa sortie n’est connu.

