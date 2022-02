Ce sont les téléphones Galaxy compatibles avec l’application de photographie professionnelle de Samsung

L’application de photographie professionnelle de Samsung, Expert RAW, sera disponible très prochainement pour tous les « fleurons » du géant sud-coréen, même si elle fera oublier la coupe moyenne et abordable.

Conscients que les logiciels et le traitement d’image sont plus importants pour la photographie sur nos smartphones que le matériel proprement dit du système d’appareil photo, les développeurs de Samsung nous ont présenté en novembre dernier leur nouvelle application Expert RAW avec la promesse que cette application exclusive pour les téléphones Galaxy nous aiderait à améliorer notre photos en tirant parti des capacités de tous les capteurs et en capturant des fichiers RAW de la plus haute qualité.

Le problème est que l’annonce d’Expert RAW comprenait également une petite précision moins positive, à savoir que l’application terminerait encore son développement plus tard et arriverait limitée en version bêta au Galaxy S21 Ultra sans dates de compatibilité avec plus de téléphones Galaxy que maintenant, un quelques mois plus tard, nous pouvons enfin vous proposer grâce aux compagnons de SamMobile et xda-developers.

Et c’est qu’effectivement, un leaker régulier de l’environnement Samsung comme @UniverseIce a divulgué des informations précieuses sur le déploiement définitif de Galaxy Expert RAW sur plus de smartphones du catalogue Samsung, selon le calendrier suivant :

25 février : Samsung Galaxy S22 Ultra Galaxie S22+ Galaxie S22

Début mars:

Avril:

Fin du premier semestre 2022 : Galaxy S20 Ultra Galaxy Note 20 Ultra Galaxy ZFold 2



Plan d’adaptation Expert RAW : Février : S22 Ultra, S22+, S22

Début mars : S21 Ultra

Avril : pliage en Z 3

Premier semestre 2022: S20 Ultra, Note20 Ultra, Z Fold 2 — Univers de glace (@UniverseIce) 21 février 2022

L’application Samsung pour prendre de meilleures photos sera disponible très bientôt sur plus de mobiles

Comme vous le verrez, ce n’est pas que Samsung va fournir Expert RAW pour l’un de ses best-sellers de taille moyenne, mais au moins l’application de photographie professionnelle atteindra tous les produits phares de ces dernières années pour améliorer l’expérience photographique de ses millions d’utilisateurs. .

Et juste au cas où vous voudriez savoir un peu plus en profondeur comment fonctionne cet Expert RAW, eh bien, sachez que l’application nous permettra d’étendre les possibilités du mode PRO habituel que nous connaissons déjà, en pouvant modifier manuellement les paramètres comme la sensibilité ISO, la vitesse d’obturation, la valeur d’exposition, le point AF ou encore la balance des blancs de toutes les caméras arrière, et pas seulement du capteur principal du smartphone.

En outre, il implémente également des paramètres d’histogramme ou de flash ainsi que d’autres fonctionnalités supplémentaires telles que la réduction du bruit multi-images, une plage dynamique plus élevée et la capture d’image DNG RAW de la plus haute qualité. Enfin, nous pouvons également importer facilement nos prises de vue dans l’application Adobe Lightroom sur Android, pour les retoucher et les éditer ultérieurement.

La mauvaise nouvelle est que Samsung nous avait déjà dit que certaines de ces fonctionnalités nécessitaient des processeurs performants, donc Expert RAW ne devrait pas être disponible sur des smartphones plus abordables, voire de milieu de gamme, précisément pour éviter une expérience négative avec une application qui veut améliorer l’expérience photographique des meilleurs téléphones Samsung.

