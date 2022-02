Le design du Redmi K50 Pro est entièrement filtré dans des rendus de haute qualité

Le Redmi K50 Pro sera le prochain membre de la famille Redmi K50, et voici ce que nous en savons jusqu’à présent.

La série Xiaomi Redmi K50 a fait ses débuts il y a quelques jours avec le Redmi K50G, un modèle haut de gamme clairement axé sur le jeu, qui se distingue par son design agressif et ses spécifications de premier ordre.

Cependant, il était clair qu’il restait encore plusieurs modèles en attente pour compléter cette famille. Une fuite du portail Zouton en collaboration avec OnLeaks nous a permis de jeter un premier regard sur l’un des modèles qui mèneront cette série, le Redmi K50 Pro.

Ce sera le Redmi K50 Pro

Grâce aux images partagées, nous savons que le Redmi K50 Pro aura un design très différent du Redmi K50G, avec une triple caméra arrière disposée dans un module carré en haut à gauche à l’arrière du téléphone.

Ce module a une finition métallique et dépasse légèrement de l’arrière. On y retrouve à la fois les caméras et le flash LED, situé juste en dessous des capteurs.

Sa face avant n’est pas très différente des autres modèles de la marque. On retrouve un écran avec une diagonale proche de 6,6 pouces avec un trou situé dans la partie centrale supérieure, et des marges de taille réduite autour, avec un menton légèrement plus large en bas.

Tout semble indiquer que le Redmi K50 Pro arrivera sur le marché chinois dans les prochaines semaines, avant de faire le saut vers le reste du monde. L’appareil devrait être équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, d’une batterie de 4 700 mAh avec une charge ultra-rapide de 67 W et d’un appareil photo principal de 64 mégapixels.

