10 astuces pour donner un bon feeling dans vos appels vidéo

Si 2020 nous a mis dans l’ambiance avec les appels vidéo, 2 ans plus tard, vous n’avez aucune excuse pour ne pas bien les faire.

Les appels vidéo de travail ont explosé à partir du printemps 2020. La raison était très simple, la période de confinement obligatoire qui a duré plus d’un mois. Cela a aidé ce mode de communication à commencer à se dépoussiérer. Il n’y avait pas d’autre recours, puisqu’il fallait continuer les réunions de travail. Maintenant, pensez aux moments où un appel vidéo professionnel ne s’est pas déroulé dans des conditions idéales. Il faut faire attention, car on y va beaucoup. Ces 10 conseils pour des appels vidéo de travail réussis vous aideront à donner la bonne image. Si vous vous démarquez, que ce soit non seulement par votre travail mais aussi par la qualité de vos communications.

10 astuces pour nuancer vos appels vidéo

environnement clair

Les appels vidéo sont entrés dans nos maisons et donnent un aperçu de ce à quoi ressemble l’endroit où nous nous trouvons. Faites-vous ces réunions depuis le salon ? Essayez qu’il n’y ait rien derrière qui distrait ou dérange. Si vous êtes dans la chambre de vos enfants, il est temps de choisir un mur uni ou de retirer les poupées du fond. Et si vous êtes sur votre ordinateur portable dans la cuisine, essayez de ne rien montrer qui indique que vous êtes là. Piste bonus : si tout le reste échoue, essayez de choisir un arrière-plan par défaut très neutre ou floutez-le. Mieux que de montrer une affiche Doraemon.

caméra aux yeux

Pour que nous puissions donner un sentiment de domination, la webcam doit être au niveau des yeux. S’il est trop bas, la sensation de profondeur nous fera ne pas montrer notre meilleur profil et nous paraîtrons plus épais que nous ne le sommes. Si la caméra est très haute, nous serons obligés de lever la tête et nous montrerons une partie du tableau. N’oubliez pas, toujours la caméra dans les yeux. Si vous utilisez un ordinateur portable avec une webcam incluse, attachez-le avec des livres pour niveler la caméra à la meilleure hauteur.

Prendre soin de la lumière

Si c’est naturel, tant mieux, alors tirez les rideaux et entrez, si possible, par le côté. La lumière ne doit jamais venir de derrière, car nous projetterons une ombre et notre visage ne sera pas vu. Dans le verre de la lumière artificielle, ne produisez pas trop de luminosité.

Ne soyez pas dérangé

Parfois, il est difficile de venir, mais s’il s’agit d’une réunion formelle, demandez à ne pas entrer dans la salle. S’il y a de jeunes enfants à la maison, il est temps que quelqu’un s’occupe d’eux. Ceux qui peuvent être drôles au début, cessent de l’être lorsque la réunion est interrompue. Si cela se produit, éteignez momentanément la caméra et le microphone jusqu’à ce que vous maîtrisiez la situation. N’oubliez pas que, même si vous êtes à la maison, c’est du travail.

Portez des écouteurs si vous le pouvez

Ils vous aideront à vous isoler un peu de l’extérieur, à mieux entendre et à vous concentrer davantage. Utilisez de préférence ceux qui sont sans fil et avec suppression du bruit, car les câbles appartiennent déjà au passé. Vous avez des écouteurs bon marché qui, pour passer des appels vidéo, conviendront parfaitement. Jetez un œil aux meilleures propositions d’écouteurs que vous pouvez acheter maintenant.

soigne ton look

Bien sûr, vous êtes en réunion de travail, Pas de pyjama ni de chemise, gardez votre sang-froid avec vos interlocuteurs. Lors du choix des vêtements, les couleurs sont d’une importance primordiale. Par conséquent, les couleurs neutres telles que les bleus doux ou le verdâtre sont toujours les bienvenues. Évitez les couleurs agressives et ne portez jamais un vêtement de la couleur de votre arrière-plan. Autrement dit, évitez une chemise blanche si votre mur est de cette couleur. Votre perception visuelle sera grandement perdue.

tu dois être à l’aise

Si vous ne l’êtes pas, vous commencerez à bouger, à devenir nerveux et vous pourrez distraire vos coéquipiers. Choisissez un siège qui vous maintient droit et où vous pouvez reposer vos bras. Pensez que ces réunions peuvent durer beaucoup plus longtemps que ce qui est souhaitable.

Utiliser la règle des tiers

C’est la règle utilisée par les photographes pour composer leurs œuvres, et elle consiste à diviser la scène en neuf carrés égaux. Faites de même chaque fois que possible, à tous vos interlocuteurs selon cette composition et placez-vous dans un coin supérieur, de préférence à droite. Cela peut sembler une chose assez simple, mais cela vous aidera à rester sur la bonne voie avec la réunion.

Regarde la caméra

Quand c’est vous qui parlez, vous devez toujours regarder la caméra. Votre image en sera renforcée et votre message jouira de la crédibilité nécessaire. Si vous ne regardez pas la caméra pendant que vous parlez, vous aurez l’impression de cacher quelque chose ou d’être dispersé. Vous pouvez vous entraîner au préalable, il viendra un moment où il le fera automatiquement.

Conseils pour les grandes pièces

Lorsque vous êtes dans une grande pièce, il n’est pas fortement recommandé que l’arrière-plan soit complètement uni, car nous pouvons donner un sentiment d’ennui. Il est conseillé d’arriver cinq minutes avant la réunion et de préparer une composition. Cela peut sembler quelque chose d’assez simple, mais cela fait partie de votre image personnelle. Vous savez, un tableau qui introduit un élément différenciateur, une petite lampe faiblement éclairée derrière, quelque chose qui donne un peu d’éclat à votre scène. Gardez à l’esprit que vous rencontrez et s’il s’agit d’un entretien d’embauche, vous vous vendez.

pourboire bonus

Il n’y a rien de plus énervant qu’un appel vidéo qui est constamment coupé. Si le moment est venu et que la caméra doit être connectée, demandez aux autres personnes à la maison d’arrêter de regarder le contenu en ligne ou d’utiliser des ressources qui limitent la bande passante pendant la durée de la réunion. C’est du travail et toute la rapidité de votre ligne à votre disposition.

Tous ces conseils et astuces pour passer des appels vidéo de manière professionnelle auront sûrement un effet. Comme vous pouvez le voir, ils sont très faciles à appliquer et avec un, nous pouvons donner une image totalement différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Ça vaut la peine d’essayer.

