Vaut-il la peine d’acheter un mobile 4G au milieu de 2022 ?

Nous analysons s’il vaut la peine d’acheter un terminal mobile avec 4G en 2022.

Malgré le fait que la mise en œuvre des réseaux 5G en Espagne, comme cela s’est produit avec la 4G, prend plus de temps que prévu initialement, la vérité est qu’en 2022, la grande majorité des villes espagnoles auront déjà accès à cette connectivité. .

Gardant cela à l’esprit, si vous envisagez d’acheter un nouveau smartphone, vous vous serez sûrement demandé si, au milieu de 2022, cela valait vraiment la peine d’acheter un mobile 4G, en particulier lors de l’analyse du marché et de la vérification que les terminaux 5G coûtent pratiquement le même prix qu’eux. avoir la 4G.

Ensuite, nous allons essayer de répondre à cette question en détaillant les avantages et les inconvénients d’acheter un mobile 4G aujourd’hui.

Si vous allez acheter un nouveau mobile, rendez-le 5G

Pour répondre à cette question, la première chose sur laquelle vous devez être clair est ce que la 5G vous apportera par rapport à la 4G et vice versa. En se concentrant sur la 5G, cette nouvelle connectivité mobile vous offre une vitesse de téléchargement beaucoup plus rapide que son prédécesseur, puisque la vitesse de la 4G est de 200 Mbps avec une latence de 10 millisecondes et la technologie 5G a une vitesse de 10 000 Mbps avec une latence de seulement 1 ou 2 millisecondes.

De plus, la technologie 5G vous offre également une meilleure couverture mobile à l’intérieur et vous permet de connecter votre smartphone à des appareils basés sur l’IoT (Internet des objets).

De son côté, le grand avantage de la 4G par rapport à la 5G est qu’elle augmente l’autonomie de votre smartphone, puisque les réseaux 5G consomment plus de batterie que la 4G.

Une fois tout cela analysé, notre réponse à cette question serait : Non, à quelques exceptions près. En d’autres termes, à notre humble avis, en 2022, vous devriez certainement acheter un téléphone portable avec 5G, à moins que vous ne souhaitiez avoir une couverture plus stable dans n’importe quelle partie de votre ville, car la 5G n’est pas présente dans tous les domaines, et les valeurs, ci-dessus le tout, un terminal avec une plus grande autonomie.

