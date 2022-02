Le Motorola Moto G22 apparaît en entier dans de nouvelles images divulguées

C’est le Motorola Moto G22, le prochain membre de la famille Moto G, qui verra le jour très bientôt.

La série Moto G de Motorola semble être sur le point de faire peau neuve. Il y a quelques jours à peine, nous avons pu jeter un premier coup d’œil à la conception de jusqu’à cinq modèles d’appareils Motorola différents, qui arriveraient tout au long de cette année 2022. Et maintenant, une nouvelle fuite a révélé la conception du nouvel opus de la famille Moto G, un mobile connu sous le nom de Motorola Moto G22.

Cette information provient du portail 91mobiles, où ils affirment avoir eu accès aux premières images du Moto G22, un modèle qui verra bientôt le jour.

Voici le Moto G22, avec Android 12 et un écran 90 hertz

Selon les fuites, le Motorola Moto G22 sera un mobile orienté bas de gamme, avec des spécifications modestes, notamment un écran HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz et un processeur MediaTek Helio G37. Il sera disponible dans plusieurs capacités de stockage différentes, la plus basique étant 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage.

Tout cela sera soutenu par une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide. Android 12 sera la version du système qui fonctionnera à l’intérieur, et le système de caméra arrière consistera en une triple caméra dirigée par un capteur de 50 mégapixels, ajoutée à une caméra avec un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels, et deux capteurs supplémentaires pour les prises de vue macro et portrait, avec 2 mégapixels chacun.

Pour l’instant, on ne sait pas quand aura lieu la présentation du Moto G22, même si la société prévoit de lancer très prochainement sa nouvelle génération de smartphones. Il convient de mentionner qu’en Chine, ce modèle sera lancé sous la marque Lenovo, sous le nom de Lenovo K15+.

Sujets connexes : Motorola