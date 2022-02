Le plus aimé : ce Samsung haut de gamme tombe à des niveaux historiquement bas

Prix ​​plancher historique du Samsung Galaxy S21 5G, qui tombe à 580 euros chez Phone House.

Il y a des trains dans la vie que vous ne pouvez pas manquer, et il y a aussi des offres dont vous devriez profiter. Si vous recherchez un mobile haut de gamme, le Samsung Galaxy S21 5G apparaît aujourd’hui comme une opportunité en or. Et c’est que ce beau smartphone Samsung tombe à 580 euros dans Phone House.

C’est une offre fantastique pour le terminal, car elle amène le Galaxy S21 5G au prix le plus bas que nous ayons vu depuis son arrivée sur le marché. Son prix de vente conseillé est de 859 euros dans cette version 8 Go + 128 Go, donc l’économie s’élève à 280 euros. De plus, l’envoi provient d’Espagne, ce qui signifie que vous l’aurez entre les mains en quelques jours seulement.

Si vous préférez vous procurer le Samsung Galaxy S21 5G via la boutique officielle du constructeur, vous pouvez également le trouver en solde là-bas : 609 euros. Pas mal du tout, car la remise est de 250 euros. Dans les deux cas, le modèle proposé est le « Phantom Grey », avec une couleur gris foncé très élégante.

Achetez le Samsung Galaxy S21 5G le moins cher du marché

Le Samsung Galaxy S21 5G est le modèle le plus compact de la famille Galaxy S21. Nous sommes face à un terminal d’une épaisseur de 7,9 millimètres et d’un poids de 171 grammes, il est donc très confortable lorsque nous l’avons entre les mains. Son dos est en plastique polycarbonate, un matériau qui le rend plus résistant. Si vous souhaitez le protéger encore plus, vous pouvez acheter une coque pour votre Samsung Galaxy S21 5G.

À l’avant se trouve un écran AMOLED de 6,2 pouces, avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Gorilla Glass Victus. En résumé, c’est un écran de grande qualité en tout point, même si vous apprécierez surtout la fluidité apportée par le 120 Hz. Au passage, le lecteur d’empreintes digitales est également implanté sur cet écran.

Le Galaxy S21 5G a beaucoup de puissance, qui monte un processeur Samsung Exynos 2100 qui peut effectuer n’importe quelle tâche. De plus, en ayant un modem 5G intégré, vous pouvez vous connecter à ces réseaux, ce qui en fait un excellent achat pour l’avenir. Soit dit en passant, ce smartphone a déjà été mis à jour vers Android 12.

Le Samsung Galaxy S21 5G est également un bon achat si vous recherchez un terminal pour prendre des photos et des vidéos. À l’arrière, il dispose d’un appareil photo principal téléobjectif de 64 MP, d’un grand angle de 12 MP et d’un ultra grand angle de 12 MP. Ceux-ci, associés à la caméra frontale de 10 MP, offrent une expérience positive. De plus, il peut enregistrer des vidéos en 8K à 24 ips.

On finit par parler de ses performances d’autonomie, avec une batterie de 4 000 mAh qui atteint facilement la journée d’autonomie. Il prend en charge la charge rapide de 25 W, la charge sans fil de 15 W et la charge sans fil inversée. Cependant, il n’est pas livré avec un chargeur, vous devez donc réutiliser celui que vous avez à la maison ou acheter le chargeur Samsung 25W sur Amazon.

