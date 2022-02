Nouveaux OPPO Find X5 et X5 Pro : cerveau Qualcomm et caméras plus intelligentes pour la gamme la plus élevée d’OPPO

La nouvelle série OPPO Find X5 est arrivée, composée des deux smartphones les plus avancés lancés par OPPO à ce jour.

Comme prévu, OPPO a présenté aujourd’hui sa nouvelle famille mobile phare au monde, composée de l’OPPO Find X5 et de l’OPPO Find X5 Pro.Les nouveaux terminaux sont basés sur les modèles de l’année dernière et introduisent des améliorations intéressantes dans des sections telles que l’appareil photo, le processeur ou l’écran.

Les deux appareils sont destinés au segment haut de gamme, car ils disposent des dernières avancées techniques. Cependant, il est possible de trouver des différences importantes entre les deux appareils, que nous examinerons plus en détail ci-dessous.

OPPO Find X5, toutes les informations

OPPO Trouver X5 Les caractéristiques Dimensions 160,3 x 72,6 x 8,7 mm

196 grammes Écran AMOLED de 6,55 pouces

Full HD+ (1080 x 2400 pixels)

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

HDR

Cristal Gorilla Glass Victus Processeur Qualcomm Snapdragon 888 (Octa-Core, 1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,80 GHz, Kryo 680, 5 nm, 64 bits) RAM 8 Go LPDDR5 Système opératif ColorOS 12.1 basé sur Android 12 Espace de rangement 256 Go UFS 3.1 appareils photo Arrière:

-Sony IMX766 50 MP f/1.8, 10 bits, objectif 6P, OIS, AF

– Sony IMX766 50 MP ultra grand angle, f/2.2, 10 bits, objectif 7P, mode macro

-Téléobjectif 13 MP f/2.4, objectif 5P, zoom hybride 5X, numérique 20X

Frontale :

-Sony IMX615 32MP f/2.4 La batterie 5000mAh

Charge rapide SuperVOOC 80W

chargement sans fil Les autres – Lecteur d’empreintes digitales sur l’écran

– USB 3.1 Type C

– Haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

– nanoSIM + eSIM

– Protection IP54 contre l’eau et la poussière

-NPU MariSilicon X connectivité -Bluetooth 5.2

– Wi-Fi 6

-NFC

– 5G

L’OPPO Find X5 est le modèle « de base » de cette famille. Bien que, en regardant son dossier technique, la vérité est qu’il est plutôt basique. Il s’agit d’un appareil avec un écran AMOLED de 6,5 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une résolution de 2400 x 1080 pixels. L’écran, comme celui de son frère aîné, a une courbure prononcée sur ses côtés et une profondeur de couleur de 10 bits, en plus d’être compatible avec HDR10 + et recouvert de Gorilla Glass Victus.

Son dos est en verre avec une finition mate, avec une légère élévation qui façonne le module caméra, composé de trois capteurs différents. Deux d’entre eux sont des mégapixels Sony IMX766 50, utilisés pour les caméras principales et ultra grand angle. Pour sa part, le troisième capteur a 13 mégapixels et est construit par Samsung. Il s’agit d’un téléobjectif avec un zoom hybride jusqu’à cinq fois.

Sous le capot de l’OPPO Find X5 se trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 888, fleuron de Qualcomm depuis un an, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Equipez-vous d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 80 W et la charge sans fil.

L’appareil arrive avec Android 12 à l’intérieur, une version personnalisée par ColorOS dans sa version 12.12.

