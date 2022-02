Le OnePlus 10 Pro se transforme en un "mobile pliant" dans cette épreuve d’endurance

Un test de résistance réalisé par le célèbre youtubeur JerryRigEverything montre à quel point il est facile de casser le OnePlus 10 Pro en deux.

Le constructeur chinois OnePlus a présenté il y a un peu plus d’un mois à la société de son pays natal son nouveau fleuron, le OnePlus 10 Pro, et, malgré le fait que la marque asiatique n’ait pas encore révélé la date de lancement de ce terminal dans les autres régions du Comme aux États-Unis, un youtubeur américain bien connu a eu accès à une unité de cet appareil, qu’il a réussi à transformer en « mobile pliant » après avoir effectué un test de résistance.

JerryRigEverything remet en cause la durabilité du OnePlus 10 Pro

Comme nous le disent les gars de 9to5Google, le responsable de la populaire chaîne YouTube JerryRigEverything, Zach Nelson, a récemment publié une vidéo avec les tests de résistance qu’il a effectués sur le OnePlus 10 Pro et les résultats de ce test montrent que, malheureusement, le la durabilité de ce terminal n’est pas à la hauteur de son prix.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo susmentionnée, que nous vous laissons sous ces lignes, Nelson a soumis l’écran OnePlus 10 Pro à un test de rayure qui, après avoir retiré le protecteur d’écran qu’il portait, a résisté aux rayures de niveau 6 sur l’échelle de Mohs et plus profondes. rainures de niveau 7. De plus, ces rayures n’ont pas affecté le fonctionnement du capteur d’empreintes digitales sur l’écran, qui a continué à fonctionner tout à fait normalement.

Ensuite, il a effectué un test de résistance au feu en rapprochant un briquet de l’écran de l’appareil, qui a duré jusqu’à 40 secondes avant qu’il ne soit endommagé.

Mais la surprise est venue lorsque Nelson a effectué un simple test de flexion sur l’appareil, ce qui a entraîné la flexion du terminal et la fissuration de la vitre arrière presque instantanément. Une fois cela fait, le youtubeur populaire a effectué un test de flex de l’autre côté, ce qui a provoqué la rupture complète du smartphone de l’entreprise en deux.

Zach Nelson a pu vérifier pourquoi cela s’est produit, car lors du retrait du capot arrière du OnePlus 10 Pro, il a vérifié qu’en raison de la taille et de l’emplacement de la batterie, la seule protection dont dispose ce terminal pour l’empêcher de se plier ou de se casser est l’aluminium rails latéraux.

