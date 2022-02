Si vous êtes un athlète, cela vous intéresse : Xiaomi a présenté ce t-shirt « performance » antibactérien en Inde

Xiaomi applique la haute technologie à une chemise de sport qui offre une protection antibactérienne, antimicrobienne et UV… Pour moins de 10 euros !

Xiaomi continue de développer son portefeuille de produits, et nous ne parlons pas exactement d’appareils électroniques cette fois-ci, car le géant de Haidian a surpris l’Inde en présentant son premier t-shirt développé pour les sportifs, qui bénéficie d’une protection antibactérienne et antivirale ainsi que d’un écran total. contre les rayons ultraviolets.

Le t-shirt en question s’appelle le T-shirt Anti-Viral Performance, et avec ce nom pompeux, les collègues de GizmoChina nous l’ont montré il y a quelques jours, faisant écho à son atterrissage direct dans la boutique officielle du fabricant en Inde, où il est maintenant disponible à l’achat Les amateurs de sport les plus fanatiques de Xiaomi.

Xiaomi ne l’a pas épargné, qui a même utilisé une fermeture éclair YKK haut de gamme pour éviter la casse lors des séances d’entraînement, ajoutant à ses logos un matériau réfléchissant pour ceux qui pratiquent des sports de plein air qui nous rendront plus facilement visibles par les véhicules ou d’autres personnes.

Le tissu a été développé avec des techniques de haute technologie, présentant un traitement antimicrobien avec Ultra-Fresh qui promet des performances élevées et une respirabilité maximale pour nous garder au sec et à l’aise lorsque nous faisons du sport. En fait, c’est que Xiaomi se vante que la technologie Dritech + est capable de réduire la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur jusqu’à 2 degrés Celsius.

Ce tissu du futur possède également une protection contre les rayons nocifs du soleil grâce à ses écrans UVA et UVB, il sera donc également idéal pour les sports nautiques en mer.

Ils disent de Xiaomi que les secrets de son traitement antiviral et antibactérien se situent autour de ce tissu et de sa structure, car il est capable de maintenir la taille des pores de notre peau en dessous de 120 nanomètres, empêchant ainsi les contaminants de pénétrer dans notre corps. .

Avec tout ce que nous vous avons dit, vous vous attendriez à un prix élevé, mais Xiaomi le répertorie dans son magasin en Inde au prix de 1 499 roupies, quelque chose comme 17,75 euros, bien que dans son offre de lancement, les utilisateurs indiens puissent l’obtenir pour aussi peu comme seulement 699 roupies, soit environ 8,25 euros plus qu’attractif compte tenu du prix des chemises techniques d’autres marques.

Enfin, il reste à dire qu’il est évidemment disponible en quatre tailles -S, M, L et XL-, et que le seul inconvénient que nous voyons est qu’il ne peut pas être acheté officiellement en Espagne pour l’instant, même si nous le serons sûrement pouvoir le trouver bientôt chez les détaillants importateurs comme AliExpress.

