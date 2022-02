Samsung Galaxy Book Pro 2 : c’est la nouvelle gamme d’ordinateurs portables ultra-compacts de Samsung

Il s’agit de la nouvelle génération d’ultrabooks Samsung : écran Super AMOLED, processeur Intel Core de 12ème génération, grande autonomie et Windows 11.

Le Mobile World Congress 2022 a débuté par un événement Samsung au cours duquel le géant coréen a présenté sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables ultra-compacts : c’est tout ce que nous offrent les Samsung Galaxy Book 2 Pro et Galaxy Book 2 Pro 360.

Samsung Galaxy Book 2 Pro et Galaxy Book 2 Pro 360 : toutes les infos

Samsung Galaxy Book 2 Pro et Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 Caractéristiques Xiaomi 11T Xiaomi 11T Pro Dimensions 304,4 x 199,8 x 11,2 millimètres (13,3 pouces), 355,4 x 225,8 x 11,7 millimètres (15,6 pouces Iris Xe), 355,4 x 225,8 x 13, 2 millimètres (15,6 pouces d’arc)

0,868 kg (13,3″), 1,11 kg (15,6 pouces Iris Xe), 1,17 kg (15,6 pouces Arc) 302,5 x 202 x 11,5 millimètres (13,3 pouces), 354,85 ​​x 227,97 x 11,9 millimètres (15,6 pouces)

1,04 kilogramme (13,3 pouces), 1,41 kilogramme (15,6 pouces) Écran Super AMOLED Full HD + 13,3 et 15,6 pouces Super AMOLED Full HD + 13,3 et 15,6 pouces Processeur Intel Core 12e génération Intel Core 12e génération RAM 8/16/32 Go LPDDR5X 8/16/32 Go LPDDR5X Système opératif Windows 11 Windows 11 Espace de rangement SSD jusqu’à 1 To SSD jusqu’à 1 To webcam 1080p, double microphone 1080p, double microphone La batterie 63 Wh (13,3 pouces), 68 Wh (15,6 pouces), chargeur 65 W inclus 63 Wh (13,3 pouces), 68 Wh (15,6 pouces), chargeur 65 W inclus connectivité 5G (sur le modèle 15,6″), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 ports 1 USB-C (Thunderbolt 4), 1 USB-A 3.2, prise casque, lecteur de carte microSD, 1 plateau nano SIM (15,6 pouces), 1 HDMI 1 USB-C (Thunderbolt 4), 2 USB-C 3.2, prise casque, lecteur de carte microSD Sonner 2 haut-parleurs stéréo AKG 4W, Dolby Atmos (13,3 pouces), 2 haut-parleurs stéréo AKG 5W, Dolby Atmos (15,6 pouces) 2 haut-parleurs stéréo AKG 4W, Dolby Atmos (13,3 pouces), 2 haut-parleurs stéréo AKG 5W, Dolby Atmos (15,6 pouces) Les autres lecteur d’empreintes digitales lecteur d’empreintes digitales prix de départ A partir de 749 euros A partir de 1299 euros

Samsung vient de présenter sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables ultralégers, le Samsung Galaxy Book 2 Pro et le Galaxy Book 2 Pro 360, deux équipes qui ont une épaisseur qui varie entre 11,2 et 13,2 millimètres selon la variante et un poids qui varie entre 800 grammes de le Galaxy Book 2 Pro de 13,3 pouces et 1,41 kilos du Galaxy Book 2 Pro 360 de 15,6 pouces.

La principale différence, au niveau du design, entre les deux appareils est que le Galaxy Book 2 Pro est un ordinateur portable normal, tandis que le Galaxy Book 2 Pro 360 est un ordinateur portable 2-en-1 qui peut être converti en tablette.

Au niveau matériel, les deux appareils ont des écrans Super AMOLED de 13,3 et 15,6 pouces, respectivement, avec une résolution Full HD +, qui dans le cas du Galaxy Book 2 Pro 360 sont des écrans tactiles et avec des processeurs Intel Core de 12e génération qui fournissent ces ordinateurs portables avec un équilibre presque parfait entre performance et efficacité énergétique.

En ce qui concerne la mémoire de ces ordinateurs portables, les deux modèles disposent de trois versions de mémoire RAM de 8, 16 et 32 ​​Go et de différentes options de stockage interne avec des disques SSD d’une capacité allant jusqu’à 1 To.

Pour passer des appels vidéo, le Galaxy Book 2 Pro et le Galaxy Book 2 Pro 360 ont une webcam avec une résolution de 1080p et un double microphone.

Si l’on se concentre sur leurs ports, les deux appareils en partagent certains comme un port USB-C Thunderbolt 4, un port prise casque et un lecteur de carte microSD. En plus de ces ports, le Galaxy Book 2 Pro dispose d’un port USB-A 3.2, d’un port HDMI et d’un plateau de carte nano SIM (modèle 15,6 pouces), tandis que le Galaxy Book 2 Pro 360 dispose d’un port USB-C 3.2.

Ces ordinateurs portables ne manquent pas non plus de connectivité, puisqu’ils disposent de la 5G (Galaxy Book 2 Pro 15,6 pouces), du WiFi 6E et du Bluetooth 5.1, ni d’autonomie puisqu’ils sont équipés de batteries de 63 Wh (modèle 13,3 pouces) et 68 Wh (modèle 15,6 pouces). De plus, Samsung inclut un chargeur de 65 W dans la boîte qui nous offre jusqu’à 8 heures d’autonomie avec seulement 30 minutes de charge.

Dans la section audio, les deux ordinateurs portables disposent de deux haut-parleurs stéréo signés AKG compatibles Dolby Atmos. Les modèles 13,3 pouces sont équipés de haut-parleurs 4W, tandis que les modèles 15,6 pouces sont équipés de haut-parleurs 5W.

Enfin, en tant que système d’exploitation, les nouveaux ordinateurs portables Samsung disposent de la dernière version du système d’exploitation de bureau de Microsoft, Windows 11.

Samsung Galaxy Book 2 Pro et Galaxy Book 2 Pro 360 : disponibilité et prix

Samsung a confirmé que le Samsung Galaxy Book 2 Pro sera disponible en deux couleurs : graphite et argent, tandis que le Galaxy Book 2 Pro 360 aura une couleur plus grande, bordeaux.

Les deux ordinateurs portables seront mis en vente en avril prochain en Espagne avec des prix compris entre 749 euros et 1 299 euros.

