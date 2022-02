Le POCO M4 Pro se passe de la 5G et lance un design pour conquérir le milieu de gamme abordable

Caractéristiques, prix et tous les détails du Xiaomi POCO M4 Pro, la version sans 5G du populaire milieu de gamme.

Parallèlement au nouveau POCO X4 Pro 5G, Xiaomi a profité de son grand événement organisé dans le cadre du MWC 2022 pour annoncer au monde la version 4G de la série POCO M4.

Le nouveau POCO M4 Pro est un modèle déjà connu du catalogue Xiaomi : il s’agit d’un Redmi Note 11S avec un design légèrement mis à jour et un logiciel quelque peu différent du modèle Redmi.

POCO M4 Pro, toutes les infos

Xiaomi POCO M4 Pro Les caractéristiques Dimensions 159,87 x 73,87 x 8,09 mm

179 grammes Écran AMOLED de 6,43 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Taux d’échantillonnage de 180 Hz

DCI-P3

Luminosité jusqu’à 1000 nits

Verre Corning Gorilla 3 Processeur MediaTek Helio G96

octa-core

Jusqu’à 2,05 GHz

Carte graphique ARM Mali-G57 MC2 RAM 6 Go Système opératif MIUI 13 basé sur Android 11 Espace de rangement 128 Go extensible par microSD jusqu’à 1 To appareils photo arrière

-Samsung HM2 108MP f/1.9

-8 MP Ultra grand angle f/2.2, 118º

-2MP macro f/2.4

-2MP profondeur f/2.4

frontale

– 13MP f/2.4 La batterie 5 000 mAh

Charge rapide 33W (chargeur 33W inclus dans la boîte) Les autres -USB Type-C

-Double SIM + microSD

-Bluetooth 5.0

-NFC

-Émetteur infrarouge

-Lecteur d’empreintes digitales latéral

-Protection IP53

-Double haut-parleur stéréo

-Port casque 3,5 mm

POCO a pris le Redmi Note 11S comme base et l’a adapté pour l’intégrer à son catalogue. Pour ce faire, il a mis à jour le design avec une apparence plus conforme au POCO M4 Pro 5G, avec un dos en plastique avec une légère courbe sur ses côtés et un bord droit qui entoure tout son châssis.

Dans ce cas, l’appareil se décline en trois couleurs : bleu, noir et jaune. Tous disposent d’une « fenêtre » noire présente dans la partie supérieure de l’arrière, où se trouve le système de triple caméra, dirigé par un capteur Samsung de résolution 108 mégapixels.

Sa face avant est occupée par un écran AMOLED de 6,43 pouces de diagonale avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. À cela, il faut ajouter un appareil photo secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle et un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra frontale a 8 mégapixels.

POCO a opté pour un processeur MediaTek Helio G96 pour donner vie à ce modèle, associé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. La puce est soutenue par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W. Et oui, le chargeur est inclus dans la boîte.

Prix ​​POCO M4 Pro et quand il peut être acheté

En Espagne, le POCO M4 Pro peut être acheté à partir du 2 mars 2022 via les distributeurs habituels.

Il sera disponible en deux configurations différentes avec des capacités de stockage différentes. Le prix sera différent pour chacun d’entre eux :

Xiaomi POCO M4 Pro 6/128 Go : 219 euros

Xiaomi POCO X4 Pro 5G 6/256 Go : 269 euros

Comme à son habitude, Xiaomi proposera une promotion de lancement pour la version la plus avancée de la série : le POCO M4 Pro avec 256 Go de stockage peut être acheté au prix de 249 euros.

