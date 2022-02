Si vous avez peur des araignées, mieux vaut ne pas regarder cette publicité pour le Samsung Galaxy S22

Samsung exploite pour la première publicité TV du Galaxy S22 Ultra la ressemblance de son système de caméra avec les yeux d’une énorme araignée… Pas adapté aux arachnophobes !

Une année de plus, Samsung est arrivé à temps avec son Unpacked pour nous présenter les nouveaux Galaxy S22, S22+ et Galaxy S22 Ultra, le nouveau fleuron des sud-coréens qui se nourrit de tout l’héritage du Galaxy Note, combinant dans le même appareil la polyvalence et la productivité de ceux-ci avec le multimédia et la photographie superlatifs de la famille Galaxy S.

En fait, la photographie mobile est le principal protagoniste du premier spot publicitaire pour le Galaxy S22 Ultra, bien que Samsung ait voulu être plus créatif en parlant indirectement des appareils photo et du design de l’appareil, qui dans cette publicité tombe amoureux d’un énorme araignée en raison de la ressemblance de ses yeux avec la disposition photographique arrière du Galaxy S22 Ultra.

Comme nous l’ont dit les confrères de SamMobile, il s’agit d’une publicité qui ne convient pas aux arachnophobes, ou oui, car elle aidera certainement les personnes ayant ce problème à se familiariser et à perdre leur peur de ces « gentils » petits animaux, avec lesquels ils ont simulé réactions de type humain.

Comme vous le verrez dans la vidéo, le spot télévisé montre une araignée à l’intérieur d’un terrarium pour ce type d’animal de compagnie, qui tombe accidentellement sur un panneau d’affichage à travers la fenêtre où l’image d’un Galaxy S22 Ultra le fait tomber amoureux de l’appareil Samsung. , en raison de la similitude de son système photographique avec les yeux d’une araignée.

Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, voici leurs prix et dates de sortie

La pauvre araignée attendra quelques jours avec impatience, jusqu’à ce que le Galaxy S22 Ultra débarque chez lui entre les mains de son propriétaire, le tout avec des accents romantiques qui auraient eu assez de place il y a quelques jours le jour de la Saint-Valentin.

Sérieusement parlant, le Galaxy S22 Ultra sera lancé sur le marché le 25 février 2022, bien que Samsung ait déjà commencé les livraisons chez certains détaillants et dans sa propre boutique en ligne, donc pour les personnes intéressées, en suivant ce même lien, vous avez toutes les informations sur le lancement, les offres et les prix de vente conseillés lors de son lancement.

Concernant le système photographique, vous savez déjà que Samsung a mis toute la viande sur le gril avec un casting brutal, sur le papier, bien que finalement sans signatures illustres comme Olympus :

Caméras arrière : 108 MP (large) f/1.8, équivalent 24 mm, 1/1.33″, 0.8 µm, PDAF + autofocus laser, OIS 12 MP (ultra large) f/2.2, équivalent 13 mm, 120º, 1/2.55″, 1.4µm, autofocus double pixel PDAF, vidéo Super Steady 10 MP (téléobjectif) f/2.4, équivalent 70 mm, 1/3.52″, 1.12 µm, autofocus double pixel PDAF, OIS, zoom optique 3x 10 MP (téléobjectif périscope) f/4.9, équivalent 230 mm, 1/3.52″, 1.12 µm, autofocus double pixel PDAF, OIS, zoom optique 10x Flash LED, HDR automatique, vidéo [email protected]ralenti [email protected]HDR10+, enregistrement audio stéréo et gyro-EIS

Caméra frontale : 40 MP (avant – large) f/2.2, équivalent 26 mm, 1/2.8″, 0.7 µm, autofocus PDAF Auto-HDR, double appel vidéo, vidéo [email protected]/60fps



4 détails du Samsung Galaxy S22 que vous n’aviez pas vus dans sa présentation

Sujets connexes : Samsung Galaxy S