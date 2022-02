LinkedIn : vaut-il mieux un profil personnel ou un profil d’entreprise ?

LinkedIn, le réseau social des professionnels, permet d’avoir un profil personnel ou d’entreprise. Lequel utiliser ?

Le réseau social professionnel LinkedIn est un formidable outil pour élargir votre cercle de connaissances dans votre environnement de travail, il vous permet en outre d’entrer en contact avec des employeurs et des entreprises, et ainsi d’augmenter vos opportunités d’affaires. LinkedIn est, il ne fait pas de mal de l’admettre, un réseau social atypique, mais pleinement fonctionnel et avec de nombreuses possibilités. Lors de l’ouverture d’un profil LinkedIn, plusieurs questions peuvent se poser, selon que l’on est une entreprise, un indépendant ou un particulier qui souhaite changer les choses et saisir de nouvelles opportunités. Que faire dans chaque cas ? Quel type de profil me convient le mieux ? Nous allons analyser toutes les possibilités qui s’offrent à nous pour agir en conséquence.

4 astuces pour rendre votre profil LinkedIn attractif

Pourquoi LinkedIn est une bonne vitrine

LinkedIn est une excellente plateforme pour pouvoir sauter le pas et saisir de nouvelles opportunités. Évidemment ce n’est pas un réseau social ludique comme Facebook ou TikTok, mais cela ne le rend pas moins intéressant. Sur LinkedIn, il y a toujours de bonnes opportunités d’interagir avec les bonnes personnes, celles qui peuvent promouvoir le changement dont vous avez besoin.

En revanche, il peut servir de vitrine, puisque de nombreuses entreprises évoluent dans ce réseau social qui met les directions des ressources humaines à la recherche de travailleurs ou de services. Oui, ce service que vous fournissez et que vous pouvez offrir. Mais pour l’obtenir, il faut être là.

Par conséquent, il ne faut pas sous-estimer les possibilités de LinkedIn, qui en tant qu’outil sont nombreuses. Cependant, notre profil sur ce réseau social doit être adéquat pour que nous ayons plus d’opportunités. Dans l’état actuel des choses, dans un monde de plus en plus concurrentiel et numérisé, quiconque n’est pas sur LinkedIn peut dire qu’il ne l’est pas. Pensez également que si vous êtes propriétaire d’une entreprise, vous pouvez obtenir ce réseau pour obtenir de meilleures notes Google.

LinkedIn, entreprise ou profil personnel ?

Nous allons y aller par parties, car selon comment nous sommes, nous devons ouvrir le profil d’une manière ou d’une autre. Imaginons que vous soyez un particulier à la recherche de nouvelles opportunités, pour vous faire connaître. Le cas très typique des personnes qui viennent de terminer leur formation et qui veulent se lancer dans la plantation. Évidemment, notre profil doit avoir un peu de chaque chose, nous n’avons pas d’expérience de travail mais nous avons l’intention d’entrer sur le marché du travail. Dans ces cas, il est pratique que votre profil soit clairement orienté afin qu’ils commencent à vous remarquer.

Il vous faudra donc soigner votre photographie, avec cet air formel mais pas sérieux, mettre en avant la formation que vous avez reçue, montrer votre désir d’avoir envie d’apprendre et de travailler… Ce serait un profil bas, mais actif. Il convient également de s’occuper de certains aspects liés à notre formation. Il est très fréquent que des personnes qui sortent tout juste de l’université ou d’un cycle de formation soient débordées par toutes les formations qui ont été réalisées. Cela peut avoir un certain effet négatif, mettez en avant ce qui est vraiment intéressant, n’essayez pas de donner l’image d’une personne extrêmement éduquée car cela peut être contre-productif. Le ton de vos publications, assez prudent, participant de manière modérée aux débats et, bien sûr, utilisant LinkedIn pour ce qu’il est, un réseau de travail.

Nous soulignons le problème d’avoir une bonne photo de profil, avec les appareils photo dont disposent désormais les appareils mobiles, il est beaucoup plus facile d’y parvenir. Passez en revue ces conseils pour prendre de bonnes photos avec votre téléphone mobile.

Toute photo de vous faisant des activités dans d’autres types de domaines, comme jouer avec votre chien sur la plage ou dîner dans un restaurant, ne convient pas ici. Pour cela, vous avez beaucoup de réseaux sociaux différents. Autrement dit, à moins que le dîner ne concerne des personnes influentes ou que la promenade avec le chien ne soit accompagnée d’un sujet d’intérêt.

Passons maintenant au cas d’un indépendant qui fournit un service professionnel. On pourrait parler ici d’un profil hybride, qui mêle le personnel aux tâches effectuées. C’est évident, les indépendants ont leur vie à eux et sont les travailleurs toujours plus sur leurs gardes. Le profil typique ou le plus approprié pour un freelance sur LinkedIn est peut-être celui de la personne qui propose ses services et met en avant ses points forts, mais qui en même temps se déplace sur le réseau social avec une certaine aisance. Par exemple, si vous avez remporté un contrat important ou avez réalisé un travail important, il sera très positif pour vous de le mettre en avant sur votre profil LinkedIn. N’oubliez jamais d’avoir l’application LinkedIn sur votre mobile, c’est une autre de ces applications indispensables pour un freelance.

En d’autres termes, participer à des débats, partager des informations d’intérêt concernant leurs domaines, interroger d’autres utilisateurs, recommander des publications… Il est évident que les freelances dépendent totalement de leur travail, il n’est donc pas commode de donner une image qui pourrait faire polémique. Il convient d’oublier les débats politiques trop amers, et logiquement, de partager tout contenu qui n’a pas sa place sur LinkedIn, comme les fake news, chaînes ou publications similaires, car celles-ci donnent une image très négative de vous.

Enfin, nous parlerions du profil de l’entreprise. Ici pas de doute, une entreprise doit être affichée comme telle sur LinkedIn, et c’est toujours une très bonne idée d’avoir quelqu’un qui se charge de contrôler les publications. Oui, ce que fait un community manager, mais en étant très clair sur les objectifs : maintenir un rythme constant de développement du contenu, garder un ton assez neutre, interagir avec ses utilisateurs.

Même si vous êtes le propriétaire de l’entreprise, n’utilisez pas le profil professionnel sur LinkedIn pour vos affaires. Il est toujours conseillé d’en avoir un personnel dans lequel vous pouvez être un peu plus libre. Dans l’environnement des affaires, il est essentiel de prendre soin de l’image que nous projetons, par conséquent, l’investissement de temps et de ressources que nous faisons sur LinkedIn peut avoir un retour, celui de projeter un profil sérieux, mais agréable.

Qu’est-ce que Vodafone OneNumber et comment en tirer parti dans votre entreprise

Ce que vous devez faire sur LinkedIn

Dans ce réseau social particulier, les questions suivantes sont toujours les bienvenues :

Maintenez un rythme constant de publications, surtout si vous êtes un particulier ou un travailleur indépendant. Cela ne donne pas une très bonne image de voir que le dernier contenu que vous avez publié date d’il y a des mois, car cela donne l’impression que nous avons abandonné notre profil.

Être actif, mais ne pas trop attirer l’attention est également très apprécié. Les litiges sur LinkedIn ne vous favoriseront à aucun moment, alors gardez un certain profil bas.

Vous augmenterez vos chances de succès sur le réseau social si vous interagissez avec les publications des autres, c’est-à-dire que vous les recommandez, vous donnez votre point de vue, vous les partagez… Tout ce que vous faites pour eux ils le feront pour vous .

Fournissez du contenu intéressant, rappelez-vous que vous ne pouvez rien publier ici, car vous ne serez pas pris au sérieux.

LinkedIn est une formidable vitrine que vous avez à votre disposition gratuitement, même s’il existe un type de profil premium qui peut intéresser certaines personnes. Mais, pour l’instant, il est assez pratique que vous créiez un fonds sur LinkedIn qui soit très pratique pour vos intérêts.

Sujets apparentés : Pro