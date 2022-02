Les 7 meilleurs téléphones Motorola avec NFC que vous pouvez acheter en 2022

Si vous recherchez un mobile Motorola avec NFC, voici les meilleurs modèles que vous pouvez acheter. Nous vous indiquons ses principales caractéristiques.

La technologie NFC a gagné en popularité ces dernières années, il n’est plus étrange de la voir dans les listes de fonctionnalités d’un smartphone. Dans ce guide, nous nous concentrons sur cette connectivité pour recommander les meilleurs téléphones Motorola avec NFC que vous pouvez acheter en 2022.

L’application principale du NFC est le paiement mobile, mais il existe d’autres utilisations qui peuvent également vous être utiles. Par conséquent, dans ce guide, nous vous expliquons à quoi sert le NFC. Attention, votre mobile actuel peut disposer de cette technologie sans que vous le sachiez, nous allons donc également vous expliquer comment savoir si votre Motorola possède le NFC. Commençons!

Que peut faire un mobile avec NFC ?

Avoir un mobile Android avec NFC signifie pouvoir l’utiliser pour plus de fonctions que nous ne le savons tous, comme appeler, discuter sur WhatsApp ou prendre des photos.

L’application la plus importante du NFC dans un smartphone est le paiement mobile, c’est-à-dire pouvoir utiliser le téléphone comme s’il s’agissait d’une carte bancaire pour payer dans les établissements. Approchez simplement le téléphone du dataphone pour effectuer le paiement.

NFC est également utilisé pour un couplage rapide avec des appareils Bluetooth. Par contact physique, les deux appareils se connectent en un clin d’œil. D’autre part, vous pouvez également l’utiliser pour transférer rapidement des fichiers avec un autre mobile.

D’autre part, avec votre mobile compatible NFC, vous pouvez également charger sans fil de petits appareils, lire des tags NFC déjà configurés et vous identifier personnellement. Par exemple, votre mobile peut faire office de carte pour accéder aux transports en commun.

Toutes ces applications rendent presque obligatoire le fait d’avoir un téléphone mobile avec NFC en 2022. De plus, c’est une technologie qui est présente dans la plupart des terminaux qui arrivent sur le marché, même dans les modèles les moins chers.

Comment savoir si votre mobile Motorola a NFC

Il est possible que votre mobile Motorola dispose du NFC, mais vous ne l’avez pas encore découvert. La procédure la plus simple que vous pouvez effectuer pour le savoir est d’entrer dans les paramètres du terminal et de rechercher la fonction « NFC ». Vous n’avez pas besoin d’entrer toutes les sections, entrez simplement le terme dans le moteur de recherche qui apparaît généralement en haut de l’application.

Une autre option pour savoir si votre mobile Motorola est équipé du NFC est d’utiliser l’application Check NFC, téléchargeable gratuitement sur le Google Play Store. Une fois installé, vous n’aurez qu’à l’ouvrir pour vérifier les informations.

Les meilleurs téléphones Motorola avec NFC

Après vous avoir recommandé les meilleurs téléphones Xiaomi avec NFC, nous avons changé de fabricants pour nous concentrer sur Motorola. La société dispose d’un large catalogue, mais tous ses modèles n’ont pas NFC. Pour faciliter votre achat, nous avons sélectionné les meilleurs Motorola avec NFC avec différentes gammes de prix. Ainsi, vous pouvez vous en procurer un que vous ayez un budget de 500-600 euros ou 200 euros.

Motorola Edge 20 Pro

Le Motorola Edge 20 Pro est l’un des terminaux les plus remarquables de la firme à lui seul. La connectivité NFC ne manque pas dans sa fiche technique, qui s’accompagne d’autres spécifications telles que Bluetooth 5.1 et USB-C. En ayant le NFC, vous savez déjà que vous pouvez l’utiliser pour payer vos achats.

