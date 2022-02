Ces écouteurs en édition limitée ont été créés pour les fans de bière

Cette nouvelle collection d’écouteurs exclusifs issue de la collaboration entre Skullcandy et Budweiser est composée de quatre modèles : le Crusher Evo, le Sesh Evo, l’Indy Evo et le Dime.

L’un des accessoires les plus populaires pour les smartphones ces derniers temps sont les écouteurs sans fil, car ils nous permettent de profiter de notre musique et de nos podcasts préférés tout en effectuant d’autres tâches telles que nettoyer la maison ou marcher.

Aujourd’hui, on peut trouver une grande variété de modèles d’oreillettes bluetooth sur le marché à différents prix et avec différents designs, mais si vous êtes un fan de la bière Budweiser, vous aimerez sûrement ces oreillettes en édition limitée nées de la collaboration entre Skullcandy et les précités. marque de bière, bien que, malheureusement, ils ne soient disponibles à l’achat qu’aux États-Unis via la boutique officielle Skullcandy.

Voici la nouvelle collection d’écouteurs Skullcandy et Budweiser

La marque américaine d’écouteurs Skullcandy vient de lancer une collection d’écouteurs exclusifs fabriqués en collaboration avec la marque de bière Budweiser, qui ont des couleurs rouges et noires frappantes et le logo classique Skullcandy personnalisé avec la couronne budweiser

JBL Tour One review : les écouteurs les plus confortables que vous essaierez cette année

Cette collection d’écouteurs en édition limitée est composée de quatre modèles : le Crusher Evo, le Sesh Evo, l’Indy Evo et le Dime.

Les Skullcandy Crusher Evo sont les seuls écouteurs supra-auriculaires de cette nouvelle collection exclusive, vous permettant de personnaliser votre audio avec des basses sensorielles réglables et une foule d’autres paramètres que vous pouvez définir à partir de l’application Skullcandy. Le Crusher Evo vous offre jusqu’à 40 heures de lecture continue et dispose d’un système de charge rapide qui, avec 10 minutes de charge, vous donne jusqu’à 4 heures de lecture. Les Skullcandy Crusher Evo sont au prix de 209,99$, soit environ 185 euros à changer.

De leur côté, les Sesh Evo True Wireless Earbuds sont de petits écouteurs intra-auriculaires certifiés IP55 pour la résistance à l’eau, à la sueur et à la poussière et qui vous offrent une autonomie de 19 heures de lecture continue sur une seule charge et 5 heures supplémentaires avec son boitier de charge. Le prix du Skullcandy Sesh Evo est de 59,99$, soit environ 53 euros à changer.

Le troisième membre de cette collection exclusive d’écouteurs Skullcandy et Budweiser sont les Indy Evo True Wireless Earbuds, des écouteurs intra-auriculaires Bluetooth qui ont des caractéristiques très similaires à celles du modèle précédent, comme la certification IP55 pour la résistance à l’eau, à la poussière et à la sueur. Les principales différences entre ces écouteurs et le Sesh Evo sont que les Indy Evo disposent d’un écran tactile pour contrôler la lecture de la musique et que leur autonomie augmente jusqu’à 30 heures de lecture continue sur une seule charge. Les Skullcandy Indy Evo sont au prix de 79,99 $, soit environ 71 euros pour changer.

Enfin, le modèle le moins cher des quatre qui composent cette édition limitée sont les écouteurs sans fil Skullcandy Dime True, des écouteurs totalement sans fil dotés d’une protection IPX4, avec jusqu’à 12 heures d’autonomie et un étui de chargement avec couvercle à encliqueter, intégré cordon et connexion micro USB. Les Skullcandy Dime sont au prix de 34,99 $, soit environ 31 euros pour changer.

Sujets apparentés : Écouteurs