OPPO Find X5 Pro, toutes les informations

OPPO Trouver X5 Pro Les caractéristiques Dimensions 163,7 x 73,9 x 8,5 mm

218 grammes Écran LTPO AMOLED de 6,7 pouces

Quad HD+ (3216 x 1440 pixels)

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

HDR

Cristal Gorilla Glass Victus Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Octa-Core, 1x 3,0 GHz + 3x 2,5 GHz + 4x 1,8 GHz, Adreno 730, 4nm, 64-Bit) RAM 12 Go LPDDR5 Système opératif ColorOS 12.1 basé sur Android 12 Espace de rangement 256 Go UFS 3.1 appareils photo Arrière:

-Sony IMX766 50 MP f/1.8, 10 bits, objectif 6P, OIS, AF

– Sony IMX766 50 MP ultra grand angle, f/2.2, 10 bits, objectif 7P, mode macro

-Téléobjectif 13 MP f/2.4, objectif 5P, zoom hybride 5X, numérique 20X

Frontale :

-Sony IMX615 32MP f/2.4 La batterie 5000mAh

Charge rapide SuperVOOC 80W

chargement sans fil Les autres – Lecteur d’empreintes digitales sur l’écran

– USB 3.1 Type C

– Haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

– nanoSIM + eSIM

– Protection IP68 contre l’eau et la poussière

-NPU MariSilicon X connectivité -Bluetooth 5.2

– Wi-Fi 6

-NFC

– 5G

La version la plus avancée de la famille Find X5 présente plusieurs similitudes par rapport au modèle « de base ». L’OPPO Find X5 Pro suit les mêmes lignes esthétiques, mais ajoute un dos en verre avec un effet céramique, avec une finition brillante disponible en blanc ou en noir.

Encore une fois, la triple caméra arrière est à nouveau le grand protagoniste du design. Non seulement à cause de sa disposition, mais parce que sur le module, vous pouvez lire la sérigraphie de l’une des grandes nouveautés de cette famille d’appareils : l’inclusion du MariSilicon X NPU, chargé de mettre en œuvre les fonctions photographiques basées sur l’intelligence artificielle.

Ce système est dirigé par un appareil photo Sony IMX766 de 50 mégapixels avec une taille de capteur de 1/1,56″, une ouverture f/1,7 et une profondeur de couleur de 10 bits. Il est équipé d’un stabilisateur d’image optique et a un champ de vision de 80 degrés.

L’appareil photo secondaire utilise le même capteur Sony, mais il a une ouverture f/2.2 et est associé à un objectif ultra grand-angle. Enfin, un appareil photo de 13 mégapixels avec zoom hybride jusqu’à cinq fois fait son apparition.

Une autre nouveauté de ce système d’appareil photo est l’association avec le spécialiste suédois de la photographie Hasselblad, dans le but de développer un profil de couleur naturel capable d’élever le niveau de l’expérience photographique avec cette paire d’appareils.

L’utilisation d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 est la grande différence entre l’OPPO Find X5 Pro et le Find X5. Au-delà, on continue de retrouver les 12 Go de RAM LPDDR5X et les 256 Go de stockage interne UFS 2.1. De plus, la batterie a une capacité de 5000 mAh et est compatible avec une charge rapide de 80 W par câble.

En plus de cela, l’écran de ce modèle a une diagonale plus grande, avec 6,7 pouces. Il s’agit d’un panneau de type AMOLED LTPO avec une résolution Quad HD+, capable de faire varier son taux de rafraîchissement entre 10 et 120 hertz.

Prix ​​des OPPO Find X5 et X5 Pro

Étant les nouveaux produits phares d’OPPO, les Find X5 et X5 Pro devraient avoir un prix en fonction de leur position. Et c’est comme ça.

L’OPPO Find X5 Pro 5G sera disponible dans la période de pré-achat jusqu’au 14 mars pour 1 299 euros avec un pack exclusif composé de : OPPO Watch Free, écouteurs OPPO Enco X, chargeur sans fil AirVOOC TM 45W et un étui de protection.

L’OPPO Find X5 5G est disponible en pré-achat jusqu’au 14 mars pour 999 euros, avec un pack exclusif composé de : OPPO Watch Free, d’un casque OPPO Enco X et d’un étui de protection.

Sujets liés : Oppo