Cet Edge 20 Pro est également un excellent achat pour son écran OLED de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, offrant une très grande fluidité. La puissance est gérée par le processeur Qualcomm Snapdragon 870, avec beaucoup de puissance pour exécuter n’importe quelle fonction. Bien sûr, c’est l’un des téléphones Motorola qui sera mis à jour vers Android 12.

Le système photographique est dirigé par un appareil photo principal de 108 MP qui promet de superbes captures. En termes d’autonomie, une batterie de 4 500 mAh se charge d’atteindre la journée d’utilisation. En outre, il prend en charge une charge rapide de 30 W.

Le Motorola Edge 20 Pro est disponible en une seule version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage avec un prix de lancement de 699 euros. Comme un certain temps s’est écoulé depuis son arrivée sur le marché, son prix actuel baisse considérablement. Vous pouvez l’acheter sur Amazon, PcComponentes, El Corte Inglés et dans la boutique Motorola.

Motorola Moto G200 5G

Un autre bon mobile Motorola avec NFC que vous pouvez acheter est le Motorola Moto G200 5G, étonnamment bon marché si l’on tient compte du fait qu’il est équipé du processeur Snapdragon 888+ 5G. En plus de profiter de tous les avantages du NFC, avec ce smartphone, vous pouvez effectuer toutes les tâches dont vous avez besoin.

Ce Moto G200 5G est également intéressant pour son grand écran avec un taux de rafraîchissement élevé. Plus précisément, il monte un panneau de 6,8 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le niveau est maintenu dans le module photographique, qui dispose d’un appareil photo principal de 108 MP.

Le protagoniste fait le saut vers une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W. En voyant ces caractéristiques, vous n’aurez aucun mal à atteindre le jour de l’autonomie. Le Motorola Moto G200 5G est au prix de 449 euros dans sa seule version 8 Go + 128 Go et vous pouvez l’acheter sur le site officiel de Motorola.

Motorola Edge 20 Lite

Le Motorola Edge 20 Lite se positionne également comme l’un des Motorola les plus avancés avec NFC. C’est un milieu de gamme très complet, dont le prix est déjà bien inférieur, et qui a ce NFC qui permettra de recharger d’autres petits appareils ou de lire des tags NFC.

À l’avant, il est équipé d’un écran OLED de 6,7 pouces, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, suivant la stratégie de la firme consistant à monter de grands écrans avec un taux de rafraîchissement élevé. En ce qui concerne la puissance, le processeur MediaTek Dimensity 720 se déplace librement et dispose d’un modem 5G intégré. De plus, il sera bientôt mis à jour vers Android 12.

La grande surprise de cet Edge 20 Lite est son appareil photo principal de 108 MP, qui lui donne un niveau plus. De plus, il dispose également d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W afin de ne pas dépendre du chargeur toutes les quelques heures.

Le Motorola Edge 20 Lite a un prix public conseillé de 349 euros dans sa seule version 8 Go + 128 Go. Heureusement, il met en vedette des remises occasionnelles de 60 à 70 euros. Il est en vente sur Amazon, la boutique Motorola, El Corte Inglés et PcComponentes.

Motorola Moto G100

Parmi les meilleurs téléphones Motorola avec NFC se trouve également le Motorola Moto G100, pour un prix déjà inférieur à 400 euros. On parle d’un haut de gamme abordable dans lequel vous pouvez activer l’outil NFC pour l’utiliser, par exemple, avec une carte bancaire pour régler vos achats.

Encore une fois, nous sommes face à un Motorola avec un grand écran, plus précisément de 6,7 pouces. De plus, il a une résolution Full HD + et le taux de rafraîchissement de 90 Hz. Vous devez garder à l’esprit qu’il s’agit d’un grand mobile puissant, d’une épaisseur de 9,63 millimètres et d’un poids de 215 grammes.

Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 870 qui, en plus de lui donner le pouvoir d’effectuer n’importe quelle tâche, lui permet également d’être connecté aux réseaux 5G. Quant à la photographie, il dispose d’une triple caméra arrière : 64 MP principal, 12 MP ultra grand angle et capteur de profondeur 2 MP. La batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W atteint facilement la journée d’autonomie.

Le Motorola Moto G100 a un prix public conseillé de 499 euros dans sa seule configuration de 8 Go + 128 Go de mémoire. Si vous souhaitez l’acheter, profitez des offres qu’il propose dans des magasins comme PcComponentes, le site de Motorola ou Amazon.

Motorola Moto G31

Le Motorola le moins cher que vous pouvez acheter avec NFC est le Motorola Moto G31, qui coûte environ 200 euros. C’est un terminal qui a tout ce dont vous avez besoin pour une utilisation de base, avec cela plus cela signifie avoir NFC pour le moment.

Il dispose d’un écran OLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD + d’une qualité plus que suffisante. La puissance ne sera pas non plus un problème, car son processeur MediaTek Helio G85 peut gérer les activités quotidiennes de base. Pour les photos, un appareil photo principal de 50 MP qui prendra de bonnes photos pour votre album personnel.

Caractéristique bien caractéristique des mobiles pas chers, le Moto G31 s’équipe d’une grosse batterie de 5 000 mAh pour dépasser l’autonomie journalière, elle peut même atteindre deux jours. Si vous souhaitez profiter de ce téléphone portable abordable avec NFC, vous pouvez vous le procurer pour environ 200 euros dans sa version 4 Go + 128 Go chez Amazon, El Corte Inglés et la boutique Motorola.

Motorola Moto G71 5G

La famille Motorola Moto G a également été mise à jour avec le Motorola Moto G71 5G, qui, bien sûr, a NFC parmi ses fonctionnalités de connectivité. Vous savez déjà ce que cela signifie : vous pouvez l’utiliser pour les paiements mobiles, les transferts de fichiers rapides et même comme carte pour les transports publics – si cette option est disponible.

Nous sommes face à un mobile avec un écran OLED de 6,4 pouces et une résolution Full HD+, il occupe la majeure partie de sa façade. En outre, il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 695 compatible avec les réseaux 5G, d’où son nom de famille. Il répète la même configuration de triple caméra arrière, avec cet objectif principal de 50 MP qui est chargé de prendre les meilleures images.

Dans ce cas, le Motorola Moto G71 5G est équipé d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W, réduisant ainsi le temps que vous devez passer avec le chargeur. Le smartphone, disponible en une seule version 6 Go + 128 Go, a un prix public de 299 euros. Il est en vente sur Amazon, El Corte Inglés et la boutique Motorola.

Motorola Moto G51 5G

Le dernier mobile Motorola avec NFC que nous voulons recommander est le Motorola Moto G51 5G, qui vous convient si votre budget est d’environ 200 euros. En plus d’avoir un design particulièrement beau, vous savez déjà qu’il intègre une puce NFC, avec tout ce que cela implique.

Méfiez-vous de l’écran LCD de 6,8 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui est d’une grande qualité pour son prix. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 480+, avec un modem 5G intégré. Par conséquent, nous sommes également confrontés à un mobile bon marché avec 5G. Encore une fois, Motorola parie sur un appareil photo de 50 MP pour diriger le système photographique de l’un de ses modèles.

Il n’est pas surprenant que ce Moto G51 5G monte également une batterie de 5 000 mAh qui assure la journée d’autonomie. Le prix de vente conseillé de sa version 4 Go + 64 Go est de 229 euros, bien qu’il soit généralement en vente dans la boutique en ligne de Motorola.

Quel est le meilleur mobile Motorola avec NFC ?

Le meilleur mobile Motorola avec NFC est le Motorola Moto G200 5G, principalement parce qu’il est le seul à utiliser un processeur Qualcomm Snapdragon 888+. Dans sa fiche technique, le grand écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, l’appareil photo principal de 108 MP et la batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W se distinguent également.

