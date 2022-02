Désormais disponibles en Europe, les MateBook E, MateBook X Pro et MateStation X

Il est possible de faire une réservation en Espagne à partir d’aujourd’hui.

Le début du Mobile World Congress à Barcelone nous apporte une proposition intéressante de HUAWEI et qui est déjà disponible dans notre pays, pouvant réserver n’importe lequel de ces appareils à partir d’aujourd’hui.

Nous vous en disons plus sur les caractéristiques des MateBook E, MateBook X Pro et MateStation X et pourquoi ils peuvent être des appareils intéressants pour le domaine professionnel.

HUAWEI MateBook E

Ce produit, qui se caractérise par sa grande finesse et sa légèreté, pesant un peu plus de 700 g, est un ordinateur portable deux en un totalement polyvalent. Il intègre un écran OLED Real Color FullView avec une gamme de couleurs qualifiées par le fabricant de cinématographiques, offrant une luminosité maximale de l’écran allant jusqu’à 600 nits. Vous savez, vous n’aurez aucun problème si le soleil brille directement dessus. Il est livré avec Windows 1 ou Home, et il est possible d’y intégrer des accessoires tels que le M-Pencil ou le Smart Magnetic, stylet et clavier destinés à booster votre productivité. Sa gamme de prix va de 649 euros pour le modèle de base à 1 399 euros pour son haut de gamme.

Étant un produit si polyvalent, il couvrira plus que tous les besoins des professionnels et des étudiants. Cet appareil est un véritable appareil polyvalent, et grâce à son poids aussi faible, il ne vous en coûtera rien de l’emporter n’importe où. On pourrait le qualifier de caméléon, puisqu’il s’adapte à vos besoins, pouvant passer d’un appareil totalement orienté travail à un appareil de loisir avec un simple changement de configuration.

HUAWEI MateBook X Pro

C’est, selon Huawei lui-même, le meilleur ordinateur portable sorti de son usine. Ce n’est pas pour moins, car son écran Real Color FullView de 14,2 pouces s’impose comme un point différenciateur, offrant une résolution de 3,1k et un ratio écran/corps de 92,5%. Le taux de rafraîchissement est jusqu’à 90 Hz. Il suffit de voir les photos pour vérifier qu’il n’a guère de cadres, très appréciés pour profiter de toute l’expérience visuelle. Les couleurs sont certifiées par TÜV Rheinland, offrant une expérience visuelle qui attire beaucoup d’attention.

Visualiser tout type de contenu sur cet écran est un luxe. Quant à l’expérience sonore, cet appareil dispose de six haut-parleurs HUAWEI SOUND, avec woofers, offrant un son totalement surround. Si l’on regarde le design, les courbes ont été lissées et la prise en main de l’appareil est beaucoup plus facile. Si l’on se réfère à ses processeurs, on retrouve les déjà connus Intel Core i7 et i5 de 11e génération, un GPU Intel Iris Xe intégré et une RAM allant jusqu’à 16 Go. Quant au disque dur, prend en charge les SSD de 512 Go à 1 To. Le prix de départ est de 1 899 euros et il est livré avec Windows 11 déjà installé.

HUAWEI MateStation X

Le constructeur chinois s’est enfin lancé dans le développement de son premier ordinateur de bureau tout-en-un, et qu’il a baptisé MateStation X. Suivant la tendance des autres constructeurs, il mise sur un design minimaliste, attirant l’attention sur le fait qu’il n’y a pas Port apparent à l’arrière. Le réglage en termes d’angle d’élévation se fait avec un seul doigt. Cet appareil dispose d’un écran généreux de 28,2 pouces et d’un rapport écran/corps de 92 %, grâce auquel les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience visuelle totalement différente sans limites. Cet écran dispose d’un revêtement anti-reflet et d’une fonction multi-touch 10 points.Un appareil intéressant pour l’intégrer dans votre ensemble bureautique, ou comme unité de base si vous êtes indépendant ou étudiant. Son prix est de 2 199 euros et il est livré avec Windows 10 Home comme système d’exploitation.

Trois nouveaux appareils que vous pouvez réserver dès aujourd’hui et qui peuvent être l’incitation dont vous avez besoin pour faire monter en flèche votre productivité au travail. HUAWEI se caractérise par sa construction solide et en fournissant, comme nous l’avons vu, des appareils polyvalents capables de satisfaire un large éventail d’utilisateurs.

Sujets apparentés : Pro