Les meilleurs écouteurs Samsung dégringolent en grand, avec un excellent son et une suppression du bruit

Les Samsung Galaxy Buds Pro tombent à 92 euros sur Amazon, une aubaine pour se procurer les meilleurs écouteurs sans fil de Samsung.

Les Samsung Galaxy Buds Pro sont le modèle qui couronne le catalogue d’écouteurs sans fil de Samsung. Dans ses performances, la grande qualité sonore et un système efficace de suppression du bruit se distinguent. Le mieux, c’est que ces Galaxy Buds Pro s’effondrent en grand sur Amazon, ils peuvent être à vous pour seulement 92 euros.

Il est à noter que ces écouteurs sans fil ont été mis en vente début 2021 pour 239 euros. Vous l’aurez compris, sa chute est brutale, la décote dépasse les 140 euros. De plus, ils ne sont pas disponibles dans la boutique officielle Samsung, donc Amazon devient une option d’achat encore plus précieuse. N’attendez plus et profitez de la grande réduction pour obtenir des écouteurs sans fil qui vous permettent de profiter de votre musique préférée avec la meilleure qualité.

Achetez les Samsung Galaxy Buds Pro à moins de 100 euros

Les Samsung Galaxy Buds Pro sont avant tout des écouteurs confortables et agréables, avec des embouts en silicone et un poids léger qui nous font à peine remarquer que nous les portons. De plus, ils sont aussi beaux, avec une finition brillante sur le dos. Attention, l’offre d’Amazon est pour le modèle noir, un ton qui marche en faveur car il passe inaperçu. Il est également intéressant de noter que les écouteurs ont une résistance à l’eau sous une certification IPX7, c’est-à-dire qu’ils peuvent durer jusqu’à une demi-heure sous l’eau douce.

La qualité sonore est le joyau de la couronne des Galaxy Buds Pro, qui intègrent un woofer de 11 millimètres et un tweeter de 6,5 millimètres pour offrir une expérience audio plus riche et plus agréable. Nous vous avions déjà prévenu : ces écouteurs sonnent très bien. De plus, comme nous vous l’avons dit dans notre test des Galaxy Buds Pro, la suppression du bruit fonctionne efficacement pour annuler les bruits extérieurs afin qu’ils ne vous dérangent pas.

Que pouvons-nous vous dire d’autre sur les meilleurs écouteurs Samsung ? Eh bien, il dispose d’un système à 3 microphones et d’un accéléromètre pour capturer plus précisément votre voix pendant les appels et les enregistrements audio. Ils sont également dotés de la technologie Wind Shield, spécifiquement dédiée à la réduction des effets du vent. Bien sûr, ils ont des commandes tactiles à l’extérieur pour contrôler la lecture audio.

L’autonomie des Samsung Galaxy Buds Pro varie selon que vous utilisez ou non la suppression du bruit. Si vous activez cet outil, l’autonomie de la batterie sera d’environ 5 heures. Si vous n’utilisez pas l’ANC, cette autonomie passe à 8 heures. Enfin, il y a le boîtier de charge, qui peut prolonger sa durée de vie de 13 heures supplémentaires sur une charge complète.

Toutes ces caractéristiques nous amènent à une conclusion : les Samsung Galaxy Buds Pro sont des écouteurs sans fil haut de gamme. Vous savez déjà qu’ils descendent à 92 euros sur Amazon, alors ne manquez pas l’occasion et procurez-vous-les si vous cherchez de bons écouteurs légers pour écouter de la musique.

Rubriques connexes : Écouteurs, Offres, Samsung, Samsung Galaxy

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.