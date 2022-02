6 nouvelles applications et jeux de ces dernières semaines que nous vous recommandons d’essayer

Renouvelez votre catalogue d’applis et de jeux avec ces 6 nouveautés qui débarquent depuis peu sur Google Play.

Chaque semaine, de nouvelles applications et de nouveaux jeux de toutes sortes débarquent dans le Google Play Store, mais pour que vous ne perdiez pas de temps à les chercher, nous sélectionnons de temps en temps les plus remarquables pour vous.

A cette occasion, nous avons compilé pour vous les 6 meilleures nouvelles applications et jeux qui sont arrivés dans la boutique d’applications de Google ces dernières semaines.

Dans cette liste vous pourrez trouver des applications gratuites aussi utiles que Magic Photo Editor ou kwai Video Editor et maker et des jeux gratuits aussi divertissants que MY HERO ULTRA IMPACT ou Zombie Virus : K-Zombie.

Éditeur de photos magique : réparation de photos

La première des nouvelles applications que nous vous recommandons dans cette sélection est Magic Photo Editor, une application complète de retouche photo qui vous permettra non seulement de recadrer, faire pivoter et ajuster la tonalité des images, mais aussi d’appliquer un bon nombre de filtres pour améliorez les photos et même réparez vos anciennes photos grâce à un outil basé sur l’IA (Intelligence Artificielle).

Magic Photo Editor est une application entièrement gratuite, avec des publicités, mais sans achats intégrés que vous pouvez télécharger à partir du lien que nous laissons sous ces lignes.

MON HÉROS ULTRA IMPACT

Le premier nouveau jeu sur le Play Store que vous devriez essayer est MY HERO ULTRA IMPACT, un titre RPG basé sur le populaire anime My Hero Academia dans lequel vous devrez créer une équipe de héros et de méchants pour lutter contre d’autres joueurs. De plus, ce jeu dispose d’un mode histoire appelé Main Quest qui vous permettra de revivre les chapitres de cet anime de la première saison à l’actuelle.

MY HERO ULTRA IMPACT est un jeu gratuit, sans publicité, mais avec des achats intégrés allant de 0,99 € à 79,99 €.

kwai Video Editor et créateur

kwai Video Editor and maker est un simple éditeur vidéo grâce auquel tu peux réaliser toutes sortes d’actions comme couper des clips, les compresser, les convertir vers d’autres formats comme MP3, y ajouter de la musique, et même joindre deux vidéos.

Virus Zombie : K-Zombie

Le deuxième jeu que nous avons inclus dans cette compilation est Zombie Virus : K-Zombie, un jeu de tir à la première personne dans lequel vous devrez tuer autant de zombies que possible pour survivre, dans le plus pur style The Walking Dead. Ce qui distingue ce jeu des autres similaires, c’est qu’il a un rythme plus lent, un grand nombre d’activités et un mode hors ligne qui vous permettra d’y jouer même si vous n’êtes pas connecté à Internet.

Zombie Virus : K-Zombie est un jeu entièrement gratuit, avec des publicités et des achats intégrés allant de 0,99 euros à 89,99 euros.

Chemins : l’aventure de Béatrice

Paths: Beatrice’s Adventure est une aventure graphique dans laquelle tu décides du chemin que prendra la vie de Beatrice, une adolescente qui a le pouvoir de posséder n’importe qui. Ce jeu a jusqu’à 10 fins différentes et chaque partie, selon son créateur, devrait durer entre deux et trois heures.

Paths: Beatrice’s Adventure est un jeu gratuit qui est en phase d’accès anticipé, c’est pourquoi il n’est disponible qu’en anglais et en italien. De plus, la version gratuite ne comprend que le prologue et le premier chapitre, puisque si vous souhaitez débloquer le jeu complet, vous devrez passer à la caisse et effectuer un achat intégré pour un montant de 2,99 euros.

Hextech Mayhem Édition Netflix

Le dernier jeu de cette liste est Hextech Mayhem, un jeu de course musical mettant en vedette les stars de League of Legends, Ziggs et Heimerdinger dans lequel vous devrez bombarder, sauter et danser au rythme de la musique pour éviter les obstacles, désarmer les ennemis et la lumière fusibles.

Hextech Mayhem Netflix Edition est un jeu gratuit et exclusif pour les abonnés Netflix que vous pouvez télécharger à partir du lien ci-dessous ou à partir de l’onglet Jeux de l’application Netflix.

Rubriques connexes : Applications