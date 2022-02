6 accessoires indispensables pour votre nouveau Galaxy S22

Emportez votre nouveau Galaxy S22 partout en toute sécurité, entièrement protégé avec les étuis et accessoires Spigen.

Le nouveau Galaxy S22 est l’un des smartphones haut de gamme du marché qui est au sommet depuis son lancement, et nous pouvons dire qu’il s’agit d’un achat intelligent qui offre un excellent ensemble de spécifications et de puissance dans tous les sens à un bon prix. prix. . Si vous envisagez d’acheter le nouveau Galaxy S22, vous devez le protéger et l’équiper des meilleurs étuis et accessoires que la marque Spigen a développés spécialement pour la nouvelle série Galaxy S22.

6 accessoires indispensables parfaits pour la nouvelle série Galaxy S22

Optik Armor : un protecteur de caméra coulissant

Cet accessoire fonctionnel est spécialement conçu pour protéger les objectifs de l’appareil photo du Galaxy S22 Ultra, c’est un étui complet avec toutes les fonctionnalités de la marque, technologie de coussin d’air, bordures surélevées et plus encore. Le cœur de l’étui Optik Armor est son protecteur coulissant, qui recouvre et protège les objectifs de l’appareil photo lorsqu’il n’est pas utilisé, grâce à la technologie Snap Lens Protection.

Liquid Air : un boîtier simple avec beaucoup de style

Avec cet étui, votre nouveau Galaxy S22 sera protégé des rayures, des traces de doigts et des chocs. De plus, grâce à ses bordures surélevées, il protège votre écran et les objectifs de votre appareil photo. Le design de la coque Liquid Air est simple et neutre, il est fabriqué en matériau TPU avec un motif rainuré qui garantit une prise en main meilleure et plus confortable.

Tough Armor : une coque fine, mais très résistante

Le plus haut niveau de protection est un étui certifié de qualité militaire composé d’une combinaison de PC et de TPU, ainsi qu’une couche de mousse antichoc qui absorbe les chocs et protège entièrement votre Galaxy S22. L’étui robuste Tough Armor est doté d’une béquille renforcée pour un visionnage mains libres et d’un design extrêmement fin pour le niveau de protection qu’il offre.

Ultra Hybrid : la coque qui conserve le design de votre mobile

Un étui au design subtil et élégant de couleur transparente permet au design impressionnant de votre nouveau Galaxy S22 de continuer à être spectaculaire, mais sans oublier la protection. Le boîtier Ultra Hybrid est équipé de la technologie de coussin d’air pour protéger tous les coins de tout impact ainsi que de cadres surélevés pour protéger l’écran et l’appareil photo des surfaces planes.

Plus d’accessoires pour vos appareils Galaxy

Si vous connaissez déjà Spigen, c’est probablement grâce à leurs étuis de téléphone populaires. L’entreprise fabrique également une large gamme d’accessoires.

Les protecteurs d’écran Glas.tR EZ Fit et NeoFlex vous aideront à garder votre écran impeccable et sans rayures aussi longtemps que vous en aurez besoin. L’EZ Fit est un protecteur en verre trempé, le NeoFlex en TPU souple qui enveloppe parfaitement les bords incurvés du Galaxy S22 Ultra.

L’ArcStation Pro GaN de Spigen est un chargeur mural avec une excellente puissance de charge maximale de 45W et compatible avec la norme Samsung Super Fast Charge 2.0. Pour les options sans fil, optez pour ArcField de Spigen, un chargeur sans fil d’une puissance de 15 W. Il est compatible avec les coques Spigen et possède un revêtement antidérapant pour empêcher le téléphone de glisser.

Il existe également une large gamme d’accessoires de protection pour d’autres appareils Galaxy, tels que la Galaxy Watch, les Galaxy Buds et la série Galaxy Tab.

Grâce à l’union de Spigen et du programme de partenariat d’accessoires mobiles Samsung, vous pourrez trouver la plus grande variété d’accessoires spécialisés pour la nouvelle série Galaxy S22 et pour d’autres exemples de la marque. Donc, si vous avez besoin de quelque chose pour protéger et équiper vos appareils Samsung, vous devriez visiter Spigen sur Amazon Espagne.

Rubriques connexes : Mobiles