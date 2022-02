WhatsApp est mis à jour avec une nouvelle fonction qui vous facilitera la recherche de messages

WhatsApp pour Android inclut désormais un nouveau raccourci pour rechercher des chats.

Ces premiers mois de l’année sont très intenses au sein de WhatsApp, puisque le client de messagerie détenu par Meta n’a cessé d’inclure de nouvelles fonctionnalités dans la version bêta de son application Android depuis le début de l’année 2022.

Ainsi, après avoir mis à jour sa plateforme de messagerie instantanée avec des fonctionnalités tant attendues telles que la lecture audio en arrière-plan ou une nouvelle interface pour les appels vocaux, maintenant WhatsApp Beta pour Android vient d’être mis à jour avec une nouvelle fonction qui facilitera votre recherche de messages.

Ceci est le nouveau raccourci WhatsApp pour les recherches de messages

Comme nous le disent les gars du média spécialisé WABetaInfo, la dernière bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.6.3, intègre un nouveau raccourci pour les recherches de messages qui est vraiment utile.

WhatsApp avait amélioré les informations de contact des chats depuis un certain temps et maintenant, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous laissons sous ces lignes, lorsque vous accédez à la vue de profil, à la fois dans les chats privés et dans les groupes, vous Un nouvel accès direct apparaît en haut avec le titre Rechercher qui vous permettra de rechercher rapidement et facilement des messages dans ladite conversation.

Jusqu’à présent, pour rechercher l’historique des messages d’un chat, vous deviez cliquer sur le bouton de menu situé en haut à droite de l’application et cliquer sur l’option Rechercher.

Une fois ce raccourci appuyé, vous reviendrez au chat dans lequel vous vous trouvez et la vue de recherche WhatsApp s’ouvrira, à travers laquelle vous pourrez localiser un message spécifique en tapant simplement une partie de son texte dans la barre de recherche.

Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp n’est disponible, pour le moment, que pour les utilisateurs de la version bêta, donc si vous voulez essayer à la fois cette fonction et d’autres futures avant tout le monde, nous vous recommandons de vous inscrire au programme bêta de ce client de messagerie en suivant ce tutoriel simple.

