Préparez des documents ou des articles qui contiennent du contenu sans erreur et sans plagiat grâce à ces sites Web et programmes gratuits pour détecter le plagiat.

Le niveau d’exigence requis dans le travail universitaire, en ce qui concerne le type de lettre, les marges, l’interligne, la citation et les autres exigences demandées, fait partie de la formation professionnelle.

Cependant, essayer d’incorporer des informations provenant d’autres travaux ou d’élaborer des essais sans tomber dans le plagiat est très difficile pour de nombreuses personnes.

Et quand on parle de plagiat on fait référence à la copie partielle ou complète du contenu d’une œuvre préparée par une autre personne, ce qui peut avoir des répercussions sur le plan juridique. Les éditeurs doivent être prudents lors de la compilation des informations et de la préparation des citations appropriées concernant les pensées ou les travaux des autres.

Pour éviter d’avoir à revoir l’essai ou l’article en détail, divers programmes, applications et sites Web ont été développés pour effectuer ce type de travail pour vous. Découvrez quels sont les 8 meilleurs sites Web et programmes gratuits pour détecter le plagiat.

‎EduBirdie

Petits outils

rapports des moteurs de recherche

fuites de copie

Plagiat détecté

Grammaire

vérificateur de doublons

évaluateur de papier

N’ayant plus de temps à perdre, nous vous présentons cette fabuleuse liste des 8 meilleurs sites web et programmes gratuits pour détecter le plagiat. En eux, vous aurez la possibilité d’analyser des documents dans différents formats, de générer des rapports qui reflètent le pourcentage de plagiat, les fautes d’orthographe présentes et la possibilité de paraphraser afin que votre travail soit complètement unique.

EduBirdie

Un site qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour réviser votre travail. Il s’agit d’un espace Web doté d’un outil de reconnaissance de plagiat dans le texte ou le fichier saisi. De même, il reflète les fautes d’orthographe présentes dans l’écriture et indique le nombre de mots et de caractères qui la composent.

Il a une option pour vous aider à éditer et à réécrire via l’un des plus de 200 éditeurs collaborateurs de la plate-forme.

Petits outils

Cet espace est assez pratique et très simple à utiliser, tout ce que vous avez à faire est de copier le contenu que vous avez préparé et de le coller dans l’espace indiqué, puis d’appuyer sur l’option pour vérifier le plagiat ou la grammaire et c’est tout, en quelques minutes c’est vous donnera le résultat. L’analyse comporte un rapport détaillant le pourcentage de plagiat dans le document, une sélection d’URL où le plagiat a été détecté et la possibilité de partager le rapport d’analyse.

De même, vous pourrez analyser des documents dans différents formats (TXT, DF, TEX, ODT…) pouvant être liés dans le cloud. Détecter le plagiat dans une variété de langues.

rapports des moteurs de recherche

Dans cet espace Web, vous aurez un vérificateur de texte qui indique le pourcentage de plagiat présent dans son contenu, ainsi que les fautes d’orthographe qu’il présente. Une fois le processus de vérification effectué, les résultats seront reflétés dans un rapport indiquant les parties contenant du plagiat en rouge, avec la possibilité de vérifier par une URL qui vous amène à la page plagiée. Si nécessaire, il a la possibilité de réécrire, ce qui paraphrase les phrases en évitant le plagiat.

L’une des caractéristiques qui distinguent ce détecteur des autres est qu’il a une capacité d’analyse allant jusqu’à 1 500 mots, ce qui vous permet de vérifier votre travail sans avoir à le décomposer.

fuites de copie

Un des vérificateurs de plagiat utilisé de préférence par les enseignants, les étudiants et les entreprises. Comparer le texte saisi avec des milliers de pages et indiquer le plagiat détecté.

En même temps, il est capable de générer une alerte lorsqu’un soupçon de tricherie est détecté en raison d’un remplacement de mots ou d’encre blanche, qui ne sont pas détectables par d’autres vérificateurs de plagiat. C’est l’un des meilleurs détecteurs de plagiat alimenté par l’IA.

Plagiat détecté

Une autre excellente option pour vérifier votre travail consiste à utiliser ce site Web. Il contient un détecteur de caractères d’une capacité allant jusqu’à 1 000 mots, où vous pouvez vérifier la grammaire et le niveau de plagiat. De la même manière, il dispose d’une fonction de réécriture avec laquelle vous pouvez paraphraser les paragraphes détectés avec plagiat.

Grammaire

Il s’agit d’un assistant d’écriture pratique sorti en 2009 et plus tard en 2018 dans sa version bêta. Avec lui, les utilisateurs auront la possibilité d’analyser leurs fichiers pour vérifier s’ils contiennent du plagiat ou des fautes d’orthographe. De plus, cet assistant d’écriture fournit des recommandations concernant le ton et le style qui conviennent le mieux à ce que vous souhaitez exprimer.

vérificateur de doublons

Duplichecker est un espace Web doté d’un scanner innovant pour les documents de différents formats. Avec lui, vous pourrez vérifier en quelques secondes si votre travail est authentique et quel pourcentage de plagiat il présente.

Il vérifie également les fautes d’orthographe et met en évidence les phrases plagiées dans une couleur différente pour une meilleure visibilité. Pour obtenir une œuvre totalement unique, vous pouvez sélectionner l’option « rendre unique » et ainsi éliminer le plagiat.

évaluateur de papier

Pour finaliser notre liste, nous vous présentons cet espace web qui dispose d’un analyseur de contenu écrit très pratique et simple, rien qu’en copiant-collant votre texte vous pourrez analyser le niveau d’authenticité de votre contenu.

C’est un vérificateur qui corrobore les fautes de grammaire et d’orthographe, ajusté au niveau d’instruction de l’auteur. La vérification du plagiat est facultative pour des résultats plus rapides.

La vérification de l’authenticité des œuvres est d’une grande importance pour garantir la légitimité sans encourir de problèmes éthiques et juridiques.

Pour cette raison, vous aurez désormais à votre disposition différents espaces web, chacun avec ses caractéristiques distinctives, que vous pourrez explorer jusqu’à obtenir l’assistant d’écriture qui correspond le mieux à votre façon de travailler.

