Vous pouvez enfin acheter la bête de jeu de Xiaomi : Snapdragon 888 et écran 144Hz

Le Black Shark 4 Pro est mis en vente en Espagne presque un an après sa présentation en Chine.

En mars de l’année dernière, Xiaomi a présenté au monde deux de ses bêtes de jeu les plus exclusives : le Xiaomi Black Shark 4 et le Black Shark 4 Pro, deux smartphones très puissants spécialement conçus pour les utilisateurs plus « gamers ». Ainsi, alors que le modèle de base de ces nouveaux Black Sharks pouvait être acheté peu de temps après avoir été annoncé, le modèle Pro nous donne les dents longues depuis plusieurs mois, puisque sa distribution s’est limitée à des marchés très restreints.

La bonne nouvelle est que l’attente a pris fin et, à partir d’aujourd’hui, il est désormais possible d’acheter le Xiaomi Black Shark 4 Pro dans notre pays. Il est disponible à la fois sur Amazon Espagne et dans le magasin européen Black Shark à un prix très compétitif, a expliqué ce dernier car, après tout, nous avons affaire à un mobile de l’année dernière.

Quoi qu’il en soit, ce Black Shark 4 Pro est présenté comme un mobile idéal pour les utilisateurs qui passent des heures à jouer avec le mobile, étant également une option intéressante pour ceux qui recherchent un mobile puissant pour un montant raisonnable. Voyons ce qu’il a à offrir et pourquoi cela en vaut la peine.

Le Xiaomi Black Shark 4 Pro arrive en Espagne

Avec un prix spécial de 529 euros sur Amazon, ce Xiaomi Black Shark 4 Pro est l’excuse parfaite pour élever le niveau de votre jeu mobile. Et attention, nous ne disons pas cela uniquement à cause de sa puissance brute, mais parce qu’il est livré avec un design spécial conçu pour le jeu. Cela inclut des déclencheurs magnétiques sur ses bords qui offrent une meilleure expérience de jeu, ainsi que l’un des systèmes audio les plus avancés de l’industrie, qui comprend un son haute résolution avec la certification DTS Ultra X.

Tout cela est également complété par les avantages de son écran AMOLED de 6,67 pouces et de sa résolution Full HD+. Cela atteint une luminosité allant jusqu’à 1300 nits et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, l’un des plus élevés du marché. De son côté, l’échantillonnage tactile monte jusqu’à 720Hz, un chiffre qui nous assure un jeu aussi fluide que précis.

Concernant ses entrailles, comme nous l’avions prévu, celles-ci incluent de la puissance et encore de la puissance. Nous avons deux configurations de 8/128 Go et 12/256 Go avec deux prix différents : 529 et 629 euros. Les deux versions sont livrées avec le Qualcomm Snapdragon 888 à l’intérieur, le processeur mobile haut de gamme le plus vendu de 2021 : nous l’avons vu dans le Huawei P50, le realme GT 2, le Xiaomi Mi 11 Ultra, le OnePlus 9 Pro… Aussi à l’intérieur, nous trouvons un système de refroidissement liquide, Android 11 avec MIUI 12, une connectivité 5G et une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 120 W. Théoriquement, nous pouvons charger le mobile à 100% en moins de 15 minutes et à 50% en seulement 5 minutes.

Enfin, et bien que cela ne devrait pas avoir d’importance pour la décision d’achat, nous avons une section photographique polyvalente présidée par un capteur de 64 mégapixels accompagné d’un appareil photo avec un objectif grand angle de résolution de 8 mégapixels et une macro de 5 mégapixels. De son côté, la caméra frontale reste dans un petit trou au centre de la partie supérieure de l’écran, conservant une résolution de 20 mégapixels, largement suffisante pour des selfies de qualité.

Bien que le Black Shark 4 Pro dispose d’une prise casque, la firme propose également des écouteurs sans fil spéciaux pour les jeux mobiles qui complètent parfaitement le mobile Xiaomi. Ainsi, avec le Black Shark 4 Pro, vous pouvez acheter les Black Shark JoyBuds, des écouteurs sans fil qui incluent, en plus d’un design confortable conçu pour ne pas déranger, un mode spécial à faible latence.

Au cas où vous seriez intéressé, ils sont disponibles sur Amazon au prix limité de 49,99 euros, soit près de 20 % en dessous de leur prix officiel.

