Il s’agit de la nouvelle technologie de charge rapide de realme : 150 W pour charger 50 % de la batterie en seulement 5 minutes

La charge la plus rapide du marché mobile est ici de realme. C’est tout ce que nous savons d’elle.

realme est l’un des grands protagonistes de la première journée du Mobile World Congress 2022. La société chinoise a répondu aux attentes et a présenté sa charge rapide de 150 W, appelée à être la charge la plus rapide au monde.

Cette nouvelle ne nous a pas pris par surprise, puisque nous savions déjà que j’allais vraiment présenter cette charge de 150W lors de cet événement mondial. Cependant, cela ne l’a pas empêché de devenir l’une des nouvelles les plus pertinentes de la journée. Attention, car le constructeur chinois a même parlé d’une charge qui atteindrait 200W sans abîmer la batterie des bornes.

realme donne le carillon : 50% de charge en 5 minutes

realme parle de la charge rapide comme « l’une des avancées technologiques les plus importantes de ces dernières années », et ce n’est pas sans raison. C’est un vrai délice de pouvoir recharger le mobile en une heure, voire en une demi-heure seulement. Ainsi, on n’a pas à attendre des heures et des heures pour recharger complètement la borne, comme c’était le cas auparavant.

L’entreprise chinoise ne se contente pas de cette demi-heure pour recharger le mobile, elle est prête à réduire encore plus ce temps de recharge. Pour cela, il a développé un système de charge rapide de 150W qui verra le jour dans le prochain realme GT Neo 3. Directement, cela deviendra le mobile avec la charge la plus rapide au monde.

Cette technologie appelée UltraDart arrive pour améliorer les deux systèmes existants dans les mobiles realme à ce jour : Dart, 18W, et SuperDart, 65W. En pratique, la charge UltraDart sera capable de recharger une batterie de téléphone à 50% en seulement 5 minutes. En tenant compte de cela, vous pouvez en profiter tout en prenant un café pour recharger complètement votre realme.

Le realme GT Neo 3 sera le mobile avec la charge la plus rapide au monde.

Les présentations sur les avancées de la charge rapide realme ne se sont pas terminées ici. Nous avons également rencontré le premier écosystème de charge de 100W à 200W, appelé UltraDart Charging Architecture. Ce système dispose d’un algorithme de gestion de la chaleur pour le maintenir toujours en dessous de 43º, de sorte que la charge est toujours en sécurité.

Cette charge rapide, qui atteint jusqu’à 200W, ne nuit pas non plus à l’autonomie de la batterie. Comme l’explique realme, « il utilise les meilleures batteries au lithium de l’industrie pour conserver 80 % de la capacité de la batterie pendant plus d’un millier de cycles de charge complets ». En bref, une charge rapide et sûre qui n’endommage pas la durée de vie de la batterie qui arrivera bientôt sur le marché.

