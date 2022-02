C’est ainsi que Google sait exactement ce que vous voulez rechercher, même si vous l’écrivez mal

Google sait exactement ce que vous voulez rechercher à tout moment, même si vous n’écrivez pas exactement comment l’écrire. C’est ainsi que vous l’obtenez.

Peu importe combien de fois vous le répétez, il y a sûrement un mot que vous n’êtes pas capable d’écrire correctement au début. Et si vous avez déjà recherché quelque chose dans Google lié à ce mot, vous aurez vu que, malgré une faute d’orthographe, Google vous montrera exactement les résultats que vous recherchiez.

Mais comment est-ce possible ? Selon Google, une recherche sur dix contient des erreurs grammaticales, mais même ainsi, son « obligation » est de continuer à afficher des résultats intéressants et utiles, qu’ils soient bien ou mal écrits.

À travers une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube officielle, la société a expliqué plus en détail le fonctionnement de son système, capable d’identifier les erreurs grammaticales et de montrer aux utilisateurs des résultats liés à ceux qu’ils souhaitaient rechercher.

Un algorithme formé avec six cent quatre vingt millions de paramètres

Google explique que, jusqu’à présent, le moteur de recherche était capable d’identifier les erreurs grammaticales en prenant en compte des aspects tels que la « popularité » d’un terme erroné, ou la probabilité de mal orthographier un mot en raison de la position des touches sur le clavier.

Mais, récemment, une méthode beaucoup plus avancée a été introduite, basée sur un réseau de neurones formé avec plus de six cent quatre-vingts millions de paramètres. Ce réseau est capable d’examiner les termes de recherche pour afficher les résultats en fonction de leur contexte, de sorte que les résultats les plus appropriés apparaissent toujours, même si l’un des mots est mal orthographié.

Par conséquent, chaque fois que vous effectuez une recherche avec un mot erroné ou mal orthographié, Google pourra vous montrer les résultats que vous recherchiez. À de nombreuses reprises, vous verrez comment, juste en dessous de la barre de recherche, le texte « Les résultats sont affichés pour » apparaît, ainsi que le terme de recherche que Google et ses algorithmes considèrent comme le plus pertinent pour votre recherche.

