Nouveau Huawei MatePad Paper : tout savoir sur la première tablette à écran à encre électronique de la firme chinoise

Huawei présente sa première tablette à encre électronique au MWC 2022 : découvrez la Huawei MatePad Paper.

Si vous êtes quelqu’un qui lit souvent sur son téléphone portable, sa tablette ou utilise un e-book, vous ne pouvez pas manquer le dernier lancement de Huawei dans le cadre de ce Mobile World Congress 2022. La firme chinoise a présenté le Huawei MatePad Paper, une tablette de encre qui fonctionne dans la pratique comme une sorte de Kindle Paperwhite « digi-évolué ».

Ce nouveau Huawei MatePad Paper nous permet de lire sur un grand écran à encre électronique qui respecte nos yeux et inclut en même temps de nombreuses fonctionnalités supplémentaires alimentées par HarmonyOS 2.0. Il prend également en charge le M-Pen, il a donc de nombreux bulletins de vote pour devenir un gadget essentiel pour les esprits créatifs. Voyons tout ce qu’il propose.

Huawei MatePad Paper, toutes les fonctionnalités

Ce Huawei MatePad Paper arrive dans la famille Huawei pour offrir, toujours selon la marque, « des expériences de lecture immersives et faciliter les tâches bureautiques simples ». Pour cela, nous aurons un écran de 10,3 pouces baptisé par Huawei comme E-Ink FullView et avec lequel nous aurons une expérience de lecture très similaire à celle du papier.

Comme nous l’avons mentionné au début, si nous le souhaitons, nous pouvons utiliser cette « tablette » avec le M-Pencil de deuxième génération, quelque chose qui nous permettra de prendre des notes comme dans un cahier normal. Comme si cela ne suffisait pas, nous pouvons également saisir des données par dictée ou convertir des notes manuscrites en texte modifiable.

Tout cela sera possible grâce à HarmonyOS 2.0, et c’est que le système d’exploitation de Huawei nous permettra de connecter le MatePad Paper avec d’autres appareils de marque tels que des téléphones portables ou des ordinateurs. De cette façon, nous pouvons, par exemple, envoyer des articles ou des documents de notre mobile au MatePad Paper pour nous lire dans une interface plus grande et plus confortable qui nous aidera à lutter contre la fatigue oculaire.

Il est livré avec 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne et un poids total de 360 ​​​​grammes. Il sera mis en vente dans les prochains mois au prix de 499 euros avec M-Pencil inclus et sera disponible en trois coloris différents : kaki, noir et bleu.

