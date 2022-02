Nouveau POCO X4 Pro: le best-seller est renouvelé avec un écran AMOLED et un appareil photo de 108 mégapixels

Tout ce que vous devez savoir sur le nouveau candidat best-seller de POCO, le POCO X4 Pro 5G.

Le mobile qui vient remplacer le grand best-seller POCO de l’année dernière est désormais officiel. Le nouveau POCO X4 Pro 5G est une réalité, et il arrive dans le but d’améliorer tout ce qui a fait du POCO X3 Pro l’un des plus grands succès de l’histoire de la jeune entreprise.

Le POCO X4 Pro 5G débarque avec de grandes avancées dans la section photographique, un meilleur écran que le modèle précédent et d’autres changements intéressants, que nous allons examiner en profondeur ci-dessous.

Xiaomi POCO X4 Pro, toutes les infos

POCO X4 Pro 5G Les caractéristiques Dimensions 164,19 x 76,1 x 8,12 mm

202 grammes Écran AMOLED de 6,67 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage de 360 Hz

DCI-P3

Luminosité jusqu’à 1200 nits

Verre Corning Gorilla 5 Processeur Qualcomm Snapdragon 695

6nm

noyau octa

Jusqu’à 2,22 GHz

GPU Adreno 619 RAM 6/8 Go Système opératif MIUI 13 basé sur Android 11 Espace de rangement 64/128 Go extensible par microSD jusqu’à 1 To appareils photo arrière

-Samsung HM2 108MP f/1.9

-8 MP Ultra grand angle f/2.2, 118º

-2MP macro f/2.4

frontale

– 16MP f/2.4 La batterie 5 000 mAh

Charge rapide 67W (chargeur 67W inclus dans la boîte) Les autres -USB Type-C

-Double SIM + microSD

-Bluetooth 5.0

-NFC

-Émetteur infrarouge

-Lecteur d’empreintes digitales latéral

-Protection IP53

-Double haut-parleur stéréo

-Port casque 3,5 mm

-Moteur linéaire à axe Z

-Audio haute résolution

Conception mise à jour et premier écran OLED de la famille POCO X

Si la fiche technique du POCO X4 Pro 5G vous semble familière, c’est tout à fait normal : le nouveau mobile de POCO est essentiellement un Xiaomi Redmi Note 11 Pro avec une apparence quelque peu différente, et un logiciel personnalisé par POCO. Dans tout le reste, ce n’est qu’une copie conforme.

Xiaomi a décidé de donner une tournure à la section esthétique du nouveau membre de sa famille X. L’appareil arrive construit en verre sur son dos, et des bords latéraux complètement plats, dans le style de modèles beaucoup plus chers, comme l’iPhone 13 Cette année, l’appareil est disponible en noir, bleu et, bien sûr, le mythique jaune POCO.

Le nouveau système de caméra est le principal protagoniste de la partie arrière, disposé dans un format vertical à l’intérieur d’une « fenêtre » où apparaissent également la sérigraphie POCO et certains détails de son système photographique.

Il a une résistance à l’eau et à la poussière sous un niveau de certification IP53, et intègre également USB Type C, un port casque de 3,5 millimètres4 et un capteur infrarouge.

Sa partie avant est occupée par le premier écran AMOLED vu jusqu’à présent dans un terminal de la série X. Il s’agit d’un panneau de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 hertz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​hertz.

L’écran est capable d’atteindre une luminosité maximale de 1200 nits et couvre également l’espace colorimétrique DCI-P3. Il prend également en charge le « mode lumière du soleil » et le mode de lecture 3.0. Un panneau de verre Gorilla Glass 5 se charge de le protéger.

Cerveau Qualcomm milieu de gamme avec 5G

Le fait d’équiper un processeur Qualcomm Snapdragon 860 était l’une des caractéristiques distinctives du précédent POCO X3 Pro, après tout, très peu d’appareils de son prix disposaient d’une puce aux spécifications haut de gamme.

Cette année, Xiaomi a décidé de miser sur une puce axée sur le milieu de gamme, le Snapdragon 695. Il s’agit d’un processeur octa-core fabriqué dans un procédé à six nanomètres, associé à 6 ou 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 ou 256 Stockage interne Go UFS 2.2, extensible par microSD jusqu’à 1 To.

Tout cela est soutenu par une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W. Le chargeur, soit dit en passant, est inclus dans la boîte avec l’appareil.

MIUI 13 est la version du système d’exploitation qui s’exécute à l’intérieur du POCO X4 Pro, avec quelques modifications effectuées par POCO pour offrir une expérience conforme à ce que l’on attend de la marque.

L’appareil photo de 108 mégapixels atteint le PEU

Le système de caméra du POCO X4 Pro a beaucoup évolué par rapport à la version précédente. Cette année, nous avons un appareil photo principal avec une résolution de 108 mégapixels avec une ouverture de f/1.9 et une taille de 1/1.52″.

L’appareil photo secondaire a une résolution de 8 mégapixels avec une ouverture f/2.2 et est associé à un objectif ultra grand angle qui vous permet de capturer des images avec un champ de vision de 118º.

Enfin, il y a un appareil photo macro de 2 mégapixels avec une ouverture f/2.4.

À l’avant, situé dans un trou centré en haut de l’écran, il est possible de trouver un appareil photo de résolution 16 mégapixels avec une ouverture f/2.4.

Prix ​​POCO X4 Pro 5G et quand il peut être acheté

En Espagne, le POCO X4 Pro 5G peut être acheté à partir du 7 mars 2022 via les distributeurs habituels.

Il sera disponible en deux configurations différentes, toutes deux avec 6 Go de RAM. Le prix sera différent pour chacun d’entre eux :

Xiaomi POCO X4 Pro 5G 6/128 Go : 299 euros

Xiaomi POCO X4 Pro 5G 6/256 Go : 349 euros

Comme d’habitude, Xiaomi proposera une promotion de lancement, pour laquelle il sera possible d’obtenir l’appareil à un prix inférieur à la normale. Le modèle avec 128 Go de stockage peut être acheté pour 269 euros pour une durée limitée, tandis que la version avec 256 Go sera disponible au prix de 319 euros.

