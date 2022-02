Les meilleurs téléphones Xiaomi avec NFC que vous pouvez acheter (Mise à jour 2022)

Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi avec NFC que vous pouvez actuellement acheter, une technologie qui devrait être dans votre prochain smartphone.

L’une des technologies appelées à être clé dans le futur -et déjà dans le présent- est le NFC, principalement connu pour permettre les paiements avec le téléphone mobile et le transfert rapide de fichiers entre deux terminaux.

Nous vous disions déjà il y a quelques années que la technologie NFC devrait être oui ou oui dans votre prochain mobile. Si vous nous avez écoutés et recherchez un terminal avec cette fonctionnalité de Xiaomi, ce guide est parfait pour vous.

Ensuite, nous vous recommandons les meilleurs téléphones Xiaomi avec NFC actuellement disponibles dans le catalogue du fabricant chinois. De 1 000 à 200 euros, vous trouverez dans ce guide des terminaux qui s’adaptent à différents budgets sans renoncer à cette importante spécification dont nous parlons, la technologie NFC.

Top des meilleurs téléphones Xiaomi avec NFC

Heureusement, trouver des téléphones mobiles avec NFC sur le marché devient de plus en plus facile, car les fabricants accordent à cette technologie l’importance qu’elle mérite.

Un exemple clair est dans le catalogue de smartphones Xiaomi, dans lequel nous pouvons trouver plus d’une douzaine de téléphones avec NFC. Nous avons sélectionné les meilleurs téléphones Xiaomi avec cette technologie et nous les recommandons dans les lignes suivantes.

Xiaomi Mi 10T Pro

L’un des meilleurs téléphones que Xiaomi a actuellement sur le marché est le Mi 10T Pro et, bien sûr, il ne manque pas de technologie NFC. En plus de cette fonctionnalité, la section connectivité du téléphone comprend Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Dual GPS, émetteur infrarouge et USB Type C.

Le Xiaomi Mi 10T Pro est un téléphone qui répète la formule de l’entreprise consistant à offrir d’excellentes spécifications à un prix inférieur à celui de la concurrence. Certaines de ces principales spécifications sont un panneau IPS de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement incroyable de 144 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 865, 8 Go de RAM, un appareil photo principal de 108 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Si vous voulez un excellent téléphone qui ne manque pas de NFC, le Xiaomi Mi 10T Pro est une bonne option. Son prix de départ est de 600 euros, bien qu’il soit courant de le trouver pour une valeur inférieure.

Xiaomi Mi 10T Lite

Avec le Xiaomi Mi 10 T et le Mi 10T Pro, nous avons rencontré le Xiaomi Mi 10T Lite, une version raccourcie qui a également NFC pour que vous puissiez utiliser votre mobile pour payer dans n’importe quel établissement.

Bien qu’il s’agisse d’un modèle aux spécifications inférieures, ce Mi 10T Lite a beaucoup à vous offrir si vous recherchez quelque chose de plus qu’un téléphone NFC. Il dispose d’un panneau IPS de 6,67 pouces et d’un taux de rafraîchissement de 120 HZ, d’un processeur Snapdragon 750G, de 6 Go de RAM, d’un appareil photo principal de 64 MP et d’une batterie de 4 820 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Si vous souhaitez vous procurer le Mi 10T Lite, vous pouvez l’acheter aux alentours de 330 euros dans sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Xiaomi Mi 10

Parmi la longue liste de spécifications du Xiaomi Mi 10, nous trouvons le NFC, qui apparaît dans la section de connectivité avec la compatibilité avec les réseaux 5G, Bluetooth 5.1 LE, USB Type-C, port IR et WiFi 6.

Comme nous vous l’avons dit dans l’analyse du Xiaomi Mi 10, d’autres détails qui se démarquent dans cette entreprise haut de gamme sont son écran Super AMOLED de 6,67 pouces, son processeur Qualcomm Snapdragon 865 accompagné de 8 Go de RAM et d’un système photographique très polyvalent dirigé par un capteur principal de 108 MP.

