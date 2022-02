Si vous n’avez pas le chargeur par défaut, ni un PC ni une power bank pour recharger votre mobile, voici 5 alternatives pour recharger son énergie.

Le chargeur est un accessoire fondamental du téléphone portable, puisqu’il se charge de recharger son énergie lorsqu’il est épuisé. Cependant, il se peut que vous n’ayez parfois pas le chargeur par défaut à portée de main, ce qui rend la charge difficile. Pour vous aider, nous vous recommandons dans cet article 5 façons de recharger un mobile sans utiliser le chargeur par défaut.

Ces alternatives sont également intéressantes si vous n’avez pas d’ordinateur ou de power bank à proximité pour connecter le téléphone. Dans ces moments d’urgence où la batterie menace d’atteindre 0% et d’éteindre le smartphone, ces moyens plus inconnus peuvent apparaître comme une véritable bouée de sauvetage. Découvrons en quoi ils consistent.

5 façons de recharger un mobile sans utiliser le chargeur par défaut

De même qu’il est possible de recharger le mobile sans électricité, il est également possible de le recharger sans utiliser le chargeur traditionnel que l’on connait tous. Maîtriser ces 5 alternatives peut être vraiment utile lorsque vous n’avez pas un de ces accessoires à proximité et que vous avez un besoin urgent de recharger la borne.

autoliquidation

La recharge inversée est la procédure qui permet de recharger son téléphone avec la batterie d’un autre smartphone. La charge inversée peut se faire via le câble, bien qu’il y ait une exigence à respecter : le mobile qui transmet l’énergie doit être compatible avec la technologie de charge inversée.

Cette fonctionnalité est commune aux mobiles les plus avancés de différentes marques, telles que Samsung, Xiaomi et OnePlus. Par exemple, des modèles comme le OnePlus 9 Pro, l’OPPO Find X3 Pro 5G, le Samsung Galaxy S21 FE 5G et le Motorola Edge 20 Pro intègrent cette technologie qui leur permet de partager leur batterie avec d’autres terminaux.

En plus d’avoir une charge inversée, le mobile qui va envoyer l’énergie doit également être compatible avec la technologie OTG. Les mobiles les plus récents l’ont généralement oui ou oui. En cas de doute, pouvez-vous utiliser l’application OTG ? à découvrir facilement.

Une fois confirmé que le mobile qui va faire office de chargeur dispose de cette technologie OTG, il vous suffit de connecter les deux appareils avec un câble OTG. Dans les magasins en ligne comme Amazon, vous pouvez trouver des dizaines de modèles différents de ces câbles.

Lorsque vous connecterez les deux téléphones, vous devrez activer la charge inversée sur le mobile hôte et l’option « Charger uniquement » sur le vôtre afin qu’il commence à recevoir de l’énergie de l’autre terminal. Il faut garder à l’esprit que certains fabricants empêchent leurs mobiles de partager la batterie lorsque son niveau avoisine les 30%. Cependant, si la batterie est pleine, vous ne devriez pas avoir de problèmes.

Bref, pour recharger son mobile en charge inversée, le plus important est d’avoir sous la main un smartphone compatible avec cette charge et le câble adapté. Une fois que vous avez les deux éléments, vous pouvez procéder à la charge pour que votre mobile revienne à la vie.

Recharge inversée sans fil

La charge inversée peut également être effectuée sans fil, ce qui rend le processus plus facile et plus rapide. Dans ce cas, les deux mobiles participants doivent être compatibles avec la charge sans fil : l’un fonctionne comme un chargeur sans fil et l’autre, le vôtre, ne se soucie que de la réception de l’alimentation.

Si vous ne savez pas si votre terminal dispose d’une charge sans fil, vous pouvez utiliser l’application Wireless Charging Checker pour le vérifier. C’est gratuit et, en quelques secondes, il vous informera directement de ces informations.

La recharge sans fil est aussi généralement réservée aux mobiles les plus avancés. Pour n’en citer que quelques-uns, le Xiaomi Mi 11, le Google Pixel 6 et le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sont des mobiles avec recharge sans fil. Pour envoyer de l’énergie à d’autres appareils, ils doivent également avoir une charge inversée.

Lorsque vous avez un mobile avec recharge sans fil et inversée à côté de vous, et que vous confirmez que le vôtre est compatible avec la recharge sans fil, vous n’aurez qu’à activer ces fonctions dans les paramètres de chaque terminal. Ensuite, joignez les deux appareils à l’arrière et le processus de charge commencera. Lorsque le mobile émetteur a un niveau de batterie faible, le processus se termine pour des raisons de sécurité.

Chargeur sans fil

Si votre téléphone prend en charge la charge sans fil, vous pouvez également utiliser un bon chargeur sans fil pour lui donner de la puissance et le ramener à 100 %. Il n’est pas nécessaire que ce soit le vôtre, vous pouvez utiliser n’importe quel chargeur sans fil que vous avez sous la main.

Si vous ne possédez toujours pas l’un de ces accessoires confortables et que vous souhaitez vous en procurer un, rappelez-vous qu’il y a plusieurs éléments à prendre en compte avant d’acheter un chargeur sans fil. Après, il ne vous reste plus qu’à profiter du confort qu’offre ce type de recharge sans fil. Soyez prudent, car ils servent également à charger d’autres appareils avec une charge sans fil, tels que des écouteurs ou des montres intelligentes.

Chargeur solaire

Une autre alternative pour recharger votre mobile lorsque vous n’avez pas le chargeur par défaut est d’utiliser un chargeur solaire pour smartphone. Comme leur nom l’indique, ce sont des chargeurs qui rechargent leur batterie grâce à la lumière du soleil. Ensuite, il vous suffit de connecter votre mobile via un câble USB pour qu’il soit alimenté.

Chargeur de voiture

Si vous n’avez pas de chargeur traditionnel à proximité, mais que vous avez un besoin urgent de recharger votre mobile, peut-être que la solution se trouve dans votre voiture. Nous vous recommandons d’acheter un bon chargeur de voiture USB, afin de pouvoir recharger votre batterie lorsque vous conduisez. Certains d’entre eux ont plusieurs ports, ce qui vous permettra de charger plusieurs appareils simultanément.

