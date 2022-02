Nouveau Motorola Edge 30 Pro 5G : le haut de gamme de Motorola se renouvelle avec plus de puissance et Android 12

Le nouveau Motorola Edge 30 Pro 5G dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces 144 Hz, d’un appareil photo principal de 50 mégapixels et d’une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 68 W.

Petit à petit, les fabricants de smartphones lancent leurs paris sur le marché pour concurrencer le haut de gamme de plus en plus exigeant et c’est aujourd’hui au tour de Motorola qui vient de présenter le nouveau Motorola Edge 30 Pro 5G, un smartphone qui se distingue par la nouveau processeur Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1 et la dernière version du système d’exploitation de Google, Android 12.

Motorola Edge 30 Pro 5G : toutes les infos

Motorola Edge 30 Pro 5G, fiche technique Les caractéristiques Dimensions 163,56 x 75,95 x 8,49 mm

194 grammes Écran OLED de 6,7 pouces

Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels)

144 hertz

HDR10+ Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM 12 Go LPDDR5 Système opératif MYUI 3.0 basé sur Android 12 Espace de rangement 256 Go UFS 3.1 appareils photo Arrière:

50MP f/1.9, Quad Pixel, PDAF, OIS

50MP ultra grand angle f/2.2, vision macro

Capteur de profondeur 2MP f/2.4

Frontale :

60MP La batterie 4 800 mAh

Charge rapide « Turbo Power » 68W

Charge sans fil 15W connectivité 5G

Double nano SIM

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

NFC

USB-C Les autres lecteur d’empreintes digitales latéral

Dolby Atmos

Prêt pour (mode bureau)

Le Motorola Edge 30 Pro 5G est essentiellement la version mondiale d’un smartphone que la firme asiatique a déjà lancé en Chine à la fin de l’année dernière, le Motorola Edge X30 Pro.

Le nouveau terminal franchisé de Motorola a un design continu par rapport à la génération précédente, avec une partie avant presque sans cadre couronnée par un trou dans l’écran situé au centre où se trouve sa caméra frontale et une partie arrière en verre, protégée par Gorilla Glass 5, avec un module triple caméra situé dans la partie supérieure gauche, qui a une forme ovale par rapport au design rectangulaire de son prédécesseur et se démarque moins que lui, et le logo de la marque situé au centre.

Si l’on se concentre sur ses spécifications, le Motorola Edge 30 Pro 5G est équipé d’un grand écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 144 hertz et une compatibilité avec la norme HDR10+ . .

Le moteur de ce nouveau terminal haut de gamme de Motorola est le chipset le plus avancé de Qualcomm à ce jour, le Snapdragon 8 Gen 1, un processeur à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G accompagné de 12 Go de RAM de type LPDDR5 et 256 Go de stockage interne de type UFS 3.1.

L’une des sections les plus remarquables du Motorola Edge 30 Pro 5G est la section photographique, car ce terminal dispose d’un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/1.9, Quad Pixel, PDAF omnidirectionnel et OIS (stabilisation optique de l’image) qui vous permet d’enregistrer des vidéos en résolution 4K, un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2 qui agit comme un capteur macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4. Quant à la caméra selfie, l’Edge 30 Pro 5G est équipé d’un seul capteur de 60 mégapixels.

Le Motorola Edge 30 Pro 5G ne manque pas non plus d’autonomie, puisqu’il dispose d’une grosse batterie de 4 800 mAh avec une recharge rapide filaire de 68 W et sans fil de 15 W.

Au niveau de la connectivité, le nouveau fleuron de Motorola est équipé de la 5G, Dual nano SIM, Wifi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, son Dolby Atmos, lecteur d’empreintes digitales sur le côté, et USB Type C. De plus, le Motorola Edge 30 Pro 5G inclut une nouvelle fonctionnalité appelée Ready For qui nous permettra de connecter le terminal à un téléviseur ou à un moniteur sans fil pour passer des appels vidéo, regarder des vidéos YouTube ou jouer à nos jeux préférés sur grand écran.

En tant que système d’exploitation, le Motorola Edge 30 Pro 5G exécute Android 12 sous sa propre couche de personnalisation, My UX 3.0.

Motorola Edge 30 Pro 5G : disponibilité et tarifs

Le Motorola Edge 30 Pro 5G, qui arrivera en une seule version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, sera disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui à 16h00 via la boutique officielle du fabricant.

Le Motorola Edge 30 Pro 5G sera mis en vente au prix de 799 euros, mais à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 12 mars à 12h00, vous pouvez l’obtenir pour seulement 599 euros, soit 200 euros de moins.

