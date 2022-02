Bénéficiez de 4 mois gratuits de YouTube Premium avec cette condition grâce à Samsung

Profiter du service de musique et de vidéo le plus complet est aussi simple que de suivre quelques étapes.

Le service payant de vidéo/musique illimité YouTube sans publicité peut être à vous pendant 4 mois entièrement gratuits tant que vous avez un mobile ou une tablette Samsung récemment acheté en votre possession. La promotion de 4 mois est uniquement disponible sur les appareils Galaxy S21 (S21, S21+ ou S21 Ultra, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3, Tab S7 FE. Le reste des appareils Samsung bénéficiera de 2 mois de promotion, à condition qu’ils aient été achetés auprès de à partir du 26 juin 2020.

Pour le reste des terminaux, la promotion sera de 2 mois gratuits de YouTube Premium. D’une manière ou d’une autre vous ferez des économies (24 euros en promo 2 mois et 48 euros en promo 4 mois). Si vous ne possédez pas de mobile ou de tablette compatible avec cette promotion, vous pouvez vous en procurer un sur le site de Samsung ou dans un autre magasin. Nous recommandons ce Galaxy S21 5G qui est en vente à 609 euros et avec le meilleur prix du marché sur le site officiel lui-même. Dans d’autres magasins comme Amazon, son prix est de 655 euros.

La promotion se termine le 6 mars 2022.

4 mois gratuits : Galaxy S21 (S21, S21+ ou S21 Ultra), Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3, Tab S7 FE.

2 mois offerts : tout téléphone ou tablette acheté à partir du 26/06/2020.

4 mois gratuits de YouTube Premium

YouTube Premium est l’union entre YouTube Music et la plate-forme de vidéo et de streaming en direct, ainsi que le contenu YouTube Originals, ses propres productions sous forme de documentaires, de séries et de films qui ne peuvent être vus que sur la plate-forme Google. Mais ce n’est pas l’avantage le plus succulent de ce service.

YouTube Premium vous permet de télécharger toutes les vidéos hébergées sur YouTube, sans limitation. En plus de cela, il sera totalement exempt de publicités. Comme avec d’autres services tels que Spotify, Music Unlimited ou Tidal, vous pourrez jouer et continuer à écouter de la musique une fois l’écran de l’appareil éteint. De la même manière, vous pouvez lire des vidéos YouTube en arrière-plan avec une fenêtre flottante et continuer à profiter du contenu sans le perdre de vue à tout moment.

Vous pouvez également vous procurer une Galaxy Tab S7 FE pour profiter de 4 mois de YouTube Premium.

Le service YouTube Premium a un coût habituel de 11,99 euros par mois, mais aujourd’hui, il peut être à vous gratuitement pendant 2 ou 4 mois si vous avez ou allez avoir un nouvel appareil Samsung. Il est facile de bénéficier de cette promotion en suivant ces étapes :

Achetez un terminal Samsung sorti entre le 26 juin 2020 et le 5 mars 2022. Vous pouvez déjà avoir chez vous un appareil qui remplit cette condition. Ouvrez l’application YouTube, connectez-vous et cliquez sur le bouton « Compte ». Et maintenant à l’option « S’abonner à YouTube Premium ». Cliquez sur le bouton « Essayer gratuitement ». Entrez vos informations de paiement et appuyez sur le bouton « Acheter ».

Vous pouvez vous désabonner à tout moment afin de ne pas être débité des 11,99 euros/mois que coûte l’abonnement après la période d’essai gratuite.

