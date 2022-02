Le Galaxy le plus recommandé chute à son plus bas historique

Le meilleur mobile milieu de gamme de Samsung chute à 264 euros dans une offre imbattable.

Si vous recherchez un mobile aux alentours de 250 euros, ce Samsung Galaxy M52 5G à 264 euros est le meilleur que vous puissiez acheter en ce moment. C’est le meilleur prix pour ce terminal dans ce qui mène à la vente sur le marché. C’est le meilleur prix que vous puissiez voir jusqu’à présent pour ce Galaxy M52 5G. L’un des smartphones de milieu de gamme les plus appréciés des utilisateurs.

Le mobile Samsung est une référence pour la famille Galaxy M, car nous avons un terminal avec un écran géant de la plus haute qualité, une grande autonomie, une connectivité à la dernière et mise à jour vers la dernière version d’Android. Si vous voulez avoir un bon mobile, d’un grand fabricant et avec tout ce que vous recherchez dans un smartphone, et pour un prix bien inférieur à celui officiel (RRP 419 299 euros).

Acheter un Samsung Galaxy M52 5G pour 264 euros

Le Samsung Galaxy M52 5G fait partie de ces smartphones que tout le monde aimerait avoir entre les mains. C’est un mobile puissant qui monte l’un des meilleurs processeurs de cette gamme, le Snapdragon 778G. Il est accompagné de 6 Go de RAM (il existe aussi une version 8 Go) et de 128 Go de stockage interne extensible via des cartes micro SD. Cela vous permet de déplacer dans un futur très proche le dernier né de Google, Android 12.

À l’avant, nous trouvons un bel écran Full HD + Super AMOLED de 6,7 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz. Pour cette gamme de prix, on pourrait dire que c’est l’un des meilleurs téléphones bon marché avec une dalle AMOLED. Dans son boîtier fin de seulement 7,4 mm d’épaisseur, nous avons 2 microphones et haut-parleurs stéréo, ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté de l’appareil. Sur l’écran intègre la caméra frontale de 32 MP, parfaite pour les appels vidéo et les auto-photos.

Sur son dos, nous avons un triple appareil photo de 64 MP accompagné d’un grand angle + macro de 12 MP avec une ouverture de 123 ° et d’un objectif de profondeur de 5 MP. Il est capable d’enregistrer des vidéos en 4K, au ralenti à 240 ips et de prendre des photos en HDR. C’est un très bon appareil photo en général, mais pas le meilleur du marché. Mais pour ce prix, c’est une excellente option.

Sa batterie atteint 5 000 mAh avec charge rapide à 15W, elle nous offrira une autonomie de 2 jours tranquillement. En connectivité, nous ne sommes pas à court, car nous aurons NFC, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, Dual SIM et GPS de haute précision. Il manque une prise jack 3,5 mm, mais c’est un moindre mal.

