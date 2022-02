Nouveau realme Book Prime, realme Buds Air 3 et realme TV, le premier téléviseur intelligent de l’entreprise

realme lance 4 nouveaux appareils avec un excellent rapport qualité-prix : realme book Prime, realme Buds Air 3, realme Buds Q2s et realme TV.

Outre sa nouvelle génération de terminaux haut de gamme, les GT 2 et GT 2 Pro, le jeune constructeur chinois realme a également présenté une série de produits au sein de son écosystème AIoT dans le cadre du MWC 2022.

Plus précisément, la firme chinoise a lancé quatre produits : sa deuxième génération d’ordinateurs portables, le realme book Prime, ses nouveaux écouteurs TWS antibruit, le realme Buds Air 3, ses nouveaux écouteurs sans fil bon marché, les realme Buds Q2s et sa première smart TV pour le marché européen, le realme TV.

realme book Prime: il s’agit du deuxième lot d’ordinateurs portables realme

L’année dernière, realme a élargi son catalogue de produits avec le lancement de son premier ordinateur portable, un livre realme qui s’est démarqué par sa construction métallique, sa légèreté et son écran 2K de haute qualité. Désormais, la marque chinoise vient de présenter son successeur, le realme book Prime, un ordinateur portable ultraléger qui hérite du design de son prédécesseur et est équipé d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération, plus précisément le i5-11320H, qui promet une augmentation de performances monocœur de 9,6% et multicœur de 21,8% par rapport à la génération précédente.

Les nouveaux realme GT 2 et GT 2 Pro recevront des mises à jour Android pendant au moins trois ans

Ce puissant processeur est accompagné de deux versions de mémoire RAM de 8 et 16 Go respectivement et d’une seule option de stockage interne de 512 Go.

Le realme book Prime dispose également d’un nouveau système de refroidissement liquide à chambre à vapeur qui comprend deux ventilateurs petits mais à grande vitesse, qui sont 32,7 % plus efficaces pour dissiper la chaleur que ceux qui équipaient le modèle précédent.

Le realme book Prime sera disponible à l’achat en trois couleurs : Real Blue, Real Grey et Real Green à partir du 7 mars prochain chez MediaMarkt, PC Components et Fnac avec une offre spéciale de lancement qui durera jusqu’au 14 mars et grâce à laquelle vous pourrez économiser 200 euros dans chacune des deux versions de ce portable.

Les prix de lancement de la série Realme Book Prime pendant l’offre de lancement et après celle-ci sont les suivants :

realme book Prime 8/512 Go : 799 euros (prix sans promotion : 999 euros)

realme book Prime 16/512 Go : 899 euros (prix sans promotion : 1 099 euros)

realme Bud Air 3: voici le nouveau casque TWS antibruit de realme

Le deuxième des produits que realme a présenté avec ses nouveaux produits phares est le renouvellement de ses écouteurs TWS les plus avancés, les realme Buds Air 3.

Cette nouvelle génération d’écouteurs realme conserve le design aérodynamique de la version précédente et améliore certaines des caractéristiques du realme Buds Air 2, comme sa suppression du bruit qui passe de 25 dB à 42 dB, ce qui représente une augmentation de la suppression du bruit. de 68 % par rapport à la génération précédente.

Cela fait du realme Buds Air 3 le premier casque TWS du marché avec suppression du bruit certifié par l’entité TÜV Rheinland.

En plus de cette nouvelle suppression du bruit, les nouveaux écouteurs de la franchise realme ont un pilote de 10 millimètres qui nous offre une excellente qualité sonore, avec deux microphones, un à l’intérieur et un à l’extérieur, qui sont chargés d’améliorer la qualité des appels et avec IPX5 résistance à l’eau pour éviter qu’ils ne soient endommagés par la transpiration ou si la pluie nous attrape pendant que nous faisons du sport avec eux.

Un autre des points forts du realme Buds Air 3 est son autonomie, car ils disposent d’une batterie de 546 mAh qui promet jusqu’à 30 heures de lecture continue et dispose d’un système de charge rapide qui nous permet de charger complètement ces écouteurs en une heure et même de profiter 100 minutes de lecture de musique avec seulement 10 minutes de charge.

Les realme Buds Air 3 seront disponibles en deux coloris : Galaxy White et Starry Blue et pourront être achetés à partir du 7 mars sur Amazon, avec une offre de lancement qui durera jusqu’au 14 mars, pour un prix de 49,99 euros, soit 10 euros de moins que son prix officiel, qui est de 59,99 euros.

En plus des realme Buds Air 3, la marque chinoise a également présenté le renouvellement de sa gamme d’écouteurs realme Buds Q2, qu’elle a baptisé realme Buds Q2s.

Ainsi, les realme Buds Q2 disposent, comme les écouteurs précédents, d’un pilote de 10 millimètres et d’une autonomie de 30 heures de lecture continue et de suppression du bruit sur les appels. De plus, comme le realme Buds Air 3, ces écouteurs disposent également d’un système de charge rapide qui nous permet de profiter de 3 heures de lecture avec seulement 10 minutes de charge.

Les realme Buds Q2 seront disponibles à l’achat sur Amazon, en trois couleurs : Night Black, Paper White et Paper Green, à partir du 7 mars pour un prix de 29,99 euros.

realme TV : la Smart TV de la firme chinoise débarque sur le marché européen

En dehors de cette présentation, realme a également annoncé le lancement de son premier téléviseur intelligent sur le marché européen, le realme TV, un appareil doté d’un écran LED presque sans cadre équipé de la technologie Chroma Boost Picture Engine.

Les meilleurs téléphones realme de 2022

Ce nouveau téléviseur arrivera très prochainement sur le marché européen en deux tailles d’écran, 32 pouces et 50 pouces, bien que le constructeur chinois n’ait pas encore confirmé les prix officiels de la première Smart TV qu’il commercialise hors de Chine.

