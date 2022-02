Certains utilisateurs du Samsung Galaxy S21 FE signalent des problèmes de taux de rafraîchissement

Le taux de rafraîchissement de l’écran du Galaxy S21 FE passe sous les 60 hertz provoquant un ralentissement gênant du smartphone.

L’un des téléphones dont on a le plus parlé tout au long de 2021 était le dernier membre de la série Galaxy S21, un Samsung Galaxy S21 FE qui est finalement arrivé sur le marché plus tôt cette année et que nous avons déjà pu analyser en profondeur.

Le fait que ce terminal ait été présenté plus tard que prévu laisse supposer que Samsung a eu plus de temps pour bien le tester et résoudre tous les petits bugs qu’il pouvait avoir avant son lancement, mais ce n’est pas le cas, puisque certains utilisateurs du Samsung Le Galaxy S21 FE signale des problèmes avec le taux de rafraîchissement de l’écran de cet appareil.

Ce problème affecte à la fois les appareils dotés d’un processeur Qualcomm et ceux dotés d’un chipset Exynos.

Comme nous le disent les gars du média spécialisé SamMobile, les Samsung Galaxy S21 FE ont un problème avec le taux de rafraîchissement de leurs écrans, puisqu’il descend en dessous de 60 hertz provoquant un ralentissement gênant de l’appareil.

Il faut rappeler que le Galaxy S21 FE n’a pas de taux de rafraîchissement variable comme ses grands frères et on ne peut donc configurer son écran qu’avec un taux de rafraîchissement de 60 ou 120 Hz.

Comme l’a confirmé SamMobile, ce problème affecte à la fois les variantes avec un processeur Snapdragon et celles qui sont équipées d’une puce Exynos et une solution temporaire pour résoudre ce problème consiste à éteindre et rallumer l’écran.

Sur la base de tout ce qui a été exposé jusqu’à présent, ce bug semble être plus un problème logiciel que matériel, ce qui est positif car, si c’est le cas, il pourrait être résolu dans une future mise à jour, qui, nous l’espérons, ne tardera pas à arriver. . .

