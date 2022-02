Redmi vient de lancer son premier routeur de jeu, et oui, c’est spectaculaire

Redmi complète sa famille d’appareils « gaming » en présentant en Chine le nouveau routeur AX5400, un appareil hautes performances, au design criard avec des lumières LED et la vitesse de connexion Internet la plus élevée.

Xiaomi nous a présenté il y a quelques jours en Chine sa nouvelle gamme de produits de jeu, bien qu’en réalité il l’ait fait au nom de sa société dérivée la plus populaire, Redmi, qui a lancé dans le même événement le nouveau smartphone Redmi K50G sur le marché, une version de celui-ci plus exclusive en collaboration avec Mercedes-AMG et un nouveau routeur ultrarapide AX5400 conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des gamers.

C’est fait, à cet appareil que les collègues de GizmoChina nous ont également appris, il suffit de le voir pour découvrir son approche sans équivoque, avec un design criard et des lumières LED qui le rendront difficile à installer dans n’importe quelle pièce, mais qui sans aucun doute très apprécié dans un secteur où le plus marquant se vend toujours.

En tout cas, Redmi elle-même dit que le meilleur de son routeur AX5400 est à l’intérieur, puisqu’il a été conçu à partir de zéro pour « offrir la meilleure expérience de jeu, que ce soit sur PC, consoles ou jeux mobiles », en commençant son ensemble de Qualcomm 64 bits puces et processeur double cœur jusqu’à 1,0 GHz, ajoutant également un NPU indépendant de 1,0 GHz.

Cette capacité de traitement permet à l’appareil d’offrir jusqu’à 6 amplificateurs de signal hautes performances qui agissent séparément, offrant la meilleure couverture possible pour chaque appareil, et le Redmi AX5400 lui-même est également capable de reconnaître automatiquement les types d’appareils connectés. à cela, réduisant les latences de 20% dans le cas de la détection des smartphones Xiaomi ou Redmi.

De plus, il dispose d’un port Ethernet 2.5G de premier plan, conçu pour offrir les meilleures performances aux appareils de jeu ou aux NAS externes, ainsi qu’une connectivité Wi-Fi 6 avec la possibilité de configurer un réseau maillé hybride compatible avec tout autre Wi-Fi. -Routeur Fi. -Fi 6 de Xiaomi.

Non seulement cela, et évidemment le Redmi AX5400 est compatible avec les accès fibre les plus efficaces du marché, prenant en charge des vitesses gigabit sans transpirer.

Concernant l’éclairage, nous avons déjà mentionné qu’il a un design assez saisissant présidé par 4 énormes antennes, bien que ses bandes LED RGB se démarquent surtout avec jusqu’à 16 millions de couleurs qui seront adaptées aux jeux grâce à un complément logiciel.

Le meilleur? Eh bien, le nouveau routeur Redmi AX5400 suit un peu la ligne de tous les produits de la sous-marque Xiaomi, avec des fonctionnalités complètes et un prix très contenu de seulement 599 yuans en Chine, environ 83 euros en échange, avec une offre de lancement qui baisse son prix à 549 yuans, rien de plus que 76 euros.

Il faudra attendre de voir si Xiaomi, ou plutôt Redmi, le commercialisera enfin en dehors de la Chine, même si ce ne serait pas mal d’avoir un routeur performant comme celui-ci sans avoir à l’acheter auprès d’importateurs ce qui compliquera la garantie et rendra nous obligent à utiliser des adaptateurs de courant