Si vous souhaitez obtenir l’un des meilleurs téléphones lancés par Xiaomi en 2020, avec NFC inclus, vous pouvez acheter le Mi 10 pour environ 550 euros.

Xiaomi Mi 10 Ultra

Reconnu comme le premier téléphone mobile du marché doté d’un zoom 120x, le Xiaomi Mi 10 Ultra fait également partie des téléphones du constructeur dotés de la technologie NFC. Dans la section connectivité, nous trouvons également la compatibilité Bluetooth 5.1, WiFi 6, port IR, USB Type-C et 5G.

Le mobile tout-puissant de Xiaomi dispose également d’un écran Super AMOLED de 6,67 pouces, d’un processeur Snapdragon 865+, de 8/12/16 Go de RAM, d’une caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 48 MP et d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 120 W et une connexion sans fil de 50 W. mise en charge.

La version Ultra du Xiaomi Mi 10 peut être à vous pour environ 800 euros.

Xiaomi Mi 11

Pour terminer 2020 en beauté, Xiaomi a présenté son nouveau Mi 11, avec une puissance extrême, la 5G et de nombreuses courbes. Étant le mobile le plus récent de l’entreprise, il n’est pas surprenant qu’il intègre également la technologie NFC pour les paiements mobiles et les transferts de fichiers rapides.

Outre la caractéristique principale de cet article, le Mi 11 embarque également un écran AMOLED de 6,81 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G, 8 ou 12 Go de RAM, 3 caméras arrière avec un capteur principal de Batterie 108 MP et 4 600 mAh avec charge rapide 55 W, charge sans fil 50 W et charge sans fil inversée 10 W.

Vous l’aurez compris, Xiaomi met tout en œuvre pour dominer 2021 avec ce Mi 11 dont le prix de lancement officiel est encore inconnu.

PETIT X3

Le POCO X3 est également connu sous le nom de POCO X3 NFC, vous pouvez donc imaginer que ce téléphone inclut bien sûr également cette connectivité dont nous parlons tant. Pour environ 200 euros, ce POCO X3 fait partie des terminaux avec le meilleur rapport qualité prix que l’on puisse trouver sur le marché.

C’est ainsi que nous vous le faisons savoir dans son analyse, dans laquelle nous mettons en avant une dalle IPS de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui fait la différence, des performances solvables grâce au Snapdragon 732G et une grosse batterie de 5 160 mAh à charge rapide de 33W .

Eh bien, sympa, pas cher et avec NFC, c’est le POCO X3 que vous pouvez acheter pour environ 210 euros.

POCO F2 Pro

Un autre mobile Pocophone avec NFC est l’excellent POCO F2 Pro, l’un des modèles dont nous avons le plus parlé au cours de l’année.

Dans la section connectivité, le NFC est accompagné d’autres fonctionnalités telles que le WiFi 6, le port USB-C, le port casque et l’émetteur infrarouge, entre autres.

On ne peut ignorer le fait que ce POCO F2 Pro vaut également l’achat grâce à son écran AMOLED de 6,67 pouces, son processeur Qualcomm Snapdragon 865, ses 6 Go de RAM, 4 caméras arrière avec un capteur principal de 64 MP et une batterie de 4 700 mAh avec une charge rapide de 30 W.

Ce POCO F2 Pro avec NFC fait partie des téléphones 2020 et vous pouvez l’acheter pour environ 530 euros.

Redmi Note 9 5G

Un autre téléphone mobile lancé fin 2020 par Xiaomi était le Redmi Note 9 5G, que vous pouvez acheter si vous recherchez un téléphone mobile pas cher avec la technologie NFC et compatible avec les réseaux 5G.

Sa liste de spécifications se poursuit avec une dalle IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Snapdragon 750G, 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, 4 caméras et une batterie de 4 820 mAh avec charge rapide 33W.

Pour environ 200 euros, ce Redmi Note 9 5G peut être le vôtre, qui, on le répète, dispose du NFC.

Redmi Note 9 Pro

L’un des téléphones que nous recommandons le plus en 2020 est le Xiaomi Redmi Note 9 Pro, avec un écran FHD+ IPS de 6,67 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 720G et une batterie de 5 020 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Ces trois points forts du Redmi Note 9 Pro que nous analysons dans Netcost-security.fr sont ajoutés à une section de connectivité complète, où se distingue la technologie NFC qui est en vedette dans ce guide.

