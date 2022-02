Le OnePlus 10 Pro arrivera en Europe fin mars, et la marque continuera à utiliser OxygenOS sur ses téléphones

OnePlus a de grands projets pour cette année : le 10 Pro arrivera très bientôt en Europe, il y aura un nouveau modèle avec une charge ultra-rapide, et OxygenOS 13 sera une réalité.

OnePlus a confirmé que son dernier téléphone phare, le OnePlus 10 Pro, arrivera en Europe au cours du mois de mars. Profitant du cadre du MWC 2022 qui a débuté ce lundi, la société a dévoilé ses plans pour cette année, notamment l’arrivée de son nouveau terminal, ainsi que d’autres actualités liées aux produits qui débarqueront plus tard.

En ce sens, OnePlus a confirmé que, bien qu’il ait indiqué le contraire à la fin de l’année dernière, ses futurs mobiles arriveront avec OxygenOS à l’intérieur, et non avec un nouveau logiciel développé en collaboration avec OPPO.

Un nouveau OnePlus avec une charge rapide de 150 W arrivera au deuxième trimestre 2022

OnePlus commence par passer en revue ses succès de l’année écoulée 2021, au cours de laquelle l’entreprise a pu distribuer 11 millions d’appareils dans le monde, le nombre le plus élevé de l’histoire de l’entreprise. De tous les appareils vendus, 10 millions appartenaient à la série OnePlus Nord.

Bien sûr, la marque entend continuer à capitaliser sur ses succès, c’est pourquoi elle prévoit de lancer le nouveau OnePlus 10 Pro dans le monde fin mars. Le terminal sera disponible en Amérique du Nord, en Europe et en Inde.

OnePlus a également souligné sa position actuelle en tant que sous-marque indépendante d’OPPO, avec accès aux ressources de la société mère. C’est le cas de la nouvelle technologie de charge rapide 150W SuperVOOC Flash Charge 150W, qui sera présente dans un nouveau smartphone OnePlus lancé au deuxième trimestre de l’année.

Il en a également profité pour parler de logiciel, indiquant que si OxygenOS et ColorOS continueront à partager la même base de code, la société prévoit de continuer à maintenir son logiciel comme indépendant. De plus, la marque veillera à ce qu’OxygenOS 13 conserve sa conception visuelle unique et ses fonctionnalités très appréciées des utilisateurs.

