Les 8 meilleures applications pour contrôler les menstruations

Voulez-vous garder un contrôle détaillé de votre cycle menstruel sans rien manquer ? Avec ces 8 applications, vous pouvez le faire de manière simple, rapide et confortable depuis votre mobile.

Pour de nombreuses femmes, garder un contrôle détaillé de leurs menstruations peut être une tâche compliquée, soit parce que leurs règles sont irrégulières, à cause de douleurs très fortes ou pour toute autre raison. Dans tous les cas, il est très important d’avoir un enregistrement de tous les symptômes et changements que votre corps subit au cours de cette étape.

Heureusement, il existe différents outils numériques qui vous aideront à rendre cette tâche plus facile et plus conviviale. Cela dit, nous vous invitons à découvrir ces applications pour contrôler les menstruations qui ne peuvent pas manquer sur votre mobile. Si vous voulez savoir ce qu’ils sont, nous vous montrerons ci-dessous.

Comment contrôler le cycle menstruel avec un Xiaomi Mi Band

Les meilleures applications menstruelles pour votre mobile

indice

Flo

Mon calendrier menstruel

Mon journal des règles

Calendrier menstruel WomanLog

Alerte de période

Calendrier d’ovulation et période menstruelle Ladytimer

Les applications de cette collection sont les outils les plus complets que vous pouvez avoir sur votre mobile. Avec eux, vous pourrez savoir quand auront lieu vos prochaines règles, connaître votre cycle de fertilité et votre ovulation parmi de nombreuses autres options. Mieux encore, ils sont totalement gratuits, vous n’aurez donc pas à vous soucier de cet aspect.

indice

La première des applications pour contrôler les menstruations sur cette liste est Clue, l’une des alternatives les plus populaires et les plus complètes de sa catégorie. C’est bien plus qu’un simple outil de suivi des règles, c’est une application qui combine des données scientifiques et statistiques pour éduquer sur le cycle menstruel.

Parmi ses caractéristiques les plus remarquables figurent la surveillance de vos règles, de votre ovulation et de votre fertilité, les prévisions des règles à venir, l’enregistrement des symptômes et tout ce qui concerne votre cycle menstruel, les rappels de pilule contraceptive et bien plus encore. Et, comme s’il ne pouvait pas en faire assez, il vous fournit un contenu éducatif lié à la santé menstruelle développé par des experts du domaine.

Calendrier de mes règles Flo

Flo est une autre des applications de menstruation les plus populaires et l’une des solutions les plus complètes, faciles à utiliser et efficaces aujourd’hui. Étant Partenaire du Fonds des Nations Unies pour la Population dans le domaine de la santé reproductive et comptant plus de 100 spécialistes dans son comité médical, elle a la confiance de milliers de femmes à travers le monde.

Comme dans la plupart des applications de cette collection, vous pouvez également suivre votre cycle menstruel, votre fertilité, votre grossesse, recevoir des rappels de vos prochaines menstruations et bien plus encore. Malgré tout, le point fort de cette application est tous les conseils personnalisés qu’elle vous donne pour améliorer votre qualité de vie et avec elle, avoir une période plus saine.

Mon calendrier menstruel

Si vous recherchez une application pour garder un enregistrement détaillé de vos règles et qui vous aide également à connaître les meilleurs moments pour concevoir en fonction de votre cycle ou pour contrôler votre grossesse, améliorer votre santé et vos menstruations, My Menstrual Calendar est parfait pour ce.

Son fonctionnement n’est pas trop éloigné des autres alternatives dont nous parlons dans ce top, il sera donc très familier. Mais nous voulons nous concentrer sur leurs outils de conception et de fertilité, car ils sont très remarquables. De plus, il vous aide à garder un contrôle détaillé de votre grossesse et, comme si cela ne suffisait pas, toutes vos données et informations sont sauvegardées avec votre compte Google.

Mon journal des règles

Bien que ce ne soit pas l’une des applications pour contrôler les menstruations, c’est toujours une alternative simple et efficace pour cela. Faites un suivi complet de vos règles et conservez un dossier détaillé avec les symptômes, les changements et toutes les observations que vous jugez importantes.

De plus, vous pouvez calculer votre période d’ovulation et de fertilité, des aspects très pertinents si vous envisagez de concevoir. Comme nous l’avons mentionné, il s’agit d’une application de base, mais avec tous les éléments qui ajoutent de la valeur.

Calendrier menstruel WomanLog

WomanLog est un autre des calendriers de menstruation et de fertilité que vous devriez essayer. Ce qui ressort de cette application, c’est sa facilité d’utilisation, puisque son interface est assez conviviale, intuitive et esthétique.

Bien sûr, sa grande fiabilité est un autre point à sauver. Vous pourrez suivre votre cycle menstruel, obtenir des prévisions sur vos prochaines règles, votre fertilité et votre ovulation, ainsi qu’enregistrer plus de 100 symptômes pour un contrôle plus détaillé. Elle dispose également d’une version PRO à laquelle vous pouvez vous abonner avec un paiement mensuel si vous êtes convaincu par cette application.

Alerte de période

Facile, confortable et simple, c’est ainsi que l’application Period Alert a été définie. Cet outil vous permet de prendre des notes quotidiennes pendant vos règles, vos symptômes et vos changements d’humeur instantanément. Et, si vous en avez besoin, vous pouvez exporter vos notes et dates par e-mail pour un contrôle avec votre médecin.

Comme éléments supplémentaires, vous pouvez suivre votre poids et votre température, en plus d’avoir des prévisions de vos prochaines règles ou jours de retard. Enfin, gardez votre vie privée au maximum avec la protection par mot de passe.

Calendrier d’ovulation et période menstruelle Ladytimer

La dernière de nos 8 meilleures applications pour suivre les menstruations est Ladytimer Ovulation Calendar and Menstrual Period. Bien qu’il ne soit pas aussi reconnu que les autres options de cette liste, ce n’est en aucun cas le pire. En fait, il est très complet et pratique.

Vous pourrez calculer vos règles, tenir un calendrier de fertilité avec des graphiques détaillés, conserver un historique de vos menstruations, des notifications de règles à venir, des rappels de pilules, des examens médicaux et bien plus encore. De plus, il pourra entre autres prédire si votre bébé sera un garçon ou une fille. Essayez-le et dites-nous.

Nous terminons ainsi cette visite des meilleures applications de menstruation du Google Play Store. Il ne vous reste plus qu’à choisir celui qui convient à vos besoins et à conserver un historique détaillé de vos règles.

Les 8 meilleures applications pour choisir des noms de bébé

Si cet article vous a plu, n’hésitez pas à jeter un œil à comment contrôler le cycle menstruel avec un Xiaomi Mi Band, ou mieux encore, découvrez ces applications pour prendre la température et contrôler la fièvre.

Rubriques connexes : Applications gratuites