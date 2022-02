Ce sera le prochain best-seller Samsung pour ce 2022

Le Samsung Galaxy A53 5G comprendra un écran Super AMOLED de 6,52 pouces à 120 Hz, un processeur Exynos 1200 et une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W.

Une fois qu’il a déjà présenté les nouveaux Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra, maintenant le géant coréen concentre ses efforts sur la finalisation du lancement de son prochain best-seller pour ce 2022, un Samsung Galaxy A53 5G qui veut suivre les traces du succès Galaxy A51 qui est devenu le mobile le plus vendu de 2020 et dont la conception et les spécifications ont déjà été révélées.

C’est tout ce que nous savons à ce jour sur le Samsung Galaxy A53 5G

Comme nous le disent les gars du média allemand WinFuture, le design et les caractéristiques du nouveau Samsung Galaxy A53 5G ont déjà été divulgués.

En se concentrant sur le design, le Samsung Galaxy A53 5G aura une esthétique similaire à celle de ses frères aînés, le Galaxy S22, avec une face avant presque sans cadre couronnée par un trou dans l’écran situé au centre de celui-ci et une face arrière avec un rectangle module de caméra situé dans le coin supérieur gauche et le logo de la marque en bas.

De plus, comme vous pouvez le voir dans les images que nous vous laissons sous ces lignes, le nouveau smartphone de franchise milieu de gamme de Samsung arrivera en quatre couleurs : blanc, noir, bleu et orange.

Au niveau des spécifications et selon cette même fuite, le Samsung Galaxy A53 5G disposera d’un écran Super AMOLED de 6,52 pouces avec une résolution Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, un processeur Exynos 1200 qui arrivent accompagnés du GPU Mali G68 MP4, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne et d’une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W.

Dans la section photographique, ce nouveau terminal de milieu de gamme sera équipé d’un module de caméra arrière quadruple où le protagoniste sera un capteur principal de 64 mégapixels et une caméra selfie de 32 mégapixels.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités du Samsung Galaxy A563 5G, nous devons souligner qu’il disposera d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran, d’une protection IP68 contre l’eau et la poussière et d’Android 12 fonctionnant sous One UI 4 comme système d’exploitation.

