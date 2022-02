Voici les nouvelles fonctionnalités PDF d’Adobe Creative Cloud Express

Travailler avec des fichiers PDF peut être fastidieux, mais à partir de maintenant, Adobe Creative Cloud Express vous facilite la tâche.

Depuis la sortie d’Adobe Creative Cloud Express, la création de contenu de toutes sortes est beaucoup plus facile, agréable à l’œil et avec des résultats quasi professionnels. C’est incroyable le nombre de tâches qui peuvent être effectuées avec un logiciel domestique, facile à utiliser et qui promet toujours la meilleure des expériences. Mais il y a toujours une difficulté supplémentaire, il y a des moments où les fichiers PDF ne sont pas faciles à manipuler, pouvant être hors de propos ou, directement, ne pas pouvoir s’attaquer à la tâche dans ce format. Grâce aux nouvelles fonctionnalités d’Adobe Creative Cloud Express, il est possible d’aller plus loin et de s’assurer que ce type de fichier ne soit jamais un problème.

Quoi de neuf dans Adobe Creative Cloud Express ?

Si l’une des fonctions était de créer depuis ou vers PDF, le logiciel permet désormais des tâches avancées. On peut souligner ceux d’organiser des fichiers et de combiner les pages d’un PDF, chose qui est toujours assez compliquée. De plus, la possibilité d’éditer du texte et des images en PDF est incorporée afin que vous puissiez ajouter ou modifier du texte, ou modifier la taille des images des PDF déjà existants dans un document. Mais si vous voulez savoir quelles sont toutes les fonctions qui ont été intégrées jusqu’à présent, nous vous les résumerons ici.

organiser les pages

En tant que professionnel, vous avez peut-être déjà un catalogue de produits préparé en PDF et vous avez besoin de le retourner, c’est-à-dire que vous souhaitez le réorganiser. La nouvelle fonctionnalité vous permet de télécharger l’intégralité du fichier et de le modifier à votre guise, en supprimant des pages existantes, en déplaçant certaines d’un mode portrait à un mode paysage ou en ajoutant un nouveau contenu. Si vos besoins changent, le logiciel vous permet d’adapter votre matériel déjà préparé à vos nouveaux besoins.

Fusionner des fichiers en un seul PDF

Peut-être souhaitez-vous créer un catalogue de services ou de produits dans lequel vous incorporez des polices dans différentes extensions. D’un qui est au format .jpg à un autre qui est un .PDF et enfin une image au format .tiff. Ce n’est plus un problème, car avec Adobe Creative Cloud Express, vous pouvez télécharger différents formats, les combiner et avoir un fichier PDF comme résultat final. Cela vous permet de présenter votre catalogue et de le rendre visible par tous sans problèmes de compatibilité. Grâce à l’action rapide accessible depuis votre onglet d’accueil Creative Cloud Express, vous l’aurez fait.

Édition de texte et d’image

Le monde des affaires et celui des indépendants est très changeant et vous avez sûrement dû faire une sorte de changement dans votre menu de services. Vous proposez peut-être des prix différents de ceux que vous annoncez et devez les modifier. Très simple, car avec Adobe Creative Cloud Express, vous pouvez facilement modifier le texte et même pouvoir modifier les images. De cette façon, vous vous assurez d’avoir toujours votre catalogue à jour, ce qui reste un détail pour ceux qui souhaitent faire appel à vos services ou acheter vos produits. Sinon, nous donnerons une image de négligence qui ne nous convient pas.

De cette façon, vous pourrez faire pratiquement n’importe quoi avec vos fichiers PDF, cessant d’être un problème comme d’habitude. Depuis Adobe, ils continuent de travailler pour incorporer plus de fonctionnalités dans leur logiciel, ce qui lui permet d’être encore plus efficace et avec de nouvelles fonctionnalités ajoutées. Ces dernières avancées représentent un pas de géant lorsqu’il s’agit de développer votre propre contenu et de l’afficher comme vous le souhaitez vraiment.

