Que rechercher lorsque vous choisissez un téléphone portable pour sa batterie : 3 choses que vous devez garder à l’esprit

On vous dévoile les 3 aspects des batteries de smartphone qu’il faut prendre en compte avant d’acheter un nouveau mobile.

Lors de l’achat d’un nouveau mobile, il est conseillé de faire une liste des fonctionnalités clés que vous souhaitez que votre nouveau smartphone ait, comme le type d’écran, la gamme du processeur, la qualité des caméras ou encore la capacité de la batterie.

Si vous faites également partie de ces personnes qui choisissent généralement un téléphone portable principalement en raison de sa batterie, continuez à lire car, ensuite, nous allons vous dire 3 choses que vous devez garder à l’esprit sur les batteries de smartphone.

Les mobiles à charge rapide n’atteignent cette vitesse de charge que pendant quelques minutes

Actuellement, vous pouvez trouver sur le marché une grande variété de terminaux mobiles compatibles avec différentes vitesses de charge rapide telles que 33W, 65W ou même 120W qui vous permettent de recharger complètement votre appareil en moins d’une heure.

En ce sens, la première chose qu’il faut savoir, c’est que ces bornes à charge rapide n’atteignent cette vitesse de charge que pendant quelques minutes et non pendant tout le cycle de charge. Ainsi, par exemple, le OnePlus 9 Pro a une charge rapide de 65W, mais il ne charge à cette puissance que pendant 5 minutes, puisque le reste du temps il le fait à une vitesse inférieure.

Les meilleurs téléphones portables avec une batterie de 5 000 mAh ou plus, oubliez le chargeur

De plus, vous devez garder à l’esprit que la plupart des fabricants gonflent la vitesse de charge rapide de leurs appareils mobiles, puisque, par exemple, le Xiaomi Mi 10 Ultra se vante d’avoir une charge rapide de 120 W, mais dans divers tests effectués avec ce terminal a été trouvé pour ne charger qu’à 80W.

Les chargeurs officiels des fabricants ne chargent pas toujours à la vitesse qu’ils promettent

En ce qui concerne ce qui précède, vous devez également savoir que les chargeurs officiels des fabricants, que nous devrons très bientôt acheter séparément car ils ne rentreront pas dans la boîte, ne chargent pas toujours à la vitesse qu’ils promettent, car, par exemple , Le chargeur 10W du Xiaomi 11T Pro ne charge en fait ce terminal qu’à 97W et les Google Pixel 6 et 6 Pro atteignent des vitesses de charge maximales de 21W et 23W lorsqu’ils sont chargés avec leur chargeur officiel 30W.

Les batteries des smartphones réduisent leur capacité de 20% après 2 ans d’utilisation

Un autre aspect que vous devez savoir sur les batteries mobiles est qu’elles perdent généralement jusqu’à 20 % de leur capacité après 800 cycles de charge, ce qui équivaut à un peu plus de deux ans de charges quotidiennes.

8 meilleures applications pour connaître l’état de la batterie mobile

Ainsi, par exemple, une batterie de 4 000 mAh peut perdre jusqu’à 800 mAh en deux ans, réduisant sa capacité passé ce délai à environ 3 200 mAh, ce qui soustrait une demi-journée d’autonomie à votre terminal.

