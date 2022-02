TCL présente sa nouvelle famille mobile pour ce 2022 : c’est le TCL 30 et ses 4 frères

TCL présente cinq mobiles différents en un seul assaut, tous au sein de la « série TCL 30 », lors du MWC 2022.

Le Mobile World Congress 2022 qui s’est tenu à Barcelone vient de commencer, mais il ne laisse plus de nouvelles d’un grand intérêt dans le monde de la téléphonie mobile. Toute l’attention a voulu capter TCL présentant cinq nouveaux mobiles d’un seul coup, tous appartenant à la famille TCL 30 Series qui sortira en 2022.

Dans cette nouvelle gamme du fabricant chinois, nous trouvons des mobiles bon marché pour ceux qui recherchent des spécifications de base et aussi d’autres un peu plus avancés, même avec une connectivité 5G. Tous se caractérisent par de grands écrans et de grandes batteries qui offrent plus d’une journée d’autonomie. Découvrons toutes ses fonctionnalités.

TCL 30

La version standard de cette famille de mobiles TCL est le TCL 30, un beau terminal qui se décline en deux modèles différents : noir (Tech Black) et bleu clair (Muse Blue). Il se caractérise par sa finesse et sa légèreté, avec une épaisseur inférieure à 8 millimètres et un poids qui reste à 184 grammes. De plus, bien qu’il s’agisse d’un mobile bon marché, il possède un arrière en fibre de verre de qualité supérieure.

Sa face avant est presque entièrement occupée par un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+, tandis que son « cerveau » est le processeur MediaTek Helio G37. Quant à la mémoire, elle sera disponible en une seule version 4 Go + 64 Go, avec la possibilité d’étendre le stockage jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Son système d’exploitation est TCL UI basé sur Android 12.

La famille TCL 30 représente une avancée en termes de caméras par la firme asiatique. Plus précisément, ce TCL 30 monte une triple caméra arrière avec un capteur principal de 50 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un capteur macro de 2 MP. La caméra frontale, située dans l’encoche de l’écran, est de 8 MP.

Enfin, le TCL 30 monte une batterie de 5 010 mAh avec une charge rapide de 18 W. Comme promis par le constructeur, cette batterie peut offrir plus d’une journée d’autonomie. Si vous avez été intéressé par ses caractéristiques, vous pouvez acheter le TCL 30 début mars pour 179 euros.

TCL 30 5G

Un téléphone mobile avec 5G ne pouvait pas manquer dans cette famille. Il s’agit du TCL 30 5G, qui partage plusieurs fonctionnalités avec le modèle standard. C’est aussi un beau mobile avec un dos en fibre de verre premium et un poids de seulement 184 grammes. De plus, il équipe également un écran Full HD+ AMOLED de 6,7 pouces.

Cependant, le processeur chargé de lui donner vie est le MediaTek Dimensity 700, avec un modem 5G intégré. Ce n’est pas une nouvelle puce pour nous, car elle est présente dans d’autres mobiles tels que le Xiaomi Redmi Note 10 5G. Attention, il est livré avec le système d’exploitation Android 12 sous la couche de personnalisation de l’interface utilisateur TCL.

Le système photographique du TCL 30 5G est très similaire : 50 MP principal, 2 MP macro et capteur de profondeur 2 MP, avec une caméra frontale de 13 MP. En ce qui concerne la batterie, elle a une capacité de 5 010 mAh pour surmonter la journée d’autonomie sans complications.

Le TCL 30 5G sera disponible en deux versions de mémoire différentes : 4+64 Go pour 249 € et 4+128 Go pour 269 €. Pour son lancement, il faudra patienter encore un peu, puisqu’il est prévu début mai.

TCL 30+

Parmi les présentations de l’entreprise figure également le TCL 30+, qui a à nouveau le même design que les terminaux précédents. Par conséquent, lors de son achat, vous pouvez choisir entre deux couleurs : noir (Tech Black) et bleu clair (Muse Blue). Rien ne change à l’écran, technologie AMOLED, taille 6,7 pouces et résolution Full HD+.

Sous le châssis se trouve le processeur MediaTek Helio G37, qui est à nouveau accompagné de 4 Go de RAM. Dans ce cas, le stockage interne est de 128 Go, vous pouvez donc installer les applications que vous souhaitez sans vous soucier de la mémoire libre. Encore une fois, le système d’exploitation est TCL UI basé sur Android 12.

La principale différence entre les caméras de ce TCL 30+ et du TCL 30 est que la lentille frontale passe à 13 MP. Au-delà, il conserve l’appareil photo principal de 50 MP et les deux capteurs secondaires de 2 MP à l’arrière.

Côté autonomie, pas de changement non plus, avec une batterie de 5010 mAh à charge rapide de 18W qui promet d’offrir plus d’une journée d’utilisation sans passer par le chargeur. Le 4+128 Go TCL 30+ sera mis en vente début mars à partir de 199 euros.

TCL30SE

Dans les étapes les moins chères de la « série TCL 30 » se trouve le TCL 30 SE, une bonne option pour ceux qui n’utilisent le mobile que pour des tâches simples. Près de 90 % de sa façade est occupée par un écran LCD de 6,52 pouces avec une résolution HD+.

Son processeur est le MediaTek Helio G25, avec 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne. Si vous avez besoin de plus de mémoire, vous pouvez toujours utiliser une carte microSD pour l’étendre jusqu’à 512 Go. Soyez prudent, car bien qu’il s’agisse d’un mobile bon marché, il est livré avec Android 12 comme système d’exploitation.

Son module photographique est également surprenant, mené par un appareil photo de 50 MP à l’arrière. Pour les selfies, un appareil photo de 8 MP se trouve dans l’encoche de l’écran. En revanche, vous pourrez l’utiliser plus d’une journée sans passer par le chargeur, puisqu’il est équipé d’une batterie de 5 000 mAh qui le permet.

Le TCL 30 SE sera mis en vente en Espagne début mars au prix de 169 euros dans sa version avec 128 Go de stockage interne.

TCL 30E

Le smartphone le moins cher de cette nouvelle famille présentée par la société est le TCL 30 E, qui a un beau design disponible en noir et bleu marine. L’écran est le même que le modèle précédent, un panneau IPS de 6,52 pouces avec une résolution HD +.

Les deux mobiles partagent également le MediaTek Helio G25 en tant que processeur, bien que dans ce cas, il soit accompagné de 3 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne. Il y a toujours la possibilité d’étendre cette mémoire interne jusqu’à 512 Go avec une carte microSD. De plus, le système d’exploitation est Android 12.

Pour prendre des photos et des vidéos, le TCL 30 E monte une double caméra arrière avec un capteur principal de 50 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. L’encoche sur votre écran est responsable du logement de la caméra frontale, qui est de 5 MP. De plus, pour ne pas vous soucier du chargeur, le TCL 30 E est équipé d’une batterie de 5 000 mAh.

Comme on dit, c’est le mobile le moins cher de la famille TCL 30 Series. Son lancement est prévu pour la mi-avril avec un prix à partir de 149 euros.

