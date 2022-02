Mini Basketball est le jeu le plus addictif que j’ai essayé ces derniers mois

Mini Basketball est un jeu de basket simple et amusant auquel tu ne pourras pas t’arrêter de jouer.

Le Google Play Store dispose d’un vaste catalogue de jeux gratuits sur toutes sortes de thèmes : action, aventures, RPG, stratégie ou sport, entre autres, qui s’étoffe chaque semaine avec de nouveaux titres.

Précisément aujourd’hui, je suis ici pour parler de l’un des jeux qui a récemment atterri sur l’App Store de Google, Mini Basketball, un jeu de basket divertissant qui est devenu, sans aucun doute, le jeu le plus addictif que j’ai jamais essayé ces derniers temps. mois.

Mini Basketball vous accrochera dès le premier match

Mini Basketball est un jeu de basket-ball simple et divertissant créé par la société de développement de jeux vidéo Miniclip, responsable d’autres titres de sports mobiles tels que Mini Football, Bowling King, Baseball Class ou Golf Strike.

L’une des raisons pour lesquelles ce jeu m’a accroché dès le premier jeu est sa simplicité, puisque pour commencer à jouer, il suffit de choisir 5 joueurs et leur disposition tactique sur le terrain. La mécanique du jeu est tout aussi simple puisqu’il vous suffit de contrôler une manette virtuelle qui se situe à gauche de l’écran et trois gros boutons à droite pour courir, passer et tirer ou défendre selon la situation qui l’exige.

Une fois cela fait, vous pouvez commencer à jouer des matchs et pour chaque match que vous gagnez, vous recevrez des enveloppes avec de l’argent, des pierres précieuses, de nouveaux joueurs et des éléments pour personnaliser vos joueurs tels que des chemises, des pantalons, des chaussures ou des logos. Mais ces enveloppes vous permettront non seulement d’augmenter votre effectif, mais grâce à elles vous pourrez également améliorer les joueurs actuels pour augmenter le niveau de votre équipe.

Au début, vous n’aurez que le mode de jeu Duel disponible, dans lequel, comme son nom l’indique, vous affronterez des utilisateurs du monde entier dans des matchs de 5 contre 5 sur différents terrains de basket, mais plus vous jouerez de matchs, plus vous débloquerez deux modes de jeu supplémentaires : Tournois et Mate. Pour jouer à un jeu dans chacun des différents terrains de basket, vous devrez payer une somme d’argent avec vos pièces virtuelles qui augmentera en fonction du niveau de difficulté de chacun d’eux.

En plus de tout cela, Mini Basketball vous offre chaque jour 4 prix gratuits, grâce auxquels vous pouvez obtenir des pièces, des gemmes et un pack de catégorie 2 et 6 offres spéciales au sein de la boutique, dont deux sont également entièrement gratuites.

L’une des caractéristiques de ce jeu qui vous permet d’y avancer plus rapidement et donc de gagner plus de matchs, ce sont les missions, qui sont de deux types : les missions quotidiennes et les missions ponctuelles. Les premières se renouvellent chaque jour et pour effectuer des tâches aussi simples que personnaliser le kit, améliorer un joueur ou jouer en duel sur l’un des terrains disponibles, elles vous donnent des étoiles que vous pouvez échanger contre des packs d’enveloppes.

Ces derniers, en revanche, vous permettent de gagner des enveloppes spéciales si vous atteignez certains paliers de score tout au long des matchs auxquels vous jouez, comme 100 points, 25 paniers à 2 points ou 25 triples.

Mini Basketball est un jeu totalement gratuit, avec des publicités et des achats intégrés que vous pouvez télécharger directement à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