Bien que MIUI gêne un peu l’expérience utilisateur de ce mobile, le Redmi Note 9 Pro reste l’un des meilleurs mobiles que vous pouvez acheter pour sa gamme de prix, environ 200 euros.

Redmi 9C

Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour avoir un mobile avec NFC, et la preuve en est le Redmi 9C. Avec un écran LCD de 6,53 pouces, un processeur MediaTek Helio G35, une triple caméra arrière et une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W, ce Redmi 9C peut être à vous pour moins de 150 euros.

En fait, c’est le téléphone le moins cher du catalogue Xiaomi à inclure la connectivité NFC. Si vous souhaitez acheter le Redmi 9C, vous pouvez le faire pour environ 150 euros, bien que vous puissiez le trouver à un prix encore plus bas grâce aux offres qu’il reçoit souvent.

redmi 9

Votre budget ne devra pas non plus être très important pour vous procurer le Redmi 9, un autre mobile Xiaomi pas cher avec une connectivité NFC. En plus de cette fonctionnalité, dans le Redmi 9, vous pouvez trouver un écran IPS de 6,53 pouces avec une résolution Full HD+, un processeur MediaTek Helio G80, une caméra arrière quadruple dirigée par un capteur principal de 13 MP et une batterie de 5 020 mAh avec une charge rapide de 18 W. .

Ce Redmi 9 est disponible avec deux configurations différentes : 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, disponibles pour 149 euros ; et 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage, disponibles pour 179 euros.

Qu’est-ce que le NFC et à quoi ça sert ?

NFC ou Near Field Communication est une technologie qui s’est progressivement imposée dans les téléphones mobiles. Et il existe plusieurs applications de cette connectivité, toutes très utiles lors de l’utilisation du smartphone.

Avant d’expliquer à quoi il sert, voyons d’abord ce qu’est réellement le NFC. Il s’agit d’une technologie de communication sans fil à courte portée et à haute fréquence grâce à laquelle des informations peuvent être transmises entre deux appareils équipés d’une puce NFC.

D’une part, la connectivité NFC peut être active, c’est-à-dire que les deux appareils disposent de cette puce et génèrent tous deux un champ électromagnétique pour échanger des informations.

D’autre part, la connectivité NFC peut être passive, ce qui signifie qu’un seul des appareils possède la puce et se charge de générer le champ électromagnétique dont l’autre appareil profitera également pour échanger des données.

Maintenant que nous savons ce qu’est le NFC, il est temps de découvrir à quoi sert cette technologie qui prend tellement d’importance sur le marché de la téléphonie mobile.

4 utilisations du NFC que vous ne connaissiez sûrement pas

Tout d’abord, l’utilisation la plus connue du NFC concerne les paiements mobiles, car il est extrêmement pratique de pouvoir régler ses achats en magasin avec un smartphone. Que ce soit via Google Pay, Samsung Pay ou les applications de votre banque, payer avec votre mobile est un grand avantage, et il est possible d’en profiter grâce au NFC.

Une autre application très utile de cette technologie de communication sans fil consiste à transférer des fichiers entre deux appareils situés à proximité. En activant simplement le NFC et en rapprochant les mobiles, vous pouvez partager des images, des documents et de l’audio, entre autres types de fichiers, en quelques secondes seulement.

Ce sont les deux utilisations les plus populaires du NFC à l’heure actuelle, bien qu’il existe d’autres fonctions inconnues qui méritent également d’être découvertes. Par exemple, vous pouvez utiliser des clés NFC pour renforcer votre vie privée, lire votre identifiant électronique ou configurer des balises NFC pour effectuer les actions que vous choisissez.

Bref, il existe de nombreuses applications de connectivité NFC, c’est pourquoi nous vous recommandons d’avoir un téléphone mobile avec cette fonctionnalité pour pouvoir profiter pleinement de ses applications, qui, comme vous l’avez vu, sont nombreuses et très intéressantes.

