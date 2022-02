Si vous avez installé cette application d’économie de batterie sur votre mobile Android, supprimez-la dès que possible !

La société de cybersécurité ThreatFabric a découvert que l’application Fast Cleaner cache un nouveau cheval de Troie bancaire appelé « Xenomorph ».

Malgré les efforts de Google pour s’assurer que les utilisateurs d’Android sont à l’abri des applications malveillantes, nous venons d’apprendre qu’une nouvelle application malveillante s’est faufilée dans le Play Store.

Il s’agit d’une application d’économie de batterie appelée Fast Cleaner, qui compte déjà plus de 50 000 téléchargements à son actif.

Fast Cleaner, une application qui promettait d’économiser la batterie et d’améliorer les performances de notre smartphone, était en fait une application malveillante

Comme nous le disent les gars de Phone Arena, la société de cybersécurité ThreatFabric a récemment découvert que l’application d’économie de batterie Fast Cleaner cachait un nouveau cheval de Troie bancaire appelé « Xenomorph ».

Google supprime une fausse application 2FA du Play Store qui était pleine de logiciels malveillants bancaires

Ce nouveau cheval de Troie bancaire présente de nombreuses similitudes avec d’autres plus populaires tels que « Alien » ou « Jocker » et, tout comme ceux-ci, il était responsable d’infecter les appareils des utilisateurs qui installaient cette application sur leur mobile dans le but de voler leurs identifiants et mots de passe Coordonnées bancaires en interceptant les messages SMS et les notifications des entités bancaires.

Selon ces chercheurs en sécurité, la bonne nouvelle est que « Xenomorph » a été découvert à un stade assez précoce de son développement, ce qui signifie que certaines de ses fonctions malveillantes n’étaient pas encore vraiment opérationnelles.

Vous devez noter qu’il existe d’autres applications sur Google Play avec des noms similaires qui sont totalement fiables, comme Fast Cleaner-Booster & Cleaner des développeurs Powerd ou Fast Cleaner & CPU Cooler des développeurs Everyone.

Par conséquent, pour vérifier que vous supprimez la bonne application, vous devez savoir que cette application malveillante est créée par le développeur ilzeeva4, qui, très probablement, n’est même pas un vrai développeur.

Antivirus pour Android, est-ce que ça vaut le coup d’en avoir un sur son mobile ?

Dans l’éventualité où vous avez cette application installée sur votre mobile Android, nous vous recommandons de la désinstaller au plus vite et de procéder également à une réinitialisation complète de votre terminal afin d’éliminer toute trace de cette application malveillante.

Rubriques connexes : Applications, Applications gratuites, Google