Nouveau Huawei MatePad, la nouvelle tablette avec Huawei HarmonyOS

Le Huawei MatePad (2022) renouvelle la génération précédente avec un changement clé dont nous vous parlons ici, ainsi que le reste des fonctionnalités.

Le Mobile World Congress 2022 a déjà commencé, et avec lui les grandes présentations des principaux constructeurs du marché reviennent. L’un des protagonistes de cette édition est Huawei, qui lors de la première journée du MWC 2022 a présenté sa nouvelle version du Huawei MatePad au monde.

Cette tablette qui arrive sur le marché se caractérise principalement par le fait d’avoir HarmonyOS 2 comme système d’exploitation. De plus, le Huawei MatePad (2022) s’engage sur un grand écran, un processeur maison et une grosse batterie pour résister aux journées de travail et d’étude. Découvrons toutes ses fonctionnalités, ses versions et son prix.

Huawei MatePad (2022), toutes les infos

Huawei MatePad (2022) Les caractéristiques Dimensions 245,2 x 154,96 x 7,35 mm

450 grammes Écran IPS de 10,4 pouces

2 000 x 1 200 pixels

470 nits de luminosité Processeur Kirin 710A RAM 4 Go Système opératif Harmonie OS 2 Espace de rangement 64/128 Go extensible par microSD jusqu’à 512 Go appareils photo Arrière:

13 MPAvant :

8MP La batterie 7 250 mAh Les autres M-Pencil (2ème génération)

Bluetooth 5.1

wifi-ac

4 haut-parleurs

USB Type-C

Tablette différente, même design et écran

Le Huawei MatePad (2022) est une tablette axée sur le travail et les études, comme le souligne Huawei lui-même, d’où son design fin et léger. L’appareil hérite du même design que le MatePad précédent, avec une épaisseur de 7,35 millimètres et un poids d’environ 450 grammes afin que l’utilisateur puisse le tenir confortablement pendant des heures.

Pour le moment, il semble qu’il ne sera disponible qu’en gris, en conservant l’esthétique simple mais élégante de son prédécesseur. Dans ce dos gris où l’on peut voir un petit module vertical chargé de loger la caméra arrière et le flash LED.

Si on le retourne, on retrouve un écran qui occupe 84% de la façade. Il s’agit d’un panneau IPS de 10,4 pouces avec une résolution 2K (2 000 x 1 200 pixels) et une luminosité de 470 nits. Il a la certification TÜV Rheinland et une fonction Natural Tone pour protéger la vue des utilisateurs, il n’y a donc aucun problème si vous voulez l’utiliser pour étudier ou travailler.

Pour cela, il est également compatible avec le stylet M-Pencil de 2e génération, avec des fonctions telles que Free Script, Annotations et Take Snippet. En pratique, cela signifie que nous pouvons prendre des notes, dessiner ou éditer des photos beaucoup plus confortablement.

Processeur et système d’exploitation, tous de la marque Huawei

Le processeur qui donne vie à ce Huawei MatePad (2022) est le Kirin 710A, qui est accompagné de 4 Go de RAM. Quant au stockage interne, deux modèles seront disponibles : l’un avec 64 Go et l’autre avec 128 Go, tous deux extensibles jusqu’à 512 Go via une carte microSD.

Cette tablette est livrée avec HarmonyOS 2 comme système d’exploitation, comme le nouveau Huawei MatePad Paper présenté par Huawei. Cela signifie que les applications Google ne peuvent pas être utilisées, mais cela donne accès à une multitude de fonctions de l’entreprise chinoise d’un grand intérêt.

Par exemple, HarmonyOS 2 nous permet de connecter notre tablette à d’autres ordinateurs Huawei via la « collaboration multi-écrans ». De cette façon, nous pouvons utiliser le MatePad (2022) comme deuxième unité de travail ou d’étude.

Caméras, connectivité et batterie

Avec le nouveau Huawei MatePad, vous pouvez également prendre des photos, des vidéos et participer à des appels vidéo. Pour cela, il dispose d’une caméra arrière de 13 MP avec « autofocus » et d’une caméra frontale de 8 MP. En multimédia, il convient également de mentionner qu’il équipe quatre haut-parleurs.

En termes de connectivité, l’appareil est livré avec Bluetooth 5.1, WiFi ac et USB Type C. Selon la firme, une version 4G/LTE sera également disponible. Enfin, une batterie de 7 250 mAh est responsable de l’énergie, qui, selon Huawei, atteint 12 heures de lecture vidéo.

Prix ​​et où acheter le Huawei MatePad (2022)

Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup d’informations à ce sujet, le Huawei MatePad (2022) devrait être mis en vente dans les mois à venir dans la boutique Huawei et chez des détaillants populaires tels qu’Amazon. Le modèle à vendre sera gris, qui peut être acheté dans deux configurations de mémoire différentes avec ces prix :

Huawei MatePad 4/64 Go : 279 euros.

Huawei MatePad 4/128 Go : 319 euros.

Huawei MatePad 4/128 Go avec Smart Keyboard : 379 euros